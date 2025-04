A World Liberty Financial (WLFI), projeto de finanças descentralizadas (DeFi) apoiado pela família do presidente dos EUA, Donald Trump, negou relatos de que teria liquidado qualquer quantidade de Ether (ETH) em meio a perdas não realizadas significativas.

O esclarecimento da WLFI ocorre enquanto o preço do Ethereum (ETH) se recupera acima de US$ 1.500, após atingir uma mínima de US$ 1.415,37, de acordo com o CoinMarketCap.

A recente queda no preço do ETH foi desencadeada pelas tarifas retaliatórias dos EUA recentemente anunciadas (agora suspensas por 90 dias), que derrubaram os mercados globais, incluindo as criptomoedas consolidadas, fazendo com que investidores buscassem oportunidades alternativas.

Em meio à volatilidade do mercado, o CartelFi (CARTFI), um protocolo DeFi em ascensão que conecta memecoins e yield farming, está se destacando como um investimento atraente.

Com sua pré-venda ganhando impulso, a abordagem inovadora do CartelFi pode oferecer uma oportunidade de investimento oportuna para aqueles que buscam uma promissora opção de investimento em criptomoedas durante esses tempos difíceis.

A World Liberty Financial afirma que as alegações de venda de ETH são falsas

Especulações surgiram no início desta semana quando a empresa de análise de blockchain Lookonchain sinalizou uma carteira potencialmente ligada à WLFI, sugerindo que ela havia vendido US$ 8 milhões em ETH.

A transação relatada ocorreu enquanto o projeto enfrentava mais de US$ 125 milhões em perdas não realizadas de ativos acumulados nos últimos seis meses.

No entanto, a WLFI rapidamente rebateu essas alegações, com um porta-voz dizendo à CoinDesk que nenhuma participação, incluindo ETH, havia sido liquidada.

Em seu comunicado, a WFLI enfatizou que tais relatos eram imprecisos, pedindo ao mercado que ignorasse as especulações.

Enquanto isso, o preço do ETH, que havia caído para US$ 1.465 durante a suposta venda, já subiu para US$ 1.553, refletindo uma recuperação modesta no mercado cripto em geral.

No início deste ano, Eric Trump, figura proeminente ligada à WLFI, chamou o ETH de uma forte compra a US$ 2.880, reforçando a confiança de longo prazo do projeto no ativo, apesar da atual pressão financeira.

A negativa da venda gerou discussões sobre a estratégia da WLFI, com alguns questionando se manter os ativos durante a volatilidade demonstra resiliência ou representa uma oportunidade perdida de reduzir perdas.

A pré-venda do CartelFi acena como uma oportunidade DeFi

Em meio à incerteza que envolve a WLFI, CartelFi surge como uma opção atraente para investidores que buscam capitalizar o potencial do DeFi.

Ao contrário dos protocolos tradicionais, o CartelFi funde o fascínio especulativo das memecoins com a estabilidade de mecanismos geradores de rendimento. Seu ecossistema, apelidado de “Yield Dorado”, permite que usuários façam staking de memecoins e stablecoins em pools de ativo único, prometendo rendimentos anuais que podem chegar a 1000%.

O que diferencia o CartelFi é seu modelo deflacionário: as taxas do protocolo são usadas para recomprar e queimar tokens CARTFI, reduzindo a oferta e potencialmente aumentando o valor ao longo do tempo.

Atualmente em fase de pré-venda, com o token CARTFI cotado a US$ 0,029, o CartelFi oferece aos primeiros investidores a chance de garantir uma participação no promissor empreendimento antes que o preço suba para US$ 0,0305 na próxima etapa da pré-venda.

Além da pré-venda, o roteiro do projeto descreve lançamentos de plataforma e parcerias com tokens até o final de 2025, posicionando-o para revolucionar o ranking de tokens de rendimento.

Para os investidores, a combinação da CartelFi entre staking de alto rendimento e o apelo das memecoins representa uma oportunidade de diversificação de portfólio, especialmente enquanto a dinâmica do mercado muda e projetos como a WLFI enfrentam desafios.

Participar da pré-venda do CartelFi agora pode desbloquear um potencial de crescimento significativo, pois o CartelFi visa redefinir a lucratividade do DeFi.