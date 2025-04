As ações da Nvidia subiram na sexta-feira, recuperando parte do terreno perdido após uma forte queda na sessão anterior, com a volatilidade do mercado em torno das tarifas permanecendo o principal catalisador para as ações da fabricante de chips.

As ações subiram 2,5%, fechando a US$ 110,26 na sexta-feira, após caírem 5,9% na quinta-feira.

Os mercados mais amplos, por outro lado, recuaram no início das negociações, com o Dow Jones Industrial Average caindo 241 pontos, ou 0,6%.

O S&P 500 caiu 0,4%, enquanto o Nasdaq Composite recuou 0,2%.

As ações da Nvidia dispararam 19% na quarta-feira após o anúncio do presidente Trump sobre o adiamento de 90 dias da maioria das tarifas recíprocas.

No entanto, as ações inverteram o curso à medida que os investidores reagiram a uma forte escalada nas tensões comerciais entre os EUA e a China.

De acordo com a Casa Branca, as tarifas totais impostas às importações chinesas durante o segundo mandato de Trump agora chegam a 145%.

Na sexta-feira, a China aumentou as tarifas sobre produtos americanos para 125%, mas indicou que não replicaria novos aumentos.

Citi reduz preço-alvo das ações da NVIDIA

Copy link to section

O Citi reduziu sua meta de preço para as ações da Nvidia de US$ 163 para US$ 150, citando uma desaceleração projetada nas vendas de unidades de processamento gráfico (GPUs).

Apesar do corte, o banco manteve a recomendação de compra para a ação, com o novo preço-alvo ainda implicando uma alta de 39% em relação aos níveis recentes.

A revisão reflete as expectativas reduzidas do Citi para a demanda por GPUs em 2025 e 2026, com as previsões de vendas reduzidas em 3% e 5%, respectivamente.

O analista Atif Malik atribuiu a mudança aos cortes de gastos previstos pelas empresas de hiperescala, incluindo a Microsoft, que estaria reduzindo os investimentos em data centers.

“Nossa perspectiva revisada se baseia na expectativa de que o capex da MSFT no ano fiscal de 2026 provavelmente se contrairá, em vez de crescer”, disse Malik.

As tensões comerciais também foram citadas como um obstáculo. Malik alertou que as margens da Nvidia poderiam ser “moderadamente impactadas por tarifas” e que os investimentos corporativos podem estagnar devido à maior incerteza global.

No entanto, ele observou que a Nvidia poderia se beneficiar da isenção do USMCA.

As ações da Nvidia caíram quase 20% até agora em 2025, em meio a uma liquidação mais ampla do setor de tecnologia.

O setor de tecnologia do S&P 500 caiu mais de 17% no acumulado do ano, pressionado em parte pelas medidas tarifárias do presidente Donald Trump e pelos temores de uma possível recessão.

Os analistas de Wall Street estão majoritariamente otimistas em relação à NVIDIA.

Copy link to section

No início da semana, analistas de Wall Street mantiveram sua postura otimista em relação à queridinha da IA.

O analista Joseph Moore reiterou a Nvidia como uma das principais escolhas no setor de semicondutores, mantendo a classificação de sobreponderação e uma meta de preço de US$ 162.

Em uma nota aos clientes na quinta-feira, Moore disse que o impacto direto das tarifas na Nvidia provavelmente será limitado no curto prazo, citando a forte demanda e as medidas de mitigação existentes.

“Nossa opinião é que os impactos microeconômicos para a NVIDIA são bastante mínimos, particularmente porque a demanda de curto prazo permanece forte e já está sendo mitigada”, escreveu ele.

No entanto, Moore alertou que riscos macroeconômicos mais amplos poderiam pesar sobre a ação, particularmente por meio da redução do financiamento de investimentos.

Analistas da Bernstein reiteraram na segunda-feira a classificação de Desempenho Superior para a NVIDIA Corporation, com preço-alvo de US$ 185,00.

Os analistas observaram que, embora os semicondutores tenham sido amplamente excluídos do escopo das recentes tarifas recíprocas, os produtos de hardware da NVIDIA normalmente se enquadrariam nas categorias afetadas.

No entanto, devido às disposições do Acordo EUA-México-Canadá (USMCA), as mercadorias fabricadas no México estão isentas das novas tarifas impostas pela administração Trump.