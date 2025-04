Espera-se que as exportações de petróleo bruto da Arábia Saudita para a China registrem um aumento significativo em maio em comparação com o mês anterior.

Esse aumento na oferta é atribuído a uma redução substancial de preços implementada pelo Reino, que atraiu compradores chineses, de acordo com uma reportagem da Reuters.

A redução de preço tornou o petróleo bruto saudita mais competitivo no mercado chinês, levando a um aumento de pedidos e, consequentemente, a um aumento das exportações.

Esse desenvolvimento destaca o impacto significativo dos ajustes de preços na dinâmica do mercado global de petróleo, bem como a relação contínua entre a Arábia Saudita e a China no setor energético.

A Saudi Aramco, a companhia petrolífera estatal da Arábia Saudita, está aumentando substancialmente suas exportações de petróleo para a China em maio.

Embarques de maio

De acordo com o relatório, a empresa entregará aproximadamente 48 milhões de barris de petróleo a refinarias chinesas, representando um aumento significativo em relação aos 35,5 milhões de barris enviados em abril.

A China é o maior importador mundial de petróleo bruto, seguida pelos EUA e pela Índia.

Os dados recentes marcam a primeira vez que a Aramco aumentou sua alocação para a China desde o início do ano.

Essa mudança na estratégia de distribuição pode sinalizar uma mudança nas prioridades da Aramco ou uma resposta às condições de mercado em evolução na China.

Diversas empresas petrolíferas chinesas planejam aumentar suas importações de petróleo bruto saudita em maio.

Essas empresas incluem a estatal Sinopec, a China National Offshore Oil Corp e a refinaria privada Shenghong Petrochemical.

Redução de preço

No domingo, a Saudi Aramco anunciou uma redução acentuada no preço oficial de venda (OSP) de maio para seu principal petróleo bruto, o Arab Light.

O novo OSP está fixado em US$ 1,20 por barril acima da média dos preços do petróleo bruto de Omã e Dubai, representando uma redução substancial de US$ 2,30 em relação ao OSP de abril.

O prêmio do Arab Light sobre os preços do Omã e Dubai atingiu o menor nível em quatro meses.

Este prêmio atual também está se aproximando do ponto mais baixo dos últimos quatro anos, indicando uma diminuição significativa do valor adicional associado em comparação com seu preço em Omã e Dubai.

Aumento da produção

A medida da Aramco coincide com a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados de aumentar significativamente a produção de petróleo bruto em maio.

Em uma decisão surpreendente na semana passada, os oito membros da OPEP+, incluindo Arábia Saudita e Rússia, concordaram em aumentar a produção em maio em 411.000 barris por dia.

Isso faz parte do seu plano para reverter os cortes voluntários de produção de 2,2 milhões de barris por dia. A reversão começa em abril, quando os oito membros devem aumentar a produção de petróleo em 135.000 barris por dia.

O mercado esperava que a OPEP anunciasse um aumento semelhante em maio também. No entanto, a grande quantidade pesou sobre os preços do petróleo bruto, arrastando-os para o nível mais baixo em mais de quatro anos.

Como resultado, a Saudi Aramco também reduziu os preços do petróleo bruto, o que indicou uma possível queda na demanda na Ásia, particularmente na China. A China está envolvida em uma acirrada guerra comercial com os EUA, o que deve enfraquecer a demanda por combustíveis no país no futuro.

A Arábia Saudita é o segundo maior fornecedor de petróleo bruto para a China, depois da Rússia.