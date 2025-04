A Apple não fabrica o iPhone na China por causa dos custos trabalhistas mais baixos: Tim Cook revela o verdadeiro motivo.

As empresas de tecnologia escolhem a China para a produção principalmente porque ela oferece custos de mão de obra mais baixos.

Essa é a concepção generalizada, ou talvez uma “concepção errônea”, como Tim Cook, o diretor executivo da Apple (NASDAQ: AAPL), a chamaria.

“A China deixou de ser um país de baixo custo de mão de obra há anos”, revelou ele em uma entrevista no ano passado.

Dito isso, a multinacional continua a montar cerca de 90% de seus smartphones principais na China.

Mas se não é o custo mais baixo, o que realmente levou a AAPL por anos à segunda maior economia do mundo para a produção do iPhone?

Por que a Apple depende da China para a produção do iPhone?

A Apple depende da China para a produção do iPhone principalmente porque o país possui um número imensamente alto de trabalhadores qualificados em um só lugar.

A fabricação de um iPhone exige expertise excepcional no manuseio de ferramentas avançadas e no trabalho com materiais que requerem precisão e técnicas de ponta.

E Pequim oferece exatamente isso, segundo o CEO da Apple, Tim Cook.

Nos EUA, você poderia ter uma reunião de engenheiros de ferramentas, e não tenho certeza se conseguiríamos lotar a sala. Na China, você poderia encher vários campos de futebol. A expertise profissional na China é muito profunda.

As declarações de Cook questionam a própria capacidade dos EUA de substituir a China como centro de produção global — algo que a administração Trump vem defendendo para 2025.

A AAPL recentemente recebeu um alívio da Casa Branca.

As ações da Apple abriram em alta esta manhã depois que o presidente dos EUA, Trump, concordou em isentar smartphones, computadores e outros dispositivos eletrônicos de tarifas agressivas.

O anúncio oferece alívio temporário à AAPL, considerando que ela depende significativamente da China para a produção do iPhone.

Sem a mudança de opinião do Presidente, tarifas mais altas teriam aumentado o preço de um iPhone.

Na verdade, o smartphone principal poderia custar até US$ 3.500 se fosse produzido nos EUA.

Apesar da alta de hoje, no entanto, as ações da AAPL estão quase 20% abaixo de sua máxima do ano até o momento da redação.

Vale a pena possuir ações da Apple nos níveis atuais?

As birras tarifárias e o que a subsequente guerra comercial emergente poderia significar para a Apple até agora não fizeram o analista da UBS, David Vogt, abandonar completamente a fabricante do iPhone.

Vogt classifica as ações da AAPL como “neutras”. No entanto, ele reiterou sua meta de preço de US$ 236 para a ação de tecnologia em uma nota de pesquisa hoje, indicando um potencial de alta de cerca de 15% em relação aos níveis atuais.

De acordo com o analista do UBS, o alívio temporário da redução das tarifas sobre importações de tecnologia e a forte posição financeira da empresa, incluindo uma margem de lucro bruto de 46,5%, oferecem alguma proteção contra o ambiente comercial em evolução.

As ações da Apple também pagam um rendimento de dividendos de 0,49% no momento da redação, o que as torna um pouco mais atraentes para possuir nos níveis atuais.