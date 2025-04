A Apple se recupera com a suspensão das tarifas americanas, ganhando tempo para reformular a cadeia de suprimentos; analistas reajustam as metas de preço.

As ações da Apple e de outras grandes empresas de eletrônicos dos EUA subiram acentuadamente na segunda-feira, depois que o governo concedeu uma isenção temporária das novas tarifas sobre importações chinesas.

A Apple registrou alta de 5,86% nas negociações pré-mercado. Outros fabricantes de hardware também se beneficiaram, com a Dell Technologies ganhando 6,26%, a Super Micro Computer subindo 5,2% e a HP Inc. avançando 4%.

A agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA anunciou na sexta-feira que smartphones, computadores e outros eletrônicos seriam poupados de novas tarifas, com exceção de uma taxa específica de 20% relacionada à repressão contínua ao fentanil.

“A remoção do cenário mais pessimista é um elemento de apoio, pelo menos temporário, para o setor”, disse Alberto Gegra, analista da Equita.

Ele observou que a isenção impede a possibilidade de um bloqueio quase total de suprimentos, o que alguns temiam caso as tarifas relacionadas à China ultrapassassem 100%.

Apple vista como principal beneficiária enquanto investidores ignoram riscos persistentes

Apesar das notícias positivas, os riscos persistem.

Tanto funcionários da administração quanto o próprio presidente Donald Trump reiteraram no fim de semana que produtos de tecnologia ainda podem enfrentar tarifas direcionadas como parte de uma investigação mais ampla sobre semicondutores.

No entanto, analistas e investidores apostam que quaisquer taxas desse tipo provavelmente seriam menos severas do que as tarifas gerais impostas às importações chinesas, algumas das quais chegaram a 145%.

Entre as gigantes da tecnologia, a Apple parece estar prestes a ser a maior beneficiada pela suspensão.

A empresa, que monta a grande maioria de seus produtos na China, além de aumentar a produção na Índia e no Vietnã, tem enfrentado intenso escrutínio sobre as vulnerabilidades de sua cadeia de suprimentos.

Estimativas sugerem que entre 80% e 90% dos iPhones ainda são fabricados na China.

Dan Ives, analista de longa data da Apple na Wedbush Securities, disse que o alívio temporário dá à Apple um tempo crucial para recalibrar suas operações.

“A Apple tem de 1 a 2 meses para planejar sua cadeia de suprimentos para um componente tarifário, com a Índia provavelmente sendo a principal área de foco para a expansão da produção do iPhone”, observou Ives.

Ele também apontou que a margem de manobra permite à Apple evitar repassar imediatamente aumentos de preços significativos aos consumidores americanos.

De acordo com Ives, a combinação da tarifa base e das tarifas da Seção 232 ficaria em um “nível um tanto administrável” no curto prazo, dando à Apple a capacidade de planejar quaisquer ajustes futuros.

“A Apple pode traçar um caminho mais claro, repassando alguns custos aos consumidores americanos e absorvendo parte do impacto dentro de sua cadeia de suprimentos”, acrescentou ele.

Perspectivas de lucros dependem das negociações com a China, mas a história de longo prazo permanece intacta.

Olhando para o futuro, Ives prevê que os lucros da Apple podem diminuir cerca de 10% em 2025 e 2026 em um cenário base, devido à queda na demanda e aos custos de produção mais altos.

No pior cenário, em que as negociações com a China estagnem e as tarifas persistam por meses, o impacto nos lucros poderia se aprofundar para entre 15% e 20%.

No entanto, há espaço para otimismo. Se houver progresso nas negociações comerciais e as tensões diminuírem até o verão, Ives acredita que o impacto poderá ser contido a um nível mais modesto de 2% a 5%.

Ele manteve a classificação de “Desempenho Superior” para as ações da Apple, com um preço-alvo de US$ 250, sublinhando sua confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa.

“Continuamos otimistas com a história de longo prazo da Apple”, disse Ives, citando seus 1,5 bilhão de usuários de iPhone, uma base instalada de 2,4 bilhões de dispositivos iOS e sua divisão de serviços em rápido crescimento como pontos fortes principais.

“Os investidores precisam olhar além dos próximos três meses e assumir que haverá progresso na frente chinesa.”

Analistas ajustam metas de preço para a Apple

Embora a Apple possa encontrar algum alívio a curto prazo, a incerteza ainda persiste.

“Embora a Apple provavelmente esteja aliviada no curto prazo, a incerteza permanece. No final, nossa aposta ainda é na Apple e em Tim Cook — que pode precisar aumentar seus US$ 500 bilhões em garantias de gastos nos EUA em 4 anos com a administração Trump para evitar completamente o pagamento de tarifas”, escreveu o analista da Melius Research, Ben Reitzes, em uma nota de pesquisa na segunda-feira.

Reitzes manteve a recomendação de compra para as ações da Apple, com preço-alvo de US$ 226.

O analista da Citi Research, Atif Malik, adotou um tom semelhante, afirmando que as ações da Apple estavam preparadas para uma alta após a isenção tarifária, mas alertou que “os produtos da Apple não estão imunes a um ambiente macroeconômico fraco”.

Malik manteve sua recomendação de compra para as ações, com preço-alvo de US$ 245.

O analista da KeyBanc Capital Markets, Brandon Nispel, classificou o anúncio de sexta-feira como “provavelmente o melhor cenário possível” para a Apple, tornando improvável que sua meta anterior de baixa de US$ 170 seja atingida.

Nispel, que elevou as ações da Apple de “abaixo da média do setor” para “média do setor” em uma nota na segunda-feira, alertou que o lento progresso da Apple em IA e a menor demanda do consumidor continuam a representar desafios, deixando a gigante da tecnologia “não totalmente fora de perigo” após a queda acumulada no ano.

Ele também levantou preocupações sobre o processo antitruste do Departamento de Justiça dos EUA contra o Google, que poderia ameaçar os estimados US$ 20 bilhões que a Apple ganha anualmente com receita de busca por meio de seu navegador Safari.

“Dito isso, com o pior cenário de uma guerra comercial crescente provavelmente descartado e os smartphones poupados das tarifas, é difícil argumentar por mais queda nas ações”, acrescentou.

Analistas do JPMorgan ajustaram suas perspectivas, reduzindo o preço-alvo da ação de US$ 270,00 para US$ 245,00, mantendo ainda a classificação de Sobreponderação.