As ações da Tesla subiram 2,3%, para US$ 258,03, nas negociações da manhã de segunda-feira, depois que o presidente Donald Trump anunciou que smartphones e alguns eletrônicos seriam excluídos da rodada mais dura de tarifas de importação.

O mercado em geral reagiu positivamente, com o Dow Jones Industrial Average subindo 510 pontos, ou 0,9%, e o S&P 500 e o Nasdaq Composite ganhando 1,2% e 1,5%, respectivamente.

A recuperação oferece algum alívio aos acionistas da Tesla, que tiveram um ano difícil.

Antes da recuperação de hoje, a ação ainda estava em queda de 38% no acumulado do ano e caiu 41% desde a posse presidencial de 20 de janeiro.

Vendas da Tesla nos EUA tropeçam.

As vendas da Tesla nos EUA caíram quase 9% no primeiro trimestre de 2025, ficando abaixo do desempenho do mercado doméstico de veículos elétricos, que cresceu 11%, de acordo com novos dados da Cox Automotive.

A desaceleração reflete uma mudança no cenário competitivo, à medida que as montadoras tradicionais aumentam a produção de modelos de veículos elétricos mais acessíveis e com maior autonomia.

Embora as vendas gerais de veículos elétricos nos EUA tenham subido para aproximadamente 300.000 unidades nos três primeiros meses do ano, representando cerca de 8% das vendas de carros novos, a participação de mercado da Tesla caiu para 44%, abaixo dos 51% do ano anterior.

Os compradores têm se inclinado cada vez mais para opções de menor preço, como o Chevrolet Equinox EV da General Motors, que oferece mais de 300 milhas de autonomia com preço inicial em torno de US$ 35.000.

A Cox Automotive observou que, apesar do ceticismo persistente sobre a adoção de veículos elétricos, a categoria continua a expandir-se “a um ritmo saudável” no mercado americano.

A Tesla, no entanto, enfrenta pressão crescente não apenas no mercado interno, mas também globalmente. A empresa reportou uma queda de 13% nas entregas mundiais no trimestre, caindo para 337.000 veículos.

Na sexta-feira, o RBC Capital Markets reduziu sua meta de preço para as ações da Tesla de US$ 320 para US$ 314, mantendo a classificação de Desempenho Superior.

O analista Tom Narayan citou as expectativas de menores volumes de entrega de veículos, o que, por sua vez, pesa sobre a avaliação tanto do negócio automotivo principal da Tesla quanto de seu segmento de Condução Autônoma Completa (FSD).

Analista otimista com as ações da TSLA

Na segunda-feira, o analista da Cantor Fitzgerald, Andres Sheppard, reafirmou a classificação de Sobreponderação para as ações da Tesla, abordando as implicações das tarifas americanas recém-anunciadas sobre importações de veículos e autopeças.

Em uma nota de pesquisa, Sheppard enfatizou que a estratégia da Tesla de fornecimento doméstico e extensa integração vertical a posiciona para enfrentar as medidas tarifárias melhor do que a maioria de seus concorrentes.

De acordo com Sheppard, 61% dos componentes dos veículos da Tesla vendidos nos EUA são de origem nacional, reduzindo significativamente a exposição da empresa a impostos de importação.

“Vemos a Tesla melhor posicionada e menos impactada em relação a outras montadoras”, observou ele, sugerindo que a estrutura da cadeia de suprimentos da Tesla oferece uma vantagem estratégica diante das crescentes restrições comerciais.

Apesar de manter uma perspectiva operacional positiva para a Tesla, a Cantor Fitzgerald sinalizou possíveis obstáculos relacionados ao sentimento do consumidor.

Em sua nota, a empresa reconheceu que as posições políticas cada vez mais polarizadoras de Elon Musk poderiam afetar a demanda, particularmente em regiões geopoliticamente sensíveis como China e Europa.