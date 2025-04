Por que as ações da Tesla estão caindo mais 4% na sexta-feira

As ações da Tesla ampliaram suas perdas na sexta-feira, caindo cerca de 4% e sendo negociadas em torno de US$ 242.

A queda seguiu-se a uma baixa de 7,3% na quinta-feira, quando a ação fechou a US$ 252,40.

A Tesla agora acumula queda de mais de 35% no ano, marcando o declínio mais acentuado entre as principais empresas de tecnologia.

O mercado mais amplotambém abriu em baixa na sexta-feira, com o Dow Jones Industrial Average caindo 241 pontos, ou 0,6%, o S&P 500 recuando 0,4% e o Nasdaq Composite diminuindo 0,2%.

A recente queda ocorre após uma forte alta na quarta-feira, quando a Tesla disparou 22,7% — seu segundo maior ganho em um único dia já registrado — após o anúncio do presidente Donald Trump de uma pausa temporária nas tarifas recíprocas para países que não retaliaram.

Essa alta só ficou atrás do ganho de 24,4% registrado em 9 de maio de 2013, quando a empresa reportou seu primeiro lucro trimestral.

Apesar da recuperação, a Tesla sofreu pressão durante grande parte de abril, perdendo mais de 20% desde que Trump anunciou tarifas abrangentes sobre importações no início do mês.

As crescentes tensões comerciais entre os EUA e a China aumentaram as preocupações dos investidores, particularmente para montadoras como a Tesla, que enfrentam a dupla ameaça de aumento de custos e demanda mais fraca.

Tesla para de receber novos pedidos na China

A empresa liderada por Elon Musk suspendeu novos pedidos para seus veículos Model S e Model X na China, de acordo com verificações no site da empresa e no miniprograma WeChat.

A medida afeta dois dos modelos premium da Tesla, ambos fabricados nos Estados Unidos e importados para a China, onde tarifas retaliatórias elevaram os preços drasticamente.

A suspensão ocorre na sequência da mais recente resposta da China aos aumentos tarifários do presidente Donald Trump.

Na sexta-feira, Pequim aumentou as tarifas sobre as importações americanas para 125%, após a decisão de Washington de elevar as taxas sobre os produtos chineses para 145%.

Embora a Tesla não tenha emitido uma explicação formal, o momento sugere que a decisão é uma consequência direta do agravamento das relações comerciais, o que tornou os veículos fabricados nos EUA significativamente menos competitivos no mercado chinês.

As tarifas adicionais tornam os veículos elétricos fabricados nos EUA consideravelmente mais caros do que as alternativas nacionais, minando seu apelo aos consumidores chineses.

Em contraste, os veículos Model 3 e Model Y da Tesla — produzidos em sua Gigafactory de Xangai — permanecem inalterados. Esses modelos fabricados localmente representam a maior parte das vendas da Tesla na China e também são exportados para outros mercados, incluindo a Europa.

Apesar da atual interrupção, a Tesla permanece menos exposta do que outras montadoras à última rodada de tarifas devido à sua forte base de manufatura doméstica para vendas nos EUA.

Analistas reduzem a meta de preço das ações da TSLA.

A perspectiva de Wall Street sobre a Tesla está azedando, à medida que as crescentes tensões comerciais e a demanda enfraquecida pesam sobre as perspectivas da empresa.

Analistas do UBS, Goldman Sachs e Mizuho reduziram suas metas de preço, alertando para riscos adicionais aos lucros e à rentabilidade.

O UBS fez a avaliação mais dura, reduzindo sua meta de preço de US$ 225 para US$ 190 e mantendo a recomendação de venda — o que implica uma queda de quase 30% em relação ao fechamento de quarta-feira.

O analista Joseph Spak apontou expectativas de lucros infladas e alertou que os resultados do primeiro trimestre de 2025 poderiam levar a novas revisões para baixo.

O Goldman Sachs reduziu sua meta de US$ 275 para US$ 260, mantendo uma postura neutra.

O analista Mark Delaney reconheceu as iniciativas de IA e software da Tesla como possíveis compensações, mas observou as preocupações contínuas em torno da fraca demanda por automóveis, do aumento dos custos de insumos devido às tarifas e da incerteza em relação aos incentivos para veículos elétricos nos EUA.

A Mizuho ofereceu uma visão mais construtiva, apesar de ter revisado sua meta de US$ 430 para US$ 375.

O analista Vijay Rakesh manteve a classificação de Desempenho Superior e expressou confiança na capacidade da Tesla de manter sua liderança no mercado de veículos elétricos dos EUA, mesmo diante da concorrência crescente na Europa e na China.