Ações europeias fecham em alta na segunda-feira: FTSE e DAX sobem mais de 2%

As bolsas europeias fecharam em alta acentuada na segunda-feira, recuperando-se após semanas de volatilidade impulsionada por tarifas, com os investidores reagindo à mais recente isenção temporária dos EUA para certos produtos de tecnologia.

O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 2,7%, registrando uma de suas melhores sessões do ano.

O FTSE 100 do Reino Unido subiu 2%, enquanto o DAX da Alemanha e o CAC 40 da França ganharam 2,6% e 2,4%, respectivamente.

A alta foi generalizada, liderada pelas ações de petróleo e gás, que subiram 3% apesar das previsões de preços mais fracos do petróleo bruto em 2025. As ações bancárias também avançaram quase 3%.

A gigante farmacêutica Novo Nordisk subiu 3,7% depois que a rival Pfizer abandonou o desenvolvimento de uma pílula diária para perda de peso devido a um incidente de lesão hepática em um participante do ensaio.

O conglomerado de artigos de luxo LVMH reportou uma queda de 3% na receita do primeiro trimestre após o fechamento do mercado europeu, ficando abaixo das estimativas, com as vendas caindo para € 20,3 bilhões, contra as expectativas dos analistas de € 21,2 bilhões, de acordo com dados da LSEG.

A incerteza sobre as tarifas de Trump persiste.

A recuperação do mercado ocorreu após um período turbulento, com o Stoxx 600 perdendo mais de 8% apenas em abril, apresentando desempenho inferior até mesmo ao castigado S&P 500, que caiu 4,43% no mesmo período.

Os investidores permanecem cautelosos em relação às decisões erráticas de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, que introduziram extrema volatilidade nos mercados de ações globais.

No fim de semana, o governo Trump isentou temporariamente smartphones, computadores, semicondutores e outros eletrônicos de tarifas punitivas — uma medida confirmada em uma atualização das diretrizes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.

Vinte categorias de produtos foram isentas da nova taxa de 125% sobre importações chinesas e da tarifa base de 10% sobre importações de outros países, embora uma tarifa de 20% sobre todos os produtos chineses permaneça em vigor.

Trump indicou no domingo que uma nova taxa tarifária para semicondutores importados seria anunciada dentro da semana, aumentando ainda mais a incerteza para os setores globais de tecnologia e manufatura.

Wall Street abandona ganhos iniciais na sexta-feira.

As ações americanas fecharam mistas na segunda-feira, depois que uma alta inicial impulsionada por uma isenção tarifária americana inesperada perdeu força ao longo da tarde.

O Dow Jones Industrial Average subiu 138 pontos, ou 0,4%, depois de ter atingido um pico intraday de mais de 500 pontos.

O S&P 500 avançou 0,4%, devolvendo grande parte de uma alta inicial de 1,8%.

O Nasdaq Composite subiu 0,2%, depois de ter chegado a subir até 2,5% antes de recuar no fechamento.

A retração refletiu a cautela persistente no mercado, com os investidores receosos do impasse comercial não resolvido com a China e da durabilidade de qualquer alívio político.

As ações das montadoras subiram na tarde de segunda-feira depois que o presidente Donald Trump sinalizou um possível apoio ao setor, dizendo que estava procurando “ajudar algumas das montadoras” enquanto elas enfrentam pressão para transferir a produção para os EUA.

Os comentários de Trump de que as montadoras “precisam de um pouco de tempo” para fazer essa transição impulsionaram o sentimento, elevando as ações da Ford Motor, General Motors e Stellantis entre 1% e 4%, revertendo perdas anteriores ou negociações estáveis.