Bitcoin em zona de decisão crucial abaixo de US$ 85,7 mil, FARTCOIN lidera os ganhos diários

O Bitcoin tem se mantido em uma faixa estreita entre US$ 82.000 e US$ 86.000, mesmo com as tensões macroeconômicas finalmente começando a diminuir após semanas de incerteza.

Com a recuperação do Bitcoin, a capitalização total do mercado de criptomoedas também se recuperou, registrando um aumento de aproximadamente 5% no fim de semana e se estabilizando perto da marca de US$ 2,8 trilhões na segunda-feira.

As altcoins continuaram a ficar para trás, com o interesse dos traders permanecendo baixo, enquanto as meme coins e alguns tokens de grande capitalização lideravam os gráficos.

O sentimento do mercado, embora tenha melhorado em relação aos níveis de medo extremos da semana passada, ainda caiu cerca de 14 pontos, pois os touros lutaram para romper a resistência de US$ 85.000.

O preço do Bitcoin vai subir?

A principal razão que atualmente dita o sentimento do mercado continua sendo a discussão sobre as tarifas tecnológicas dos EUA e a incerteza que as envolve.

O Bitcoin teve uma breve alta em 11 de abril após o presidente Trump anunciar isenções tarifárias para produtos de tecnologia como semicondutores, smartphones e computadores.

A notícia inicialmente impulsionou o sentimento do mercado, especialmente porque a mineração de criptomoedas e a infraestrutura de blockchain dependem fortemente das cadeias de suprimentos de tecnologia globais.

No entanto, esse otimismo desapareceu rapidamente. Apenas dois dias depois, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, esclareceu que o alívio era apenas temporário.

O presidente Trump confirmou mais tarde que as taxas tarifárias reais seriam anunciadas na próxima semana, acrescentando que poderia haver flexibilidade para algumas empresas.

A falta de clareza significa que qualquer movimento brusco no preço do Bitcoin está suspenso, pelo menos até que haja mais transparência sobre como essas tarifas realmente serão e como elas afetarão o ecossistema tecnológico mais amplo ligado às criptomoedas.

Na Myriad Markets, uma plataforma de previsão, os traders também não estão totalmente convencidos de uma ruptura imediata; apenas 52% esperam que o BTC permaneça acima de US$ 85.000 até o fechamento de quarta-feira, refletindo a incerteza mais ampla em torno dos desenvolvimentos tarifários.

Fonte:Myriad Markets.

Observando os gráficos diários do Bitcoin, parecia que o Bitcoin estava pressionando a fronteira inferior da Nuvem Ichimoku, um indicador amplamente utilizado que mapeia potenciais zonas de suporte e resistência.

Neste momento, essa nuvem está agindo como um teto, limitando o potencial de alta do Bitcoin em torno do mesmo nível de US$ 85 mil que tem sido um problema desde o início de fevereiro.

Nas duas últimas vezes em que o Bitcoin foi rejeitado nesse nível, mais recentemente em 2 de abril e anteriormente em 21 de fevereiro, isso resultou em fortes recuos, ambos levando o BTC até cerca de US$ 75.000. Veja abaixo.

Bitcoin/USD 1D chart. Source: Trading View.

Isso torna a configuração atual complicada para os touros. Embora haja um interesse crescente em posições longas no mercado de opções, a proximidade dessa resistência em nuvem significa que a relação risco-retorno não é exatamente favorável.

O Bitcoin precisa fechar decisivamente acima de US$ 85.679. Um fechamento diário acima desse nível significaria romper a nuvem, o que é tipicamente visto como uma confirmação de alta na análise Ichimoku.

Alguns analistas de mercado, no entanto, veem sinais de crescente força.

O comentarista proeminente Rekt Capital destacou que o Bitcoin havia transformado sua linha de tendência de baixa de vários meses em suporte pela primeira vez, após várias tentativas fracassadas no início deste ano. Veja abaixo.

Se o reteste se mantiver, pode ajudar o Bitcoin a ganhar impulso para desafiar a resistência de US$ 85.679 e romper acima da Nuvem Ichimoku.

No entanto, para uma confirmação de alta, US$ 90.000 continua sendo a resistência chave que precisa ser rompida, de acordo com o analista DonAlt.

Ele apontou que, se o Bitcoin conseguir ultrapassar o nível de US$ 90.000, um nível de resistência psicológica chave, especialmente juntamente com uma postura mais branda da Casa Branca sobre tarifas, isso poderia desencadear o que ele descreveu como um “impulso total”.

Neste contexto, as metas de longo prazo para o Bitcoin permanecem bem acima de US$ 100.000. Por exemplo, o fundador da Strategy, Michael Saylor, disse no fim de semana que o Bitcoin poderia estar se preparando para uma corrida em direção a US$ 125.000.

No momento da redação, o Bitcoin havia apagado a maior parte dos ganhos do dia, sendo negociado a US$ 84.102, com alta de apenas 0,4% no dia.

Altcoins registram ganhos modestos

Nas últimas 24 horas, a capitalização de mercado das altcoins caiu 0,9%, situando-se em torno de US$ 1,1 trilhão no momento da redação.

O Índice da Temporada de Altcoins está em 15, o que significa que apenas 15 das 100 principais altcoins superaram o Bitcoin recentemente, portanto ainda é muito a temporada do Bitcoin, e seus movimentos estão impulsionando a maior parte da ação no mercado de altcoins.

Ethereum (ETH), a maior altcoin, subiu 4,9% no último dia e agora está sendo negociada a US$ 1.658.

Outras altcoins importantes, como XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) e Cardano (ADA), também registraram ganhos modestos de cerca de 1 a 3%.

Entre as 100 principais criptomoedas, a Fartcoin (FARTCOIN) liderou com ganhos de 8,7%, seguida por Decentraland (MANA) e Flare (FLR), que também subiram 6,4% e 5,4%, respectivamente. Veja abaixo:

Fonte: CoinMarketCap

No entanto, alguns analistas afirmam que a capitalização de mercado das altcoins formou um padrão de cunha descendente nos gráficos, uma configuração que poderia levar a uma grande alta das altcoins se a quebra for confirmada.