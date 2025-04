Analistas de Wall Street disseram na segunda-feira que a compra antecipada de carros antes da entrada em vigor das tarifas proporcionará um impulso temporário às montadoras americanas como Ford e GM; no entanto, o panorama de longo prazo permanece incerto devido ao aumento dos custos e à queda da demanda em toda a cadeia de valor automotiva.

Edison Yu, do Deutsche Bank, analisou o setor minuciosamente na segunda-feira, revisando suas expectativas para a General Motors e a Ford Motor à medida que se aproximam os resultados do primeiro trimestre.

Yu reconheceu que a compra antecipada por parte das concessionárias, com o objetivo de se antecipar ao novo regime tarifário, ajudará ambas as montadoras a começar o ano com uma base mais sólida.

O início de 2025 se beneficiará da “pré-compra”, escreveu Yu.

Tanto a GM quanto a Ford vendem veículos principalmente para concessionárias, que então os vendem para os consumidores, dando aos fabricantes um impulso de curto prazo à medida que os estoques são acumulados.

Aumento dos custos ameaça os lucros das montadoras.

No entanto, além da onda inicial de compras antecipadas, Yu prevê dificuldades significativas no futuro.

Ele estima que as tarifas poderiam reduzir entre US$ 4 bilhões e US$ 7 bilhões anualmente dos lucros da GM e da Ford.

Para contextualizar, a Ford reportou mais de US$ 10 bilhões em lucro operacional no ano passado, enquanto a GM registrou quase US$ 15 bilhões.

“Não esperamos que [as montadoras] suportem todo o peso desses custos extras, pois consumidores e concessionárias absorverão parte do impacto”, escreveu Yu.

Espera-se que as montadoras explorem estratégias de mitigação, como a adição de turnos de produção em fábricas nos EUA e a negociação com fornecedores para compartilhar o ônus.

Ainda assim, Yu não está otimista quanto às perspectivas, observando que o compromisso da administração com as tarifas sobre automóveis parece arraigado.

“Embora a administração Trump pareça flexível em relação a tarifas ‘recíprocas’ mais amplas, as tarifas sobre automóveis parecem mais difíceis de negociar”, escreveu Yu.

“Nossa premissa é que eles não vão desaparecer, representando uma pedra angular na nova política industrial americana que exige a internalização da produção.”

Analistas reduzem metas de preço à medida que a cautela dos investidores aumenta.

Refletindo esses riscos, Yu reduziu sua meta de preço para as ações da Ford de US$ 9 para US$ 7, mantendo a recomendação de Manter.

Ele também rebaixou a GM de Compra para Manter, reduzindo o preço-alvo de US$ 58 para US$ 43.

As ações da GM subiram 0,4% nas negociações da manhã, para US$ 43,81, enquanto as da Ford caíram 0,1%, para US$ 9,32.

Ambas as ações ficaram para trás desde a eleição americana, com a Ford caindo 12% e a GM 19%.

Desde o anúncio das tarifas de Trump em 2 de abril, o preço-alvo médio dos analistas para a Ford caiu para cerca de US$ 9,40, abaixo dos quase US$ 10 no início deste mês, de acordo com a FactSet.

Isso se compara a quase US$ 14 por ação há um ano.

Para a GM, o preço-alvo médio caiu para cerca de US$ 56, de quase US$ 61 anteriormente.

Há um ano, os analistas tinham como meta aproximadamente US$ 51, mas bilhões de dólares em recompra de ações ajudaram a impulsionar tanto as ações quanto as metas de preço desde então.

Atualmente, cerca de 54% dos analistas que cobrem a GM classificam a ação como Compra, aproximadamente em linha com a classificação média de Compra de 55% no S&P 500.

Em contraste, apenas cerca de 20% dos analistas recomendam a compra de ações da Ford.