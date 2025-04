O petróleo bruto pode não ter muito potencial de alta, pois o excesso de oferta domina o mercado.

Não há escassez de petróleo bruto no mundo atualmente. Na verdade, o mundo está nadando em petróleo bruto em excesso.

Os temores de uma significativa superoferta no mercado foram exacerbados pela recente decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados de aumentar a produção de petróleo em uma quantidade surpreendentemente elevada em maio.

Considerando que a demanda global por petróleo permaneceu baixa no último ano, com a China importando menos petróleo, os riscos do lado da oferta parecem muito maiores.

As tensões comerciais contínuas entre os EUA e a China também levantaram preocupações de que a demanda no país asiático possa sofrer mais.

“Mesmo sem grandes revisões para baixo, a sobreoferta no mercado de petróleo provavelmente será significativamente maior do que o esperado anteriormente devido ao aumento inesperadamente forte da produção da OPEP+ a partir de maio”, disse Barbara Lambrecht, analista de commodities do Commerzbank AG.

Isso provavelmente manterá os preços globais do petróleo baixos este ano.

O Commerzbank revisou para baixo suas previsões de preço do petróleo na semana passada.

No final de 2025, o banco alemão prevê que o petróleo bruto Brent terá uma média de US$ 65 por barril, contra a estimativa anterior de US$ 75 por barril.

O Commerzbank espera uma ligeira recuperação nos preços globais em 2026, à medida que a demanda se estabilizar e a expansão da produção de petróleo não pertencente à OPEP desacelerar.

O quadro permanece sombrio este ano em termos de excesso de oferta global de petróleo.

Oferta não-OPEP

As previsões da OPEP mostraram que a oferta de petróleo de países não membros da OPEP provavelmente aumentará em 900.000 barris por dia em 2025 em comparação com o ano anterior.

“Espera-se que os principais impulsionadores do crescimento sejam os EUA, o Canadá, o Brasil e a Argentina”, disse o cartel em seu Relatório Mensal do Mercado de Petróleo na segunda-feira.

As exportações marítimas em março de fontes não pertencentes à OPEP+ atingiram um recorde histórico, aumentando 6% em relação ao mês anterior, de acordo com dados da Vortexa.

Esse crescimento reverte a tendência de estagnação observada durante a maior parte de 2024.

Source: Vortexa

Os principais fatores que impulsionam esse aumento são o aumento das exportações do Brasil, da Colômbia e do Reino Unido na Bacia do Atlântico, e da Costa Oeste do Canadá (barris TMX) na Bacia do Pacífico.

Dados da Vortexa mostraram que as exportações dos EUA permaneceram pouco abaixo de 4 milhões de barris por dia em fevereiro e março de 2025, e o crescimento da oferta dos EUA, que impulsionou o aumento da oferta fora da OPEP+ em 2023, desacelerou e até diminuiu desde o início de 2024.

O mundo oriental absorve a oferta.

“Por enquanto, o crescimento da oferta foi amplamente absorvido pela demanda de importação do Oriente”, disse Rohit Rathod, analista sênior de mercado da Vortexa, em um relatório.

No início de janeiro, os EUA impuseram sanções substanciais específicas a navios, causando preocupações sobre a disponibilidade contínua de barris sancionados da Rússia, Irã e Venezuela.

Isso desencadeou uma onda de compras de pânico na Índia, na China e em outros países asiáticos.

Rathod disse:

Esses barris só começaram a chegar à Ásia, enquanto até agora as descargas russas e iranianas continuam em grande parte imunes aos desafios logísticos relacionados às sanções.

Além disso, a reversão dos cortes voluntários de produção da OPEP+ a partir de abril provavelmente aumentará a disponibilidade de barris.

O petróleo em tanques e petroleiros sobe.

Os estoques de petróleo bruto em terra têm aumentado, apesar do aumento nas exportações globais de petróleo bruto. Isso se deve à manutenção de primavera e à desaceleração na demanda por petróleo bruto, causada por margens de refino mais apertadas na Bacia do Atlântico.

“Juntamente com os estoques, também estamos vendo um aumento do petróleo em trânsito, impulsionado pelos fluxos de longa distância da Bacia do Atlântico para a Bacia do Pacífico, devido à forte demanda a leste do Canal de Suez”, acrescentou Rathod.

Os mercados de petróleo bruto aumentaram em 120 milhões de barris desde meados de fevereiro, devido a uma combinação de fatores.

Source: Vortexa

Isso pressionou os preços do petróleo bruto para baixo, que já estavam abalados pelo sentimento do mercado após o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de tarifas recíprocas em 2 de abril.

“Embora o petróleo bruto em tanques e petroleiros já esteja atingindo a média sazonal, essa tendência provavelmente continuará à medida que mais barris de longa distância chegarem e os preços atuais podem incentivar os compradores chineses a estocar mais petróleo bruto”, observou ainda Rathod.

“Atualmente, parece bastante provável que o acúmulo global de estoques onshore e offshore ultrapasse os picos sazonais médios durante o segundo trimestre.”

Duplo golpe para os preços

“Um duplo golpe para os preços do petróleo bruto veio em 3 de abril do grupo OPEP+, que anunciou o fim de seus cortes de produção voluntários”, disse Rathod.

A estratégia atual parece estar acelerando a eliminação gradual dos cortes de produção, aumentando a produção de petróleo bruto em 411.000 barris por dia a partir de maio.

Os preços do petróleo Brent caíram recentemente abaixo de US$ 65 por barril como resultado desse aumento inesperado na oferta.

A OPEP+ indicou que os aumentos de produção podem ser interrompidos ou mesmo revertidos, dependendo das condições de mercado.

Mas, por enquanto, a redução maior do que o esperado nos preços oficiais de venda da Arábia Saudita pode indicar um compromisso com a reversão dos cortes de produção e a conquista de participação de mercado na Ásia, aumentando a pressão sobre os produtores da OPEP+ que não estão cumprindo os acordos.