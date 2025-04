OPEP reduz previsão de crescimento da demanda global de petróleo devido ao impacto das tarifas de Trump

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo reduziu pela primeira vez desde dezembro sua previsão de crescimento da demanda global de petróleo em 2025.

A OPEP afirmou em seu Relatório do Mercado de Petróleo de abril:

Este pequeno ajuste deve-se principalmente aos dados recebidos para o 1º trimestre de 2025 e ao impacto esperado na demanda de petróleo, considerando as tarifas americanas recentemente anunciadas.

A nova previsão indica um aumento de 1,30 milhão de barris por dia em 2025 e 1,28 milhão de bpd em 2026, uma redução de 150.000 bpd em relação às estimativas do mês anterior para ambos os anos.

A demanda por petróleo nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico deverá crescer apenas 100.000 bpd em comparação com o ano anterior em 2026, disse o cartel.

Nos países não pertencentes à OCDE, espera-se que a demanda cresça 1,2 milhão de barris por dia este ano.

Os preços do petróleo caíram este mês devido a preocupações com o crescimento econômico e à pressão das tarifas comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump, e do plano da OPEP+ de aumentar a produção.

Crescimento global e preços do petróleo

Copy link to section

A OPEP reduziu sua previsão de crescimento econômico mundial este ano de 3,1% para 3,0%, e a previsão para o próximo ano de 3,2% para 3,1%.

Source: OPEC

Apesar de ter afirmado no mês passado que as preocupações comerciais contribuiriam para a volatilidade, a OPEP manteve suas previsões estáveis, dizendo que a economia global se ajustaria.

“A economia global mostrou uma tendência de crescimento constante no início do ano; no entanto, a dinâmica recente relacionada ao comércio introduziu maior incerteza nas perspectivas de crescimento econômico global de curto prazo”, disse a OPEP no relatório.

Os preços do petróleo mantiveram parte dos ganhos da sessão de segunda-feira após a divulgação do relatório da OPEP, com o Brent negociado perto de US$ 65 por barril após as exclusões de algumas tarifas pelos EUA.

No entanto, os preços ainda caíram mais de 10% até agora neste mês.

A visão da OPEP sobre a demanda de petróleo permanece no limite superior das previsões da indústria, com a expectativa de que o consumo de petróleo continue a aumentar por anos.

Isso contrasta com a visão da Agência Internacional de Energia, que prevê que a demanda atingirá o pico nesta década, à medida que o mundo transita para combustíveis mais limpos.

O órgão regulador de energia com sede em Paris também prevê que a demanda global por petróleo provavelmente aumentará em pouco mais de 1 milhão de barris por dia este ano.

A IEA fornecerá uma atualização de suas previsões de demanda de petróleo na terça-feira.

Produção de março

Copy link to section

De acordo com o relatório da OPEP, a Arábia Saudita, líder de fato do grupo, produziu 8,964 milhões de barris por dia de petróleo em março, apenas 4.000 barris por dia a mais que no mês anterior.

A maioria dos outros países membros permanentes proeminentes da OPEP produziu menos petróleo em março.

A produção do Iraque caiu 34.000 bpd, ficando abaixo de 3,981 milhões de bpd no mês passado.

A produção do Irã aumentou em 12.000 bpd para 3,335 milhões de bpd em março, de acordo com fontes secundárias citadas no relatório da OPEP.

Enquanto isso, a Rússia, o maior membro aliado do grupo OPEP+, produziu 8,963 milhões de barris por dia de petróleo em março, apenas 10.000 barris por dia a menos que em fevereiro.

A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo bruto do mundo, depois da Arábia Saudita.

Source: OPEC

Oito membros da OPEP+, incluindo Arábia Saudita e Rússia, têm programado para este mês o desfazimento de parte de seus cortes voluntários de produção de 2,2 milhões de bpd e o aumento da produção em 135.000 bpd.

Em maio, esses oito membros da aliança mais ampla da OPEP+ decidiram aumentar ainda mais a produção em 411.000 bpd.

A produção de petróleo bruto da OPEP+ como um todo diminuiu 37.000 bpd para 41,02 milhões de bpd em março, em parte devido às reduções na produção da Nigéria e do Iraque, mostrou também o relatório da OPEP.

A produção do Cazaquistão volta a aumentar.

Copy link to section

O relatório também mostrou que a produção do Cazaquistão aumentou em 37.000 bpd em março, superando mais uma vez sua meta de produção da OPEP+.

O aumento ocorreu antes dos aumentos programados, conforme indicado no relatório, e mostra que o país consistentemente superou suas restrições de produção.

A produção no país da Ásia Central subiu para 1,852 milhão de barris por dia no mês passado, superando sua cota da OPEP+ de 1,468 milhão de bpd para janeiro-março.

O Cazaquistão excedeu sua cota da OPEP+ em março, mas cumprirá seus compromissos em abril e compensará parcialmente a superprodução, informou o Ministério de Energia do país à agência de notícias Interfax na última quinta-feira.