Queda nos preços do petróleo ofusca produção americana enquanto OPEP surpreende com aumento da produção em maio

A queda nos preços do petróleo na sexta-feira apresentou uma camada diferente de complexidade para a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados.

Em uma decisão surpreendente na quinta-feira, o cartel decidiu aumentar a produção de petróleo bruto em 411.000 barris por dia em maio.

Isso segue o aumento programado de 135.000 barris por dia na produção de petróleo pelos oito membros do grupo OPEP+ em abril.

A OPEP-8, incluindo Arábia Saudita e Rússia, vinha cumprindo cortes voluntários de produção de 2,2 milhões de barris por dia desde 2024 e havia decidido reverter esses cortes a partir deste mês.

O mercado esperava um aumento de produção semelhante em maio também, mas a OPEP tinha outros planos.

A OPEP mantém-se confiante.

“A decisão sinaliza a confiança da OPEP+ na capacidade do mercado de absorver oferta adicional, embora introduza novas complexidades dadas as incertezas macroeconômicas persistentes, os sinais de demanda flutuantes e os riscos geopolíticos”, disse Mukesh Sahdev, chefe global de mercado de commodities, petróleo na Rystad Energy, em um comentário enviado por e-mail.

As previsões anteriores da Rystad Energy indicavam uma forte possibilidade de desdobramento devido à crescente lacuna entre oferta e demanda de março a agosto.

Isso foi confirmado pelo anúncio da OPEP+ na quinta-feira, que superou as expectativas.

A Rystad Energy acredita que a OPEP poderia aumentar ainda mais a produção de petróleo e acelerar a reversão dos cortes voluntários de produção de 2,2 milhões de barris por dia se as interrupções no fornecimento dos EUA se aprofundarem.

A empresa de inteligência energética com sede na Noruega afirmou que o cartel fez uma jogada oportunista ao aumentar a oferta em maio e capitalizar a estagnação esperada na produção de países não membros da OPEP.

A queda nos preços do petróleo pode ser temporária.

Sahdev disse:

Com possíveis interrupções no fornecimento decorrentes de sanções e tarifas — tanto para vendedores quanto para compradores —, é improvável que os preços do petróleo permaneçam abaixo de US$ 70 por muito tempo.

A recente queda nos preços deve ser breve, atenuada pela demanda projetada para o verão e pelas tensões geopolíticas contínuas, de acordo com a Rystad Energy.

“Ao mesmo tempo, há um sinal claro da OPEP+ para manter a conformidade e evitar um excedente que poderia ameaçar a atual estrutura de backwardation do mercado”, acrescentou Sahdev.

Ao optar por um aumento acelerado da oferta, a OPEP+ pretende restaurar mais barris ao mercado em um momento em que os preços do petróleo bruto enfrentam pressão de baixa.

O momento desta decisão é notável, pois ocorre após semanas de sinais conflitantes do mercado de petróleo.

Source: Rystad Energy

Esses sinais mistos incluem o aumento da produção de países não pertencentes à OPEP+ (especialmente EUA, Brasil e Canadá), a guerra comercial dos EUA (sanções e tarifas), a demanda da China abaixo do esperado, o fracasso do cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia e a pressão interna de estados membros da OPEP que buscam metas de produção mais altas para corresponder às suas novas capacidades.

De acordo com a Rystad, a produção não-OPEP não deve crescer em maio, o que permite ao cartel adicionar mais barris ao mercado durante esse período.

Além disso, os saldos globais de petróleo bruto e líquidos devem se apertar até meados do ano.

A escassez de petróleo bruto ainda persiste, e os estoques continuarão a ser consumidos, de acordo com a Rystad.

Preços mais baixos impedem o crescimento da oferta nos EUA.

A atual queda nos preços do petróleo bruto West Texas Intermediate oferece poucas oportunidades para os produtores americanos aumentarem a atividade de perfuração.

“Se alguma coisa, poderíamos ver uma desaceleração ainda maior, particularmente quando se considera a backwardation no mercado”, disse Warren Patterson, chefe de estratégia de commodities do ING Group, em um relatório.

O WTI, o preço de referência do petróleo bruto dos EUA, caiu 9% na sexta-feira, atingindo o menor nível em mais de quatro anos, de US$ 60,71 por barril. Os preços caíram devido às tarifas recíprocas do presidente dos EUA, Donald Trump, que assustaram os investidores.

A pesquisa recente do Fed de Dallas sobre energia revelou que, em média, os produtores precisam de um preço de US$ 65 por barril para perfurar um novo poço de forma lucrativa.

Em contraste, o preço médio necessário para cobrir os custos operacionais de um poço existente é significativamente menor, de US$ 41 por barril.

Patterson disse:

No entanto, considerando as altas taxas de declínio no xisto americano, é mais importante focar nos custos de novos poços. Source: Rystad Energy

Os níveis de preços atuais tornam improvável que Trump consiga impulsionar a produção doméstica de petróleo. Os produtores de petróleo dos EUA são sensíveis a preços.

“Se Trump quer uma maior produção de petróleo nos EUA, precisaremos de preços mais altos do petróleo”, acrescentou.

A queda dos preços cria um dilema.

Mesmo com a OPEP planejando trazer mais barris para o mercado, deve-se notar que os produtores dentro do cartel não ficarão satisfeitos com os preços do petróleo pairando em mínimas de vários anos.

A maioria dos países produtores da OPEP depende fortemente das exportações de petróleo e deseja preços acima de US$ 75-80 por barril.

“O grupo entende que buscar ‘sempre mais alto’ corre o risco de desencadear um cenário de ‘mais baixo por mais tempo’”, disse Sahdev.

“Guerras de preços estão fora de questão, e o xisto americano não é mais visto como um grande fator de ruptura.”

A volatilidade observada nos mercados de petróleo na sexta-feira contraria a filosofia da OPEP, pois o cartel reconhece que o futuro da precificação deve estar ancorado na estabilidade.

A decisão da OPEP de aumentar a produção em maio também apresenta uma situação única em que seria mais fácil para os EUA impor sanções ao Irã em breve.

Isso permitiria ao cartel preencher a lacuna na oferta e ganhar participação de mercado.

No entanto, o analista de commodities do Commerzbank AG, Carsten Fritsch, disse:

O excesso de oferta no mercado de petróleo provavelmente será maior no segundo trimestre, o que favorece um preço mais baixo do petróleo.

Se os preços globais do petróleo caírem abaixo de US$ 60 por barril, será difícil para a OPEP continuar com o plano anunciado na quinta-feira.