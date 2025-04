Preocupações com a OPEP+ persistem enquanto o Cazaquistão ultrapassa metas de produção

A produção de petróleo do Cazaquistão nas duas primeiras semanas de abril diminuiu em comparação com a média de março, de acordo com uma reportagem da Reuters.

Apesar da queda, a produção permanece acima da cota da OPEP+ que o Cazaquistão se comprometeu a cumprir após meses de superação das metas, afirmou o relatório.

No mês passado, a agência de notícias havia relatado que vários outros membros do grupo OPEP+, incluindo a Arábia Saudita, principal produtora, expressaram raiva pelo aumento da produção do Cazaquistão.

A produção de petróleo bruto no país da Ásia Central no período de 1 a 13 de abril diminuiu 3% em comparação com a média de março.

Essa queda, que resultou em uma produção de aproximadamente 1,82 milhão de barris por dia, é atribuída à menor produção no campo de Tengiz, operado pela Chevron.

Apesar da queda, espera-se que a produção do Cazaquistão ainda supere sua cota da OPEP+ de 1,473 milhão de bpd para abril.

O Cazaquistão, um importante produtor de petróleo, tem consistentemente superado as cotas estabelecidas pela OPEP+, uma colaboração entre a OPEP e outras nações produtoras de petróleo lideradas pela Rússia.

Isso resultou em queixas de outros membros da aliança.

Produção de petróleo em março

De acordo com dados da OPEP, a produção de petróleo bruto do Cazaquistão aumentou 37.000 bpd em março, atingindo 1,852 milhão de bpd.

Isso excedeu em muito a cota de produção atribuída pelo cartel ao Cazaquistão para março.

A agência de notícias Interfax informou na quinta-feira que o Cazaquistão cumpriria seus compromissos em abril e compensaria parcialmente a superprodução anterior, de acordo com o Ministério da Energia.

A indústria petrolífera do Cazaquistão conta com a participação de várias grandes empresas petrolíferas ocidentais, incluindo Chevron, Shell, ExxonMobil, TotalEnergies e Eni.

A produção de petróleo do Cazaquistão aumentou, principalmente devido a um aumento na produção do campo petrolífero de Tengiz, o maior do país, operado pela Chevron.

De acordo com o relatório, a produção diária média em Tengiz nos primeiros 13 dias de abril foi de 111.000 toneladas métricas (884.000 barris), abaixo da média de março de 119.340 toneladas (950.000 barris).

CPC

O Consórcio do Oleoduto do Cáspio, que opera o principal oleoduto para exportação do petróleo do Cazaquistão, sofreu interrupções devido a ataques de drones e disputas sobre equipamentos de terminal no porto russo de Novorossiysk, no Mar Negro.

Em fevereiro, uma estação de bombeamento do CPC localizada no sul da Rússia foi atacada por um drone ucraniano, e em março, um depósito de petróleo próximo foi incendiado, também suspeitando-se de um ataque de drone ucraniano.

A Rússia limitou deliberadamente a capacidade da CPC de exportar através do Mar Negro, uma rota comercial crucial para a empresa.

Na semana passada, a Rússia restaurou parcialmente a capacidade de exportação da empresa.

Em março, o CPC (Consórcio do Oleoduto do Cáspio) aumentou sua bombeamento de petróleo em 0,6% diariamente em comparação com fevereiro.

Esse aumento resultou em uma produção diária de 6,602 milhões de toneladas métricas, o que equivale a 1,69 milhão de barris por dia.

Apesar de possíveis interrupções, o Cazaquistão afirmou que as exportações de petróleo pelo oleoduto CPC permanecem inalteradas.