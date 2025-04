Venda ações da Webull: aqui está o motivo pelo qual elas podem estar a caminho de uma queda.

Os investidores da Webull Corporation (NASDAQ: BULL) certamente estão felizes na segunda-feira.

A plataforma de investimento focada no varejo concluiu sua fusão com uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) para estrear na Nasdaq na semana passada. Hoje, suas ações já subiram impressionantes 500%.

No entanto, os investidores devem considerar sair da ação BULL após essa alta explosiva, pois a empresa de serviços financeiros pode não conseguir manter o impulso nos próximos dias.

O Webull pode ser apenas mais uma listagem especulativa de SPAC.

Copy link to section

Recomenda-se aos investidores cautela com a Webull, pois o aumento significativo no preço de suas ações após a fusão com uma empresa de cheque em branco lembra as listagens especulativas de SPACs do passado.

Um exemplo quintessencial disso seria a Nikola Corporation, que optou por uma fusão com a VectolQ para abrir seu capital em 2020.

Inicialmente, o preço de suas ações subiu acentuadamente devido à euforia em torno de seus veículos elétricos e movidos a hidrogênio.

No entanto, a euforia estava amplamente desvinculada dos fundamentos da empresa, já que a Nikola ainda não havia produzido um único veículo para venda na época.

O preço das ações da NKLA despencou posteriormente, e a empresa até mesmo entrou com pedido de falência sob o Capítulo 11 este ano, destacando os riscos associados às listagens especulativas de SPACs.

O preço das ações da BULL parece desconectado de seus dados financeiros.

Copy link to section

Assim como a alta da Nikola, a alta da Webull na segunda-feira também parece desconectada de seus resultados financeiros.

No final de 2023, a plataforma de investimentos possuía cerca de US$ 8,2 bilhões em ativos de clientes em 4,3 milhões de contas financiadas.

No ano passado, sua administração também confirmou 20 milhões de usuários em todo o mundo.

No entanto, a BULL tem se mantido notavelmente discreta sobre seu desempenho financeiro.

A empresa não divulgou nenhuma receita para 2024, o que dificulta a avaliação de seu valor real pelos investidores.

Essa falta de transparência continua sendo uma grande preocupação que exige cautela ao investir em ações da Webull.

Além disso, a empresa sediada na Flórida enfrenta forte concorrência de players estabelecidos como Robinhood e eToro, o que também pode limitar o crescimento de sua participação de mercado.

A Webull é uma nova ação meme?

Copy link to section

No geral, o aumento massivo no preço das ações da Webull hoje pode estar totalmente relacionado ao entusiasmo dos investidores de varejo, em vez de fundamentos financeiros sólidos, o que, de certa forma, torna a BULL uma ação meme.

Portanto, não é totalmente irrazoável acreditar que as ações da Webull possam despencar tão rapidamente quanto subiram para um pico de cerca de US$ 80 na segunda-feira.

Pense no que aconteceu com a Newsmax, por exemplo, há poucos dias.

Suas ações dispararam do preço do IPO de US$ 10 até um pico de US$ 265 após a estreia.

No entanto, o NMAX despencou nos dias seguintes e agora está sendo negociado a apenas US$ 26.

Se isso acontecer com as ações da BULL também, você se arrependerá de não tê-las vendido a US$ 80, o preço atual de negociação.