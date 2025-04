Ações da HPE disparam após a Elliott Investment supostamente construir participação de US$ 1,5 bilhão

A Elliott Investment Management construiu silenciosamente uma participação de mais de US$ 1,5 bilhão na Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE), tornando-se um dos cinco maiores acionistas da empresa de redes e software, de acordo com uma reportagem da Bloomberg citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Espera-se que o fundo de hedge ativista, conhecido por suas campanhas agressivas de acionistas no setor de tecnologia, pressione por mudanças para aumentar o valor para os acionistas da HPE, embora suas demandas exatas ainda não sejam conhecidas, segundo o relatório.

Tanto a Elliott quanto a HPE se recusaram a comentar sobre o assunto.

A medida fez as ações da HPE dispararem até 8,8% nas negociações da manhã de terça-feira, antes de reduzir os ganhos. No momento da redação, estava em alta de cerca de 4,6%.

Apesar do impulso, a ação permanece em queda de mais de 30% no acumulado do ano, refletindo as preocupações contínuas dos investidores sobre a direção e a lucratividade da empresa.

O boom da IA deixa a HPE para trás

Embora a onda da inteligência artificial tenha impulsionado uma forte demanda por servidores e hardware de rede, a HPE tem lutado para capitalizar o momento em comparação com concorrentes como a Dell Technologies.

Em março, a empresa alertou para lucros significativamente menores no ano, citando impactos tarifários, margens reduzidas de servidores e problemas operacionais internos.

Na época, também anunciou planos para cortar 3.000 empregos.

Analistas têm sido críticos. Woo Jin Ho, da Bloomberg Intelligence, disse que as projeções da empresa apontavam para “ineficiências significativas”, enquanto o Deutsche Bank classificou o desempenho do primeiro trimestre da HPE como “decepcionante”.

Apesar de operar sob os termos do Acordo EUA-México-Canadá (USMCA), que alivia alguns encargos tarifários, a empresa continua a enfrentar dificuldades de rentabilidade.

O histórico de Elliott em alcançar reviravoltas

Elliott tem uma reputação consolidada na indústria de tecnologia, tendo defendido com sucesso mudanças em empresas como Salesforce, SAP e Citrix.

Notavelmente, a Citrix foi privatizada em um acordo de US$ 13 bilhões liderado pela Elliott e pela Vista Equity Partners em 2022.

Na Salesforce, o fundo de hedge impulsionou planos de crescimento que ajudaram a empresa a evitar uma batalha por procuração. A SAP substituiu seu CEO seis meses após o envolvimento da Elliott se tornar público.

A empresa também tinha uma participação de longa data na Dell, que desde então superou a HPE dramaticamente.

As ações da Dell dispararam quase 300% desde seu retorno ao mercado público em 2018.

O foco muda para o acordo com a Juniper e a liderança.

A HPE, que foi desmembrada da HP Inc. em 2015, é atualmente liderada por Antonio Neri.

Sob sua liderança, a empresa tem sido uma compradora ativa. Aquisições importantes incluem a Nimble Storage em 2017 e a Cray Inc. em 2019.

Seu maior negócio até o momento — uma aquisição de US$ 14 bilhões da Juniper Networks anunciada no início deste ano — enfrentou obstáculos regulatórios.

O Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma ação judicial para bloquear a fusão por motivos antitruste, lançando incerteza sobre o futuro da transação.

Um julgamento foi agendado para julho. O acordo tem importância estratégica, pois reforçaria significativamente o negócio de redes da HPE em meio à crescente demanda por infraestrutura relacionada à IA.

Com o envolvimento de Elliott, crescem as especulações de que grandes mudanças operacionais ou de liderança podem estar no horizonte.

O fundo já teve sucesso anteriormente em reformular conselhos de administração e até mesmo em forçar a saída de executivos de alto escalão, como visto na Crown Castle e na Johnson Controls.

Por enquanto, os investidores parecem otimistas com a entrada de Elliott, esperando que isso possa reacender o crescimento e a disciplina na gigante empresarial de baixo desempenho.