Disney e BAC podem em breve formar uma cruz da morte: aqui está o porquê você não deve vender ambas.

As ações americanas recuperaram parte do terreno perdido nas últimas sessões depois que o presidente Trump concordou com uma pausa de 90 dias em quase todas as suas tarifas recíprocas, exceto as sobre a China.

Mas ainda existem nomes, mesmo no espaço de grandes empresas, que estão prestes a formar uma “cruz da morte” no momento da redação, indicando potencial para uma queda significativa adicional no futuro.

Essas incluem a Walt Disney Co (NYSE: DIS) e o Bank of America Corp (NYSE: BAC). Mas isso significa que você deve sair de ambas imediatamente? Vamos explorar!

Aqui está o porquê você não deveria vender ações da Disney.

Copy link to section

A Disney está atualmente com queda de mais de 25% em relação à sua máxima do ano.

Ainda assim, a formação da “cruz da morte”, que ocorre quando a média móvel de 50 dias de uma ação cruza abaixo da média móvel de 200 dias de longo prazo, sinaliza que a DIS pode cair ainda mais nas próximas semanas.

No entanto, o temido indicador técnico que normalmente sinaliza enfraquecimento do impulso e potencial para uma queda contínua do preço das ações não está se movendo, segundo Laurent Yoon, analista da Bernstein.

Na semana passada, Yoon reiterou sua classificação de “superação de expectativas” para as ações da Disney, acrescentando que se trata de uma “história complexa com partes constantemente em movimento — linear/esportes, parques e streaming — cada uma com significativa importância e complexidade”.

A meta de preço de US$ 120 de Bernstein sugere que os investidores devem acumular ações da DIS nos níveis atuais.

Então, mesmo que a cruz da morte se materialize e a ação caia ainda mais, os investidores podem fazer a média do custo de suas posições, construindo gradualmente uma participação sólida e de longo prazo na Disney com avaliações mais favoráveis.

Observe que as ações da Disney também pagam atualmente um rendimento de dividendos de 1,18%, o que as torna ainda mais atraentes para possuir nos níveis atuais.

Aqui está o porquê você não deve vender ações da BAC.

Copy link to section

O Bank of America é outra ação que pode em breve ver sua média móvel de 50 dias cair abaixo da média móvel de 200 dias, formando o que é amplamente conhecido como a “cruz da morte” baixista.

A iminente cruz da morte certamente preocupa os investidores, considerando que o BAC, assim como as ações da Disney, já caiu cerca de 25% em relação à sua máxima do ano até o início de fevereiro.

No entanto, a analista do Morgan Stanley, Betsy Graseck, recomenda descartar tais temores e comprar ações do Bank of America nos níveis atuais.

No início de abril, a Graseck elevou a classificação das ações do BAC para “sobreponderadas”, citando uma avaliação atraente.

Ela reconheceu as preocupações sobre os cortes de juros do Fed e as mudanças na curva de rendimentos que podem impactar a margem de juros líquida do Bank of America, mas continua a ver potencial de crescimento nesse indicador a longo prazo.

O Morgan Stanley atualmente tem um preço-alvo de US$ 56 para as ações do banco, o que representa um potencial de alta de mais de 50% em relação aos níveis atuais.

As ações do Bank of America atualmente pagam um rendimento de dividendos ainda mais lucrativo de 2,84% no momento da redação, o que as torna particularmente adequadas para aqueles interessados em criar uma nova fonte de renda passiva em meio à contínua volatilidade do mercado mais amplo.