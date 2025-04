As ações da LVMH caíram 8% na manhã de terça-feira depois que a gigante francesa do luxo reportou uma queda inesperada nas vendas do primeiro trimestre, desencadeando uma forte reação em todo o setor de luxo europeu.

A LVMH, proprietária de marcas emblemáticas como Louis Vuitton, Moët & Chandon e Hennessy, registrou uma queda de 3% na receita em comparação com o mesmo período do ano anterior nos três primeiros meses do ano, de acordo com uma atualização comercial publicada após o fechamento dos mercados na segunda-feira.

Os resultados ficaram aquém das expectativas consensuais dos analistas, que previam um crescimento ligeiro, e ficaram abaixo até mesmo das previsões mais conservadoras entre os investidores institucionais.

A queda foi liderada por uma retração de 9% na divisão de vinhos e destilados, onde as vendas de conhaque — um produto icônico no portfólio do grupo — diminuíram em meio à demanda mais fraca dos EUA e da China.

A empresa atribuiu isso em parte à incerteza econômica, mas também às tensões geopolíticas que fizeram com que o conhaque ficasse no fogo cruzado de disputas comerciais.

Moda e artigos de couro, tradicionalmente o segmento mais resiliente da LVMH, registraram uma queda de 5% na receita.

As vendas de relógios ficaram estagnadas, sem oferecer alívio da fraqueza generalizada na demanda do consumidor por produtos de luxo.

Setor mais amplo sob pressão; Kering, Burberry e Richemont também caem.

Copy link to section

Os números decepcionantes da LVMH arrastaram para baixo as empresas concorrentes do setor.

As ações da Kering, empresa controladora da Gucci, caíram 2,5%, enquanto a casa de moda britânica Burberry recuou 4,2%.

A Richemont, conhecida pelas marcas Cartier e Montblanc, caiu 2,26% nas primeiras negociações. O mercado europeu mais amplo, em contraste, registrou alta, sublinhando a pressão específica que as empresas de luxo enfrentam.

Analistas do Citi disseram que não havia “muito o que comemorar” nos resultados da LVMH, observando que os números ficaram “no geral abaixo das expectativas mais conservadoras do lado comprador”.

Eles sugeriram que era difícil prever uma recuperação no segundo ou terceiro trimestre, dada a elevada incerteza na economia global.

A Jefferies reduziu seu preço-alvo para a LVMH de 670 euros para 510 euros, apontando para a contínua fraqueza da demanda e um cenário macroeconômico imprevisível.

A instabilidade comercial ofusca as perspectivas apesar do poder de precificação.

Copy link to section

A diretora financeira da LVMH, Cecile Cabanis, disse a analistas durante uma teleconferência que as tensões comerciais estavam tornando cada vez mais difícil o planejamento, com variáveis-chave “mudando a cada hora”.

O comentário surgiu em meio a novas incertezas sobre as tarifas americanas, após sinais contraditórios do presidente Donald Trump sobre a política comercial.

As marcas de luxo são geralmente consideradas mais protegidas do que os varejistas de mercado de massa devido ao seu poder de precificação e à sua base de clientes fiéis.

No entanto, analistas alertaram que o risco de uma recessão econômica mais ampla — especialmente uma desencadeada por tarifas — poderia prejudicar até mesmo a demanda de alto padrão, particularmente em mercados importantes como os EUA e a China.

O analista da Bernstein, Luca Solca, recentemente revisou drasticamente sua previsão para as vendas globais de luxo, projetando uma queda de 2% este ano, em comparação com uma estimativa anterior de crescimento de 5%.

Ele disse que a mudança refletia um ciclo autorrealizável de turbulência no mercado e enfraquecimento do sentimento do consumidor.

Solca também revisou para baixo sua previsão de lucros para o setor, agora esperando que o EBIT médio caia entre 4% e 6% em comparação com 2024.

Apesar do pessimismo, ele disse que as empresas de luxo ainda estavam em melhor posição do que a maioria para navegar em um período de disrupção.