A ferramenta de lançamento de tokens da Raydium entra em operação, desafiando a Pump.fun com recompras de RAY.

A principal exchange descentralizada da Solana, Raydium, lançou oficialmente o LaunchLab, uma “plataforma de lançamento de tokens completa” para desenvolvedores, criadores e toda a comunidade Web3.

A medida representa a mais recente escalada da batalha entre os produtos Solana Raydium e Pump.fun, que antes trabalhavam juntos.

Raydium deu dicas sobre o LaunchLab em meados de março e prometeu recursos exclusivos que rivalizarão com o Pump.fun.

Uma dessas funcionalidades inclui o uso de 25% das taxas de transação do LaunchLab para recomprar a moeda nativa da DEX, RAY.

A rivalidade entre Raydium e Pump.fun

Notavelmente, o Pump.fun oferece uma plataforma que permite aos entusiastas criar e lançar tokens de memes com alguns cliques.

Ele chamou a atenção da comunidade cripto após os planos de lançamento de sua DEX, PumpSwap, o que significava não depender mais do Raydium.

Antes do lançamento do PumpSwap, as moedas digitais criadas no Pump.fun passavam pelo Raydium antes de chegar a plataformas de trading líderes como Binance e Coinbase.

No entanto, o PumpSwap mudou isso, ressaltando o motivo do Pump.fun de aproveitar seu volume, liquidez e cultura no diversificado mundo dos memes de Solana.

Assim, o LaunchLab da Raydium representa um contra-ataque.

Embora o Pump.fun tenha enfrentado críticas por incentivar projetos de pump-and-dump, o LaunchLab prioriza desenvolvedores sérios lançando ativos com potencial de longo prazo.

A mais recente oferta da Raydium é mais do que uma ferramenta de lançamento de tokens. Ela oferece incentivos para encorajar os criadores.

Por exemplo, recomprar RAY com 25% das taxas de transação impulsionará o crescimento da altcoin.

Além disso, os desenvolvedores desfrutarão de distribuição aprimorada. A equipe declarou:

O LaunchLab ajuda as equipes a iterar mais rapidamente, oferecendo distribuição desde o primeiro dia. As plataformas de lançamento integradas terão tokens criados em sua plataforma visíveis em todos os terminais e aplicativos de negociação, além de aparecerem na interface do usuário do LaunchLab.

Reforçando os casos de uso do RAY

O LaunchLab busca aprimorar a utilidade do RAY além da agricultura e do staking com novas dinâmicas – demanda impulsionada por transações.

Todas as atividades nas novas ferramentas, incluindo lançamentos e trocas de ativos, contribuem para as taxas.

Enquanto isso, o projeto utilizará um quarto dessas taxas para recomprar o token nativo.

Isso corresponde ao sucesso projetado do LaunchLab com o crescimento da RAY nos próximos tempos.

Com a expansão do cenário de meme coins da Solana, a Raydium busca se beneficiar, garantindo ao mesmo tempo um ecossistema mais estruturado e recompensador para desenvolvedores e entusiastas de ativos digitais.

Os criadores de tokens terão acesso a uma plataforma de lançamento de nível institucional, aproveitando a liquidez da Raydium e seu status como a principal DEX da Solana.

Perspectivas de preço do RAY

A notícia catalisou reações otimistas do token nativo.

Enquanto o mercado apresenta desempenho misto, a RAY registrou um salto repentino de 12% em seu gráfico diário, sendo negociada a US$ 2,40.

Chart by CoinMarketCap

O aumento de mais de 200% no volume de negociação em 24 horas destaca o renovado interesse na altcoin.

À medida que o LaunchLab ganha popularidade no setor de criptomoedas, todos os olhos permanecerão voltados para a resposta do ecossistema e as possíveis ações de preço do RAY nas próximas sessões.