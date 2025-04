Banco do Canadá mantém taxa de juros em 2,75% em meio à incerteza do comércio global

O Banco do Canadá manteve na quarta-feira sua taxa básica de juros inalterada em 2,75%, marcando sua primeira pausa após sete reduções consecutivas.

De acordo com um comunicado divulgado pelo banco na quarta-feira, essa decisão foi tomada em meio à crescente incerteza econômica resultante de grandes mudanças na política comercial dos EUA e preocupações com a inflação.

O banco central também afirmou que a incerteza em torno das tarifas americanas tornou impossível fornecer previsões econômicas padrão neste momento.

Dois cenários para o crescimento econômico

Copy link to section

O MPR (Relatório de Política Monetária) também inclui dois cenários que representam dois caminhos diferentes que a política comercial dos EUA poderia seguir e o impacto que isso poderia ter na saúde econômica canadense.

Este cenário inicial introduz alta incerteza, mas limita o escopo das tarifas.

Neste cenário, o crescimento canadense desacelera no curto prazo, mas a inflação permanece próxima da meta de 2% do Banco.

Neste caso, tarifas leves poderiam poupar o Canadá de um sofrimento econômico mais severo.

O outro cenário, por contraste, prevê uma longa guerra comercial que levaria o Canadá à recessão.

Isso faria a inflação ultrapassar os 3% no próximo ano.

Essa divisão é sintomática de um fato mais amplo — a ambiguidade em torno das perspectivas para a política comercial, juntamente com a notável velocidade das mudanças de política nos EUA, torna a previsão econômica particularmente desafiadora.

Contexto econômico global

Copy link to section

O ambiente econômico global é complicado, com indícios de forte crescimento no final de 2024 dando lugar a novos riscos.

Com a desaceleração da economia americana e o aumento da incerteza política, o clima deteriorou-se significativamente.

A taxa de crescimento da zona do euro é moderada no início de 2025, devido principalmente aos persistentes contratempos no setor manufatureiro.

A China teve um bom desempenho no final de 2024, mas indicadores recentes sugerem uma pequena queda.

A incerteza criada pelas declarações de política comercial causou enorme volatilidade nos mercados financeiros, complicando as decisões de investimento e limitando fontes mais tradicionais de desenvolvimento econômico, como o consumo e o investimento corporativo.

A desaceleração econômica do Canadá

Copy link to section

No Canadá, os indicadores econômicos apontam para uma queda significativa. A confiança do consumidor e das empresas parece abalada à medida que os efeitos das tarifas e das preocupações comerciais se tornam mais evidentes.

Setores-chave como consumo, investimento em habitação e despesas empresariais apresentaram sinais de enfraquecimento no primeiro trimestre do ano.

Além disso, as tensões comerciais tiveram uma influência negativa no mercado de trabalho, com queda no número de empregos em março e empresas anunciando planos para reduzir as contratações.

O crescimento salarial, um indicador chave da vitalidade econômica, também desacelerou recentemente, complicando o quadro econômico.

As pressões persistem, com a inflação atingindo 2,3% em março, ligeiramente abaixo do nível de fevereiro, mas ainda superior aos 1,8% registrados na época do MPR de janeiro.

Navegando pela dinâmica da inflação

Copy link to section

O Banco do Canadá concentrará seus esforços na dinâmica da inflação daqui para frente. Em abril, o imposto sobre o carbono para o consumidor será removido, o que provavelmente reduzirá ligeiramente a inflação do IPC.

O impasse do Banco do Canadá sobre as taxas de juros, juntamente com as incertezas comerciais, as expectativas de inflação divergentes e os indicadores econômicos em deterioração, cria um ambiente de política fragmentado.

Com empresas e consumidores lutando para se adaptar à macroeconomia instável, as ramificações de longo prazo para o desenvolvimento econômico são incertas.

Os participantes do mercado esperam volatilidade nos próximos meses, à medida que as melhorias ocorrem rapidamente.

No geral, os próximos meses serão essenciais para a economia global e a nova política comercial.