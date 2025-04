OPEP recebe planos atualizados de compensação por cortes de produção do Iraque, Cazaquistão e outros.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo anunciou na quarta-feira que recebeu planos revisados dos países membros Iraque e Cazaquistão, bem como de outras nações da aliança, detalhando suas estratégias para implementar cortes adicionais na produção de petróleo.

Esses cortes visam compensar a superprodução que ocorreu além das cotas acordadas estabelecidas pela organização nos meses anteriores.

A medida sinaliza o compromisso da OPEP em manter a estabilidade no mercado global de petróleo, garantindo que os níveis de produção estejam alinhados com as metas predeterminadas.

Ao abordar a questão da superprodução e implementar medidas corretivas, a OPEP visa prevenir uma oferta excessiva de petróleo, o que poderia levar a uma maior queda nos preços e impactar negativamente as economias das nações produtoras de petróleo.

A OPEP e seus aliados, incluindo Arábia Saudita e Rússia, implementaram cortes drásticos na produção de petróleo desde o final de 2022.

Atualmente, o cartel está retendo cerca de 6 milhões de barris de petróleo bruto por dia do mercado. Isso equivale a cerca de 6% da oferta global total de petróleo.

Esses cortes também incluem uma redução voluntária de 2,2 milhões de barris por dia na produção por oito países da OPEP+, incluindo Arábia Saudita e Rússia.

O plano de compensação atualizado da OPEP aumenta os cortes de produção mensais, agora variando de 196.000 barris por dia a 520.000 barris por dia, com vigência a partir deste mês até junho de 2026, disse o cartel em comunicado oficial.

O plano anterior previa cortes menores, variando de 189.000 barris por dia a 435.000 barris por dia.

Preços do petróleo devem receber suporte.

O mercado de petróleo seria ainda mais apoiado se os cortes de produção planejados fossem totalmente implementados.

Isso se deve ao fato de que esses cortes compensariam em grande parte o aumento de produção planejado de 411.000 barris por dia por outros membros da OPEP+ em maio.

Oito membros da aliança OPEP+, em uma medida surpreendente no início deste mês, concordaram em aumentar a produção de petróleo bruto em 411.000 barris por dia em maio. Isso pesou sobre o sentimento do mercado, e os preços do petróleo caíram como resultado.

O cartel planeja começar a desfazer seus cortes voluntários de produção de 2,2 milhões de barris por dia a partir de abril, aumentando a produção em 135.000 barris por dia.

O mercado também esperava um aumento semelhante em maio.

No entanto, especialistas afirmaram que o aumento da produção seria mínimo devido aos planos de compensação dos países membros da aliança OPEP+.

No momento da redação, o preço do petróleo bruto Brent na Intercontinental Exchange estava em US$ 66,01 por barril, um aumento de 2% em relação ao fechamento anterior.

Maiores superprodutores

De acordo com os planos de compensação divulgados pela OPEP na quarta-feira, sete membros — Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão e Omã — são responsáveis pelos cortes.

A Argélia também está incluída na tabela, mas não tem um corte obrigatório. Em maio, seis dos sete membros reduzirão um total de 378.000 barris por dia.

A OPEP+ revisou seu plano várias vezes devido à falta de adesão dos países membros aos cortes de produção acordados.

O Iraque, o maior produtor acima da cota da OPEP, pretende intensificar seus esforços para cumprir seus cortes de compensação. As alocações de petróleo bruto do Iraque para clientes para embarques de maio são significativamente menores, de acordo com uma reportagem da Reuters.

A tabela no comunicado de imprensa da OPEP indicou que o Iraque e o Cazaquistão têm os maiores volumes de superprodução a serem compensados até junho de 2026, com 1,93 milhão de barris por dia e 1,3 milhão de barris por dia, respectivamente.