Preço das criptomoedas hoje: Bitcoin permanece em faixa de negociação perto de US$ 85 mil, CORE sobe 16% contrariando a tendência do mercado.

O Bitcoin teve mais um dia de ação de preço lateral, enquanto os touros lutavam para romper o nível de resistência psicológica de US$ 85.000.

Com novas notícias pessimistas atingindo um mercado já abalado, mercados de tecnologia como as criptomoedas perderam uma parte significativa de seu valor.

No final do pregão asiático de 16 de abril, a capitalização total do mercado de criptomoedas havia caído quase 0,6%, para US$ 2,74 trilhões.

O sentimento do mercado também enfraqueceu, caindo 9 pontos para 29, firmemente de volta ao território do medo, o que também impediu a maioria das principais altcoins de atingir ganhos de dois dígitos.

Por que o Bitcoin está caindo hoje?

Vários fatores estão pesando sobre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas mais amplo hoje.

Para começar, Wall Street ficou no vermelho depois que o governo Trump impôs novas restrições às exportações de chips da Nvidia para a China.

Isso assustou os investidores e gerou temores de uma nova rodada de tarifas comerciais agressivas, derrubando os ativos de risco em geral.

Os futuros do Nasdaq 100 caíram mais de 2,3%, e fabricantes de chips como a ASML despencaram mais de 7% devido a preocupações com a demanda.

A fraqueza no setor de tecnologia rapidamente se espalhou para as criptomoedas, que têm mantido uma forte correlação com as ações americanas desde meados de 2020.

Para aumentar a pressão, surgiram relatos de que a China pode estar se desfazendo de suas reservas de Bitcoin apreendidas.

Autoridades locais de vários municípios estariam vendendo cerca de 15.000 BTC, no valor de mais de US$ 1,4 bilhão, por meio de corretoras offshore.

Isso contrasta fortemente com os EUA, que pretendem manter criptomoedas confiscadas como parte de uma reserva nacional.

O clima de aversão ao risco também se refletiu nos mercados de ouro. O metal precioso atingiu um novo recorde histórico de mais de US$ 3.317 por onça, confirmando que o sentimento dos investidores estava mais inclinado para ativos de refúgio seguro.

O papel do Bitcoin como ativo de refúgio também parece estar diminuindo, pelo menos por enquanto.

O ouro claramente roubou a cena este ano, subindo 26,5% no acumulado do ano, enquanto o Bitcoin caiu 11,5% no mesmo período.

Essa diferença de desempenho inclinou a preferência dos investidores para o metal amarelo, especialmente durante períodos de maior incerteza geopolítica.

Enquanto isso, a demanda por ETFs de Bitcoin à vista, que antes era uma importante fonte de impulso institucional, começou a diminuir.

Entre 28 de março e 15 de abril, os ETFs de Bitcoin à vista registraram quase US$ 964 milhões em saídas líquidas, de acordo com dados da Farside Investors.

Com a diminuição dos fluxos institucionais, a demanda enfraquecida agora está visivelmente limitando o impulso de preço do Bitcoin.

Qual o próximo passo para o Bitcoin?

Como relatado anteriormente pela Invezz, o Bitcoin vem tentando romper uma zona de resistência chave perto de US$ 85.000 há várias semanas, e esse teto está se mostrando teimoso.

Indicadores técnicos como a Nuvem Ichimoku reforçam ainda mais esse nível de resistência.

A nuvem atualmente se alinha com a região de US$ 85.000, limitando efetivamente o potencial de alta do Bitcoin e restringindo qualquer impulso de alta sustentado.

Historicamente, esse nível tem apresentado desafios. As duas últimas rejeições, em 2 de abril e 21 de fevereiro, levaram a correções acentuadas, puxando o Bitcoin de volta para a faixa de US$ 75.000.

A menos que o Bitcoin consiga uma quebra decisiva acima dessa resistência, a probabilidade de outro movimento de queda permanece elevada.

Os principais níveis de suporte na queda são o nível psicológico de US$ 80.000.

Mais abaixo, a principal área de interesse situa-se entre a mínima de US$ 74.400 (de 7 de abril) e a mínima de US$ 76.600 atingida em 11 de março.

Esses são níveis importantes para o Bitcoin manter uma estrutura de alta, de acordo com Michael van de Poppe, fundador da MN Capital.

De acordo com Michael van de Poppe, fundador da MN Capital, o Bitcoin precisa se manter na zona entre US$ 74.400 e US$ 76.600 para manter sua estrutura de alta mais ampla no curto prazo.

Essa faixa inclui mínimas recentes importantes de 7 de abril e 11 de março e provavelmente será a principal área de interesse se o suporte psicológico de US$ 80.000 ceder. Uma quebra abaixo desse nível poderia abrir caminho para uma correção mais profunda no curto prazo.

Gráfico de 4 horas BTC/USDT. Fonte: Michaël van de Poppe.

No entanto, na configuração mensal, os indicadores técnicos do Bitcoin permanecem otimistas, de acordo com o analista Crypto Rover.

Em um gráfico compartilhado no X, Rover comparou a estrutura de preço atual do Bitcoin com o padrão histórico de Ondas de Elliott do ouro.

Ambos os ativos parecem estar seguindo uma formação de 5 ondas semelhante, onde o Bitcoin está agora completando a onda 4 e potencialmente se preparando para uma forte ruptura na onda 5.

Rover destacou como o ouro se recuperou massivamente após uma retração semelhante em sua quarta onda, e sugeriu que o Bitcoin poderia estar se aproximando de um ponto de inflexão comparável.

Outros indicadores, como a dominância da capitalização de mercado do Bitcoin, também apoiam uma perspectiva otimista para a principal criptomoeda se considerarmos as tendências históricas.

De acordo com o Crypto Banter, a dominância do Bitcoin atingiu seu nível mais alto desde 2021, estando agora em torno de 64%.

Esse é um nível chave que muitos analistas monitoram, pois frequentemente marca pontos de inflexão importantes no ciclo de mercado.

Da última vez que a dominância do BTC atingiu essa faixa, o Bitcoin subiu de US$ 20.000 para US$ 69.000 em apenas alguns meses.

Se a história se repetir, isso pode sinalizar os estágios iniciais de uma nova alta para o Bitcoin.

No entanto, os ventos contrários macroeconômicos e os desenvolvimentos geopolíticos continuarão sendo fatores-chave na definição do próximo grande movimento do Bitcoin.

No momento da redação, o Bitcoin estava com alta de apenas 0,1%, pairando logo abaixo da marca de US$ 85 mil.

Altcoins permanecem em silêncio.

As altcoins seguiram a liderança do Bitcoin, com a maior parte do mercado negociando em baixa.

Apenas um punhado das 99 principais altcoins registraram ganhos, enquanto alguns tokens de pequena capitalização conseguiram apresentar altas de dois dígitos.

A capitalização total do mercado de altcoins manteve-se relativamente estável, caindo apenas 0,19%, enquanto os investidores adotaram uma postura de espera e observação em meio à fraca apetite por risco e baixa atividade.

De acordo com o Índice da Temporada de Altcoins, o mercado ainda está na Temporada do Bitcoin, com o índice marcando 16, bem abaixo do limite de 75 que indicaria um verdadeiro ciclo de altcoins.

A camada de prova de participação (proof-of-stake) Core do Bitcoin liderou os ganhos do dia, subindo mais de 16% no momento da publicação, em meio ao renovado interesse dos investidores em torno do seu primeiro aniversário.

O marco representa um ano desde que a Core introduziu o staking de BTC com autocustódia, permitindo aos usuários obter rendimento sobre o ativo Proof-of-Work sem wrapping, bridging ou renúncia à custódia.

Analistas dizem que o Core pode continuar subindo em direção a US$ 1 agora que finalmente rompeu o nível de resistência de US$ 0,58, o que não conseguia fazer desde o início de fevereiro.

Fonte: CoinMarketCap

A Fartcoin (FARTCOIN) subiu um pouco mais de 9%, em linha com as tendências especulativas típicas do setor.

Ao mesmo tempo, o Raydium (RAY) registrou ganhos de aproximadamente 8% após o lançamento de sua nova plataforma de lançamento de tokens para rivalizar com concorrentes como Pump.fun e Sun Pump.