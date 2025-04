As ações da J Sainsbury PLC dispararam na quinta-feira, fechando com alta de 4%, a 257,8 pence, tornando-se a melhor performance do índice FTSE 100.

O aumento ocorreu após a gigante britânica de supermercados divulgar seus resultados financeiros do ano fiscal completo, que mostraram um aumento de 7,2% no lucro operacional subjacente do varejo, atingindo £ 1,04 bilhão para o ano fiscal de 2024/25.

O resultado marca a primeira vez que a Sainsbury’s registra mais de £1 bilhão em lucros operacionais anuais, excluindo itens extraordinários.

A recuperação do preço das ações também marca uma recuperação completa da queda do mês passado, quando o anúncio de cortes de preços da Asda desencadeou uma onda de vendas em todo o setor de supermercados do Reino Unido.

As ações da Sainsbury’s, que haviam caído para 223 pence durante a liquidação generalizada do mercado ligada à incerteza política nos Estados Unidos, agora estão sendo negociadas acima dos níveis observados antes da ação da Asda.

Os resultados parecem validar o foco da Sainsbury’s nas operações principais de varejo de alimentos, que tiveram bom desempenho em meio a um ambiente comercial difícil, marcado pelo aumento dos custos e pela maior sensibilidade aos preços entre os consumidores.

Meta de lucro alcançada, mas perspectiva permanece conservadora.

Embora a Sainsbury’s tenha reportado um aumento de 38,6% nos lucros antes de impostos, para £384 milhões, esse valor foi impulsionado pelo forte desempenho de seu negócio de alimentos e ajustado para excluir custos de reestruturação únicos, incluindo o fechamento de cafés e balcões de comida quente nas lojas.

O diretor executivo Simon Roberts atribuiu o progresso da empresa ao investimento consistente em preço, qualidade do produto e atendimento ao cliente.

“Entregamos um conjunto sólido de resultados mantendo-nos fiéis à nossa estratégia de oferecer aos clientes o que eles querem: ótimo custo-benefício, qualidade e serviço”, disse ele.

Apesar do desempenho recorde, a empresa adotou uma postura cautelosa para o ano seguinte.

Previu um lucro operacional subjacente no varejo de cerca de £1 bilhão para o ano fiscal de 2025/26, abaixo das expectativas dos analistas de £1,08 bilhão.

A orientação reflete preocupações com a inflação persistente, os custos mais altos de mão de obra e da cadeia de suprimentos, e a intensificação da concorrência no setor de supermercados do Reino Unido.

Analistas consideram as projeções “moderadas”, mas preveem espaço para crescimento se o mercado se estabilizar.

Embora o mercado tenha recebido bem o forte desempenho do ano passado, os analistas apresentaram opiniões divergentes sobre as perspectivas.

Os analistas da Shore Capital, Clive Black e Darren Shirley, observaram que a Sainsbury’s está em uma sólida posição operacional e planeja aumentar sua participação de mercado no varejo de alimentos.

No entanto, eles reconheceram que a orientação moderada reflete uma abordagem prudente em meio a um cenário competitivo em constante mudança.

“A orientação demonstra determinação em defender as credenciais de valor após a estratégia agressiva da Asda”, escreveram eles em uma nota aos clientes.

“Pode ser conservador, mas deixa espaço para crescimento se a dinâmica do mercado se estabilizar.”

Os analistas do RBC Capital Markets, Manjari Dhar e Richard Chamberlain, disseram que a orientação abaixo do esperado foi decepcionante, considerando o forte desempenho anterior da Sainsbury’s e os comentários recentes da Tesco que sinalizaram maior competitividade em todos os setores.

“Com o setor prestes a se envolver em uma guerra comercial própria, a Sainsbury está se preparando para a luta com um impulso adicional que deve fornecer alguma proteção”, disse Richard Hunter, chefe de mercados da Interactive Investor.

Perspectivas para ajudar a Sainsbury’s a superar a forte concorrência

O setor de supermercados do Reino Unido entrou em uma fase de competição acirrada, com cortes de preços surgindo como uma arma fundamental na batalha pela participação de mercado.

A decisão da Asda de reduzir os preços teve um efeito dominó em todo o setor, forçando concorrentes como Sainsbury’s, Tesco e Marks & Spencer a reagir.

Analistas acreditam que a perspectiva da Sainsbury’s é deliberadamente cautelosa, permitindo espaço de manobra caso as condições piorem.

Aarin Chiekrie, da Hargreaves Lansdown, descreveu a orientação como “conservadora”, aproximadamente 8% abaixo do consenso, e disse que ela reflete a abordagem da Tesco em oferecer flexibilidade durante um período volátil.

“Mas, sem uma guerra de preços total, pode haver espaço para surpresas positivas ao longo do ano”, acrescentou.

Apesar da incerteza a curto prazo, o sentimento dos investidores em relação à Sainsbury’s permanece relativamente positivo.

De acordo com dados da LSEG, oito dos treze analistas classificam a ação como “compra” ou “alta”, enquanto a meta de preço mediana é de 300p — implicando potencial de alta adicional.

Enquanto a Sainsbury’s se prepara para um ano potencialmente difícil, parece estar entrando na disputa com ímpeto e cautela.