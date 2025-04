A perspectiva do mercado de criptomoedas durante a sessão asiática de 17 de abril mostrou resiliência e volatilidade notável. Enquanto o Bitcoin (BTC) se manteve firme acima de US$ 84.000 apesar das pressões externas, altcoins como Raydium (RAY) e Hyperliquid (HYPE) registraram ganhos impressionantes de dois dígitos.

Enquanto isso, o Ethereum (ETH) enfrentou resistência, e o MANTRA (OM) lutou para recuperar o impulso. A capitalização de mercado global de criptomoedas ficou em torno de US$ 2,66 trilhões, com volume de 24 horas em US$ 75 bilhões e o índice de medo e ganância de criptomoedas em 30, sinalizando medo.

Aqui está um resumo da sessão de negociação asiática.

Criptomoedas com maiores ganhos/perdas hoje

De acordo com o CoinMarketCap, os principais ganhadores de hoje entre as 100 maiores criptomoedas por capitalização de mercado durante a sessão asiática são:

Raydium +14%

Hyperliquid +11%

Hélio +9%

Principais criptomoedas com pior desempenho hoje

Os maiores perdedores entre as 100 principais criptomoedas por capitalização de mercado foram:

MANTRA -10%

Movimento -7%

DeXe -4%

Bitcoin se mantém estável acima de US$ 84 mil.

O Bitcoin manteve-se acima de US$ 84 mil na quinta-feira, ignorando a pressão de venda decorrente da liquidação de criptomoedas confiscadas pelo governo chinês.

Essa medida ocorreu em meio a tensões geopolíticas crescentes, com a Casa Branca anunciando possíveis tarifas de até 245% sobre as exportações chinesas para os EUA. Mais cedo, as ações globais de semicondutores haviam despencado na quarta-feira em reação do mercado às ações tarifárias.

Apesar desses obstáculos, o BTC mostrou estabilidade, com forte suporte de compradores acima do nível psicológico de US$ 80.000. Os investidores em ETFs até agora não se deixaram abalar pelo ruído macroeconômico, com Eric Balchunas da Bloomberg observando que isso poderia ajudar o preço do Bitcoin a subir.

Ethereum enfrenta obstáculo de US$ 1.600

O Ethereum (ETH) caiu 1% na sessão asiática da manhã de quinta-feira, pairando logo abaixo da marca de US$ 1.600.

A incapacidade da principal altcoin de romper a barreira dos US$ 1.600 sugere uma falta de convicção entre os compradores. Se o preço cair em direção ao nível de suporte de US$ 1.500, o ETH poderá despencar para mínimas recentes. O cenário muda se surgirem catalisadores para despertar um interesse renovado.

HYPE e RAY registram ganhos de dois dígitos.

Raydium (RAY) disparou 12% em 24 horas, impulsionado pelo anúncio do LaunchLab, a nova plataforma de lançamento de meme coins da Raydium.

A plataforma gerou entusiasmo no ecossistema DeFi baseado em Solana, sentimento que ajudou a impulsionar o preço do RAY. Com a crescente confiança dos investidores na capacidade da Raydium de conquistar participação de mercado, o impulso de alta para o token nativo pode ser forte.

Enquanto isso, a Hyperliquid (HYPE) também registrou ganhos de dois dígitos. Ela sinalizou uma reversão de alta após recentes realizações de lucros. Apesar de enfrentar resistência perto de US$ 16, a ação do preço da HYPE sugere aumento da confiança dos compradores. Recuos podem oferecer oportunidades de compra.

MANTRA continua sob pressão.

O MANTRA (OM) continuou a enfrentar pressão descendente, com seu preço falhando em sustentar uma recuperação acima de US$ 1.

Comodestacado, o token está flertando com uma forte resistência, pois compradores cautelosos parecem recuar ainda mais.

Os indicadores técnicos pintam um quadro pessimista, com todas as médias móveis inclinadas para baixo e os osciladores sinalizando pressão de venda persistente.

Análise via postagem no X

