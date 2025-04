A Rússia pode estar pressionando pelo lançamento de sua própria stablecoin depois que a Tether congelou carteiras ligadas a uma exchange local sancionada, após ações de fiscalização das autoridades americanas.

Em declarações à mídia local, o vice-ministro das Finanças, Osman Kabaloev, instou o governo a considerar o desenvolvimento de uma stablecoin atrelada ao rublo como alternativa ao USDT da Tether.

Seus comentários surgiram apenas algumas semanas depois que a Tether congelou cerca de US$ 27–28 milhões em USDT no mês passado em carteiras pertencentes à Garantex, uma exchange de criptomoedas russa sob sanções internacionais.

Kabaloev acredita que essas restrições expuseram uma grande vulnerabilidade na infraestrutura financeira digital da Rússia: a dependência do país de stablecoins emitidas no exterior.

As tensões inicialmente aumentaram no início de março, quando o Departamento de Justiça dos EUA, juntamente com autoridades alemãs e finlandesas, derrubou domínios ligados à Garantex.

Apenas alguns dias depois, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA impôs novas sanções, acusando a bolsa de lavagem de dinheiro e processamento de transações para entidades sancionadas, como o movimento Houthi.

A Garantex acusou a Tether de “entrar em guerra contra o mercado russo de criptomoedas”, alertando os usuários de que todas as transações em USDT em carteiras russas agora podem estar em risco.

Embora o uso de stablecoins permaneça irrestrito dentro do regime legal experimental da Rússia, Kabaloev acredita que os eventos recentes deixaram claro que o país precisa de alternativas nacionais.

“O recente bloqueio nos faz pensar que precisamos considerar a criação de ferramentas internas semelhantes ao USDT, possivelmente atreladas a outras moedas”, disse ele, segundo a citação.

Uso de criptomoedas no comércio global

Legisladores russos têm pressionado por maneiras de integrar criptomoedas ao comércio global como meio de contornar as sanções ocidentais. No ano passado, o parlamento russo aprovou dois projetos de lei relacionados a criptomoedas em primeira leitura, incluindo um que permitiria o uso de ativos digitais no comércio internacional.

Desde então, algumas empresas russas recorreram a ativos digitais para manter o fluxo comercial. De acordo com relatórios anteriores, empresas petrolíferas russas têm usado Bitcoin, Ethereum e stablecoins como o USDT para facilitar pagamentos com compradores na China e na Índia.

Embora essas negociações impulsionadas por criptomoedas ainda representem uma pequena parcela do volume total, elas supostamente atingem dezenas de milhões de dólares por mês, afirmaram fontes na época.

Outro relatório da empresa de investimentos VanEck afirmou que a Rússia, juntamente com a China, começou a usar o Bitcoin para liquidar transações de energia selecionadas.

Com as criptomoedas já desempenhando um papel crescente no comércio, autoridades russas também começaram a se mostrar favoráveis à ideia de uma reserva nacional de criptomoedas, semelhante a medidas recentes nos EUA.

Em março, o membro da Câmara Cívica, Evgeny Masharov, propôs a criação de um fundo de reserva gerido pelo Estado utilizando ativos digitais confiscados em processos criminais, o que, segundo ele, poderia ajudar a reforçar a estabilidade financeira da Rússia e reduzir a dependência de reservas detidas no exterior.

Lançamento da CBDC adiado

Nesse contexto, a Rússia adiou o lançamento de sua moeda digital do banco central, que já estava em desenvolvimento há muito tempo. Originalmente planejado para adoção em massa até meados de 2024, o rublo digital agora deve ser lançado não antes de 2026.

De acordo com reportagens da mídia local, o atraso decorre de obstáculos técnicos, com muitos bancos tendo dificuldades em migrar de sistemas de software estrangeiros, especialmente soluções baseadas nos EUA, como o Oracle.

Esses sistemas de banco de dados são essenciais para processar grandes volumes de transações com segurança, e a mudança para alternativas nacionais sob as sanções atuais tem se mostrado desafiadora para os bancos russos, o que dificultou o suporte total ao lançamento do rublo digital.