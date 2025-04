Bitcoin ultrapassa US$ 87 mil em meio a tensões políticas; STX, MANA e FARTCOIN sobem mais de 10%

O Bitcoin recuperou os níveis de preço vistos pela última vez no final de março, antes de se estabilizar em torno de US$ 87.000 na segunda-feira.

A alta do Bitcoin foi impulsionada por uma recuperação mais ampla nos ativos de risco, à medida que os investidores reagiram aos últimos desenvolvimentos macroeconômicos nos Estados Unidos.

A capitalização total do mercado de criptomoedas aumentou quase 2% nas últimas 24 horas, atingindo US$ 2,85 trilhões, enquanto o Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas subiu dois pontos, para 39.

As altcoins refletiram a tendência, e vários tokens importantes estavam apresentando lucros no momento da redação.

Por que o Bitcoin subiu?

Copy link to section

Uma multiplicidade de fatores estava ajudando na recuperação do Bitcoin, embora grande parte do impulso positivo tenha surgido após a queda do Índice do Dólar Americano para seu nível mais baixo desde março de 2022, gerando nova demanda por ativos alternativos.

A agitação política também desempenhou um papel, com os comentários de Trump na semana passada sobre a demissão do presidente do Fed, Jerome Powell, e sua pressão por cortes nas taxas de juros, gerando preocupações sobre a independência do banco central.

Isso, por sua vez, abalou a confiança no dólar americano e reavivou o apelo do Bitcoin como proteção contra a desvalorização da moeda e a instabilidade política.

Os mercados tendem a ficar inquietos quando a política monetária parece estar sendo conduzida pela política, e com Trump pedindo abertamente a remoção de Powell e cortes de juros, o dólar sofreu um golpe.

O ouro, um tradicional porto seguro, atingiu novas máximas históricas na segunda-feira, reforçando a ideia de que os investidores estavam ativamente buscando proteção contra a volatilidade das moedas fiduciárias.

O Bitcoin, muitas vezes chamado de “ouro digital”, pareceu se beneficiar do mesmo sentimento de busca por segurança, especialmente entre investidores mais jovens ou nativos do mundo das criptomoedas.

Na frente geopolítica, o Bitcoin também ganhou força com as declarações de Trump sobre as negociações tarifárias com o Japão e a China.

A perspectiva de alívio das tensões comerciais elevou o apetite geral por risco, incentivando o capital a retornar para ações e criptomoedas.

Para o Bitcoin, isso significou suporte adicional tanto de fluxos de hedge macroeconômicos quanto de um sentimento melhorado nos mercados globais.

Pesquisadores da QCP Capital observaram que o interesse institucional, que havia diminuído devido às recentes tensões comerciais, parecia estar retornando.

Isso se refletiu nos fluxos positivos para fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista, que registraram entradas líquidas de US$ 13,4 milhões na semana passada, após saídas de mais de US$ 700 milhões na semana anterior.

O rali vai continuar?

Copy link to section

Como noticiado pela Invezz na semana passada, a alta de hoje fez o Bitcoin finalmente romper a resistência da Nuvem Ichimoku, um nível que havia repetidamente limitado o impulso de alta nas últimas semanas.

Com a nuvem alinhada em torno da região de US$ 85.000, o movimento de segunda-feira representou uma vitória técnica para os touros, mas resta saber se o BTC conseguirá se manter acima dessa zona e transformá-la em suporte.

De acordo com Arthur Hayes, a alta do Bitcoin pode estar sinalizando o início de um movimento muito maior.

O cofundador da BitMEX acredita que as próximas operações de recompra do Tesouro dos EUA podem atuar como um grande catalisador, injetando nova liquidez no sistema e impulsionando ganhos adicionais para o Bitcoin.

As recompras do Tesouro envolvem o governo recomprando seus próprios títulos do mercado, uma medida que pode aliviar as condições financeiras e aumentar a disponibilidade de capital.

Hayes descreveu essa potencial onda de liquidez como a “Bazuca”, sugerindo que poderia ser a última oportunidade para os investidores acumularem Bitcoin antes de ele ultrapassar a marca de seis dígitos.

Outros, como o analista-chefe da Bitget, Ryan Lee, apontaram o enfraquecimento do dólar americano como um catalisador chave que provavelmente impulsionará a contínua ascensão do Bitcoin.

De acordo com Lee, a combinação de forte volume de negociação e uma quebra confirmada de um padrão de cunha descendente no gráfico semanal sugere que o Bitcoin pode estar se preparando para testar o nível de resistência de US$ 90.000.

Notavelmente, esse padrão de rompimento também foi previsto por analistas como o Crypto Caesar, que compartilhou uma configuração semelhante na semana passada. Veja abaixo.

Gráfico semanal BTC/USD. Fonte: Crypto Caesar

Com essa recente movimentação, o Bitcoin também “confirmou com sucesso uma quebra da tendência de baixa de vários meses”, de acordo com o analista Rekt Capital, que observou que a criptomoeda principal agora está ultrapassando a EMA de 21 semanas, um nível de resistência técnica chave em torno de US$ 86.600.

A Rekt Capital apontou que um fechamento semanal acima desse nível, seguido por um reteste bem-sucedido, serviria como um forte sinal de confirmação para uma maior alta.

A EMA de 21 semanas historicamente serviu como uma linha dinâmica de suporte e resistência durante os principais ciclos de mercado do Bitcoin.

No entanto, nem todos estavam convencidos de que a alta se manteria. O estrategista sênior de commodities da Bloomberg, Mike McGlone, alertou que o Bitcoin ainda poderia enfrentar uma pressão significativa de baixa, especialmente se o impulso do ouro continuar a acelerar.

McGlone observou que ativos de risco como o Bitcoin estão mostrando sinais de retorno à sua média de longo prazo, apontando que a média móvel de 200 semanas do BTC atualmente está próxima de US$ 46.300 — aproximadamente 47% abaixo dos níveis atuais.

No momento da redação, o Bitcoin estava em alta de aproximadamente 4% no dia, sendo negociado a US$ 87.329.

Altcoins disparam junto com o Bitcoin

Copy link to section

A capitalização total do mercado de altcoins aumentou 8% no último dia, atingindo US$ 1,15 trilhão, com vários tokens principais registrando ganhos de dois dígitos.

Stacks (STX) liderou as principais altcoins, disparando 13,9% para US$ 0,70, enquanto seu volume de negociação aumentou quase 300%, atingindo US$ 143 milhões.

O movimento foi impulsionado principalmente pela alta do Bitcoin, juntamente com a quebra da STX de uma cunha descendente, um padrão clássico de alta.

Decentraland (MANA) seguiu com um ganho de 12%, atingindo US$ 0,31, impulsionado por uma quebra acima de uma linha de tendência ascendente de várias semanas e pelo aumento da atividade de derivativos.

A Fartcoin (FARTCOIN) subiu 10,3%, atingindo US$ 0,91, surfando na onda mais ampla das meme coins que elevou a capitalização de mercado do setor em 3,3%, para US$ 50,7 bilhões.

Outros tokens de memes importantes, como DOGE, SHIB, PEPE e BONK, também registraram ganhos notáveis entre 3% e 8%.

Fonte: CoinMarketCap