O que aconteceria com a economia dos EUA se Trump demitisse Jerome Powell?

O Federal Reserve é o banco central mais poderoso do mundo. Ele administra o dólar, ancora as taxas de juros globais e desempenha um papel central na estabilidade financeira.

Sua independência de pressões políticas tem sido tratada como inegociável desde sua criação.

Mas agora que a independência está sendo testada. Diz-se que o presidente Donald Trump está analisando opções para demitir o presidente do Fed, Jerome Powell.

Se Trump cumprir sua promessa, as consequências não se limitarão aos EUA. Isso poderia desencadear uma reação em cadeia nos mercados globais, moedas, sistemas de crédito e fluxos comerciais.

É possível demitir o presidente do Fed?

Legalmente, Powell só pode ser removido “por justa causa”, não por divergências políticas. Mas essa barreira está sendo questionada.

A equipe jurídica de Trump está testando um caso na Suprema Corte envolvendo outras agências independentes.

Se o Tribunal enfraquecer ou anular o precedente de Humphrey’s Executor de 1935, Trump poderá obter a autoridade para demitir Powell sem justa causa.

Trump chamou Powell de “tarde demais e errado” por não ter cortado as taxas de juros mais rapidamente, e disse que tem o poder de removê-lo “muito rápido”.

Assessores da Casa Branca estão estudando se uma demissão é viável sob novas interpretações legais.

Se o Tribunal der o sinal verde, a remoção de Powell poderá se tornar realidade. E isso teria um alto custo.

O que acontece com o Fed se Powell sair?

Powell não é um banco central de um homem só. Ele preside um comitê de 12 membros que define a política monetária.

Mas removê-lo provavelmente desencadearia uma onda de renúncias.

Isso dá a Trump a chance de instalar leais, transformando o Fed em um instrumento político.

O custo imediato seria o colapso da independência do banco central.

Os investidores não confiariam mais no Fed para combater a inflação ou gerenciar a oferta monetária com base em dados econômicos.

O banco central passaria a fazer parte do poder executivo. O resultado será uma perda de credibilidade que poderia levar décadas para ser reparada.

Um exemplo claro é a Turquia, onde o presidente Erdoğan destituiu os líderes do banco central que resistiram aos cortes de juros.

O resultado foi uma inflação superior a 70%, uma moeda em queda livre e fuga de capitais.

Claro, os EUA têm mais proteções intrínsecas, mas a direção da viagem seria a mesma.

O que os mercados fariam?

O mercado de títulos seria o primeiro a reagir. Os investidores presumiriam que qualquer substituto de Powell seguiria a pressão de Trump por taxas mais baixas, mesmo com a inflação ainda não tendo atingido a meta de 2%.

Isso implica mais empréstimos governamentais financiados por flexibilização quantitativa.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro disparariam à medida que os investidores se desfizessem dos títulos. Os preços dos títulos cairiam, criando perdas massivas em papel para bancos, fundos de pensão e seguradoras.

A liquidez pode secar rapidamente. Os títulos do Tesouro são usados como garantia nos mercados financeiros.

Se o valor deles cair, as instituições teriam que reduzir a alavancagem. Isso poderia criar uma crise de crédito que poderia se espalhar globalmente.

O mercado de ações provavelmente sofreria um choque inicial. Para referência, o mercado de ações dos EUA representa cerca de 60% do mercado de ações global.

Uma forte liquidação poderia atingir o S&P 500, acionando os mecanismos de proteção, como visto em momentos de crise anteriores.

Pode haver uma breve recuperação se um novo presidente do Fed cortar as taxas, mas isso não duraria. O aumento dos rendimentos, a inflação e o medo de um Fed orientado por políticas levariam as ações a um território mais volátil.

O que acontece com o dólar?

A curto prazo, o dólar pode disparar. Liquidações forçadas e chamadas de margem podem impulsionar temporariamente a demanda pelo dólar. Mas a longo prazo, o cenário se torna sombrio.

A força do dólar depende da confiança. Se os investidores acreditarem que a política monetária dos EUA não é mais guiada pela estabilidade de longo prazo, essa confiança diminui.

As expectativas de inflação se desancorariam. Se os mercados acreditarem que o Fed não aumentará as taxas para conter a alta dos preços, a inflação se tornará autossustentável.

O resultado seria um dólar mais fraco, aumento dos preços das importações e queda dos salários reais.

O dólar é a moeda de reserva mundial. Se perder esse status, afetará todas as economias.

Países e corporações começariam a se afastar do dólar em favor do euro, do yuan ou de ativos lastreados em commodities. A desdolarização certamente aceleraria.

Como isso afetaria a economia real?

O mercado imobiliário pode experimentar uma divisão confusa. Se o Fed reduzir as taxas sob pressão política, as taxas de hipoteca podem cair, dando aos compradores mais ricos uma janela temporária.

Mas a inflação crescente compensaria esse benefício. Para a maioria das pessoas, preços mais altos, padrões de empréstimo mais rigorosos e instabilidade do mercado anulariam quaisquer ganhos. A aquisição de imóveis se tornaria mais difícil, não mais fácil.

Os mercados de crédito se contrairiam. Os rendimentos dos títulos do Tesouro são usados para precificar tudo, desde empréstimos para automóveis até dívidas corporativas.

Se esses rendimentos deixarem de ser considerados confiáveis, os prêmios de risco aumentam.

As empresas enfrentariam custos de empréstimo mais altos. As pequenas empresas, já sensíveis às condições de crédito, seriam as primeiras a serem afetadas.

O investimento direto estrangeiro diminuiria ou cessaria. As multinacionais não podem fazer planos de longo prazo em um país onde a política monetária é imprevisível e politizada.

Finalmente, os fluxos comerciais globais se alterariam completamente enquanto o capital se desloca para jurisdições mais seguras.

Isso poderia quebrar o sistema?

A credibilidade institucional do Fed é uma das últimas salvaguardas do sistema econômico americano.

Demitir Powell enviaria a mensagem de que até mesmo essa salvaguarda agora está sujeita à política.

Investidores e formuladores de políticas começariam a incluir o “risco político” nos ativos dos EUA, algo normalmente reservado para mercados emergentes.

Os modelos de risco seriam atualizados. As instituições poderiam começar a considerar controles de capital ou interferência política como parte de sua exposição aos EUA.

As nações do G7 poderiam considerar coordenar uma resposta para estabilizar os mercados globais caso o dólar enfraqueça. Algumas já estão discutindo alternativas ao atual sistema de moeda de reserva.

As discussões sobre a adoção de uma cesta mista de moedas ou direitos especiais de saque (SDRs) já estão se intensificando.

Qual a consequência a longo prazo?

Remover Powell não seria apenas substituir um banqueiro central. Isso alteraria completamente o funcionamento do Federal Reserve e o papel que ele desempenha na economia.

Se se tornar uma ferramenta da Casa Branca, os mercados se adaptarão. Mas talvez não de uma forma que beneficie os EUA.

Uma vez perdida a confiança, ela não pode ser facilmente recuperada.

Os EUA passariam de potência econômica mais estável a serem tratados mais como um tomador de empréstimos de alto risco.

A inflação seria mais difícil de controlar. O capital seria mais difícil de atrair. O crescimento econômico se tornaria mais volátil.

Se Powell for demitido, a reação imediata do mercado pode ser brusca, mas o verdadeiro perigo é a longo prazo.

Investidores, instituições e governos estrangeiros o veriam não apenas como uma mudança de pessoal, mas como uma mudança de regime.

O Federal Reserve deixaria de ser visto como uma âncora para as finanças globais. Seria visto como uma ferramenta da política.

E isso marcaria o fim de uma era.