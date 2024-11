Vitalik Buterin a discutat recent despre upgrade-ul „The Splurge” de la Ethereum, despre care susține că va face rețeaua rezistentă la amenințările de calcul Quantum.

Într-o postare pe blog din 29 octombrie, Buterin a discutat despre munca extinsă care este încă necesară pentru a atinge acest obiectiv, explicând că faza Splurge se va concentra pe îmbunătățirea securității Ethereum, a eficienței tranzacțiilor și a rezistenței criptografice.

În postarea sa, Buterin a remarcat că „calculatoarele cuantice nici măcar nu există” într-o formă suficient de puternică pentru a reprezenta o amenințare reală pentru criptarea blockchain.

Potrivit lui, computerele cuantice actuale, fie ca prototipuri timpurii, fie ca dispozitive „nu sunt reale” în ceea ce privește capacitățile lor, remarcând că nu pot gestiona încă calcule semnificative care ar reprezenta un risc pentru securitatea Ethereum.

Buterin a adăugat că calendarul pentru momentul în care calcularea cuantică va fi disponibilă maselor va veni „decenii” după ce „instituțiile puternice vor obține una care poate sparge criptografia cu curbe eliptice”.

Acest Splurge face parte din foaia de parcurs în mai multe faze a Ethereum, care include The Merge, The Surge, The Scourge, The Verge, The Purge și The Splurge, fiecare având ca scop consolidarea diferitelor părți ale blockchain-ului.

Splurge intenționează să stabilizeze starea finală a mașinii virtuale Ethereum (EVM), să introducă „abstracția contului” și să exploreze „criptografia avansată” pentru a asigura securitatea rețelei pe termen lung.

Pentru a spori rezistența cuantică a lui Ethereum, faza Spkurge va integra treptat criptografia rezistentă la cuantum prin abstracția contului și primitive criptografice avansate, cum ar fi zk-STARK.

Alte tactici includ adăugarea de suport pentru algoritmi rezistenți la cuanți, cum ar fi tehnicile criptografice bazate pe hash și permiterea unei securități flexibile a contului, inclusiv chei criptografice rotative.

În plus, progresele viitoare, cum ar fi criptarea complet homomorfă (FHE) și ofuscarea indistinguirii – subliniate în Splurge – ar putea întări și mai mult apărarea Ethereum, permițând calcule sigure fără a dezvălui date sensibile, făcând atacurile cuantice mai provocatoare.

De asemenea, Splurge va „optimiza” modelul de taxe de tranzacție al Ethereum printr-un concept pe care Buterin îl numește „gaz multidimensional”.

Scopul este de a îmbunătăți scalabilitatea „în timp ce se reduc riscurile”.



Potrivit co-fondatorului Ethereum, abordarea urmărește introducerea de prețuri și limite separate pentru resurse separate, care pot reduce utilizarea resurselor în „cel mai rău caz”, reducând astfel „nevoia de a optimiza performanța pentru a susține de ex. Arbori binari bazați pe hash STARK.

The Verge

Acest concept nu este nou; Buterin a discutat anterior într-o altă postare pe blog, abordând planurile pentru etapa „The Verge” a Ethereum.

Sub The Verge, accentul se pune pe îmbunătățirea operațiunilor nodurilor pentru a fi mai eficiente din punct de vedere al resurselor.

O schimbare majoră așteptată din această fază este introducerea „verificării fără stat”, care ar permite nodurilor să valideze blocurile fără a necesita cantități mari de stocare.

Această actualizare ar putea face operațiunile nodului Ethereum mai accesibile și mai accesibile, permițând posibil dispozitivelor mai ușoare să efectueze sarcini de verificare.

Pentru a realiza acest lucru, dezvoltatorii Ethereum explorează utilizarea arborilor hash binari bazați pe STARK, care oferă o opțiune mai rezistentă cuantică și mai scalabilă, dar necesită și mai multe resurse, cum ar fi puterea de calcul și memoria.

Potrivit lui Buterin, implementarea modelelor multidimensionale de gaz poate ajuta la reducerea efortului de resurse prin atribuirea unor costuri specifice cu gaze diferitelor tipuri de resurse.

Flagelul

Într-o postare pe blog din 21 octombrie, co-fondatorul Ethereum a dezvăluit detalii despre faza „Flaga”, care va aborda unele probleme cheie, cum ar fi reducerea centralizării Ethereum Staking, care, potrivit lui Buterin, poate duce la un risc mai mare de atacuri de 51% și cenzura tranzactiilor.

Pentru a rezolva problema, Buterin a sugerat un model de miză pe două niveluri: un nivel pentru miza „purtătoare de risc” (slashable) și altul pentru miza „fără riscuri” (neslashable).

Această configurație își propune să echilibreze recompensele și riscurile, ajutând la prevenirea ca câțiva jucători mari să obțină prea mult control asupra rețelei.