Fitch îmbunătățește ratingurile pentru șase bănci chineze, în ciuda reducerii suveranului

Fitch Ratings a îmbunătățit perspectivele pentru șase bănci majore chineze de la Negativ la Stabil, semnalând o creștere a încrederii în instituțiile financiare ale țării, în ciuda preocupărilor mai ample cu privire la datoria suverană.

Revizuirea se aplică la cinci bănci deținute de stat – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB), Bank of China (BOC), Agricultural Bank of China (ABC) și Bank of Communications (BOCOM) – precum și China Merchants Bank (CMB).

Mișcarea vine la scurt timp după ce ratingul suveran al Chinei a fost retrogradat, evidențiind o divergență tot mai mare între stabilitatea băncilor individuale și presiunile economice mai ample.

Decizia, anunțată marți, reflectă evaluarea lui Fitch conform căreia Beijingul rămâne capabil financiar să sprijine părți cheie ale sistemului financiar.

În timp ce China se confruntă cu niveluri ridicate ale datoriei și deficitelor fiscale, agenția consideră că capitalul necesar într-un scenariu potențial de recapitalizare a scăzut din cauza îmbunătățirii productivității creditului și a rezolvării creditelor neperformante la nivel de sistem.

Bănci de stat susținute de politică

Modificarea perspectivei lui Fitch subliniază opinia conform căreia băncile de stat sunt încă strâns aliniate la obiectivele de politică ale guvernului.

Acești cinci creditori majori, care dețin colectiv o cotă dominantă din activele bancare ale Chinei, sunt adesea văzuți ca extensii ale statului, jucând un rol central în stimularea economică și finanțarea infrastructurii.

Agenția a recunoscut că, în ciuda deficitelor fiscale mai mari și a datoriei publice în creștere, Beijingul continuă să păstreze suficientă flexibilitate financiară pentru a interveni dacă este necesar.

Această susținere a politicii a fost un factor critic în revizuirea perspectivelor, care vine în contrast cu retrogradarea ratingului de credit suveran al Chinei la începutul acestui an.

Evaluarea CMB a crescut pentru stabilitate

China Merchants Bank, singura bancă controlată privat inclusă în revizuire, a beneficiat și ea de reevaluarea lui Fitch.

Deși nu este deținută de stat, CMB are o bază de capital puternică și o strategie de creditare conservatoare, despre care Fitch consideră că o fac mai puțin vulnerabilă la șocurile financiare sistemice.

Prin îmbunătățirea perspectivei CMB împreună cu cele cinci mari, Fitch a semnalat că încrederea în sectorul bancar al Chinei depășește doar proprietatea guvernamentală.

Agenția a remarcat că îmbunătățirile în alocarea creditelor și o abordare mai proactivă a soluționării activelor neperformante au redus nivelurile generale de risc în întregul sistem.

Riscurile de recapitulare scad

Unul dintre motivele cheie din spatele perspectivei îmbunătățite este opinia Fitch conform căreia riscurile de recapitalizare au scăzut.

În evaluările anterioare, posibilitatea ca guvernul să fie nevoie să injecteze capital semnificativ în sistemul bancar a fost o preocupare centrală.

Cu toate acestea, datele sugerează acum o utilizare mai productivă a creditului și o calitate mai bună a activelor în cadrul instituțiilor mari.

Aceasta urmează tendința de a reduce expunerea majorelor bănci chineze la împrumuturile imobiliare cu risc ridicat și, în schimb, se concentrează pe finanțarea consumatorilor și pe sectoarele strategice aliniate cu politica guvernamentală.

Realocarea creditului pare să contribuie la un mediu de bilanţ mai sănătos pentru creditorii de top.