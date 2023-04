Priset på silver (XAG/USD) har varit i en stark hausseartad trend under de senaste veckorna då US-dollarindex (DXY) faller och guld närmar sig sin rekordnivå. Metallen handlades till $24,70, vilket var ~24% över den lägsta nivån i mars. Som ett resultat har iShares Silver Trust (SLV)-aktien också hoppat till den högsta nivån sedan april förra året.

Silver och guld korrelation

Den främsta anledningen till att silverpriset har hoppat nyligen är dess nära korrelation till guld och det omvända förhållandet till US-dollarindex. Guld hoppade till en högsta av $2,040, vilket var några punkter under sin all-time high på $2,070.

Analytiker citerar denna prestation till den pågående efterfrågan på guld när länder flyttar till dess säkerhet. Under de senaste månaderna har centralbanker som de från Turkiet, Ryssland och Kazakstan alla köpt guld eftersom oron för den amerikanska dollarn kvarstår.

En annan anledning är att det finns tecken på att Federal Reserve är på väg att pausa sina räntehöjningar. Som jag har skrivit tidigare har centralbanker som Reserve Bank of India, Australien och Kanada alla pausat sina räntehöjningar.

Därför tror de flesta analytiker att Fed kommer att höja räntorna med 0,25 % under sitt möte i maj och sedan ta en paus under de kommande sessionerna. Detta är också budskapet som sänder obligationsmarknaden. Den 10-åriga obligationsräntan har sjunkit till 3,36% medan den 5-åriga har sjunkit till 3,45%. För några veckor sedan var dessa avkastningar över 4%.

Silverpriset och SLV ETF tenderar att reagera på Federal Reserves handlingar. I de flesta perioder klarar sig silver bra när Fed antingen lättar eller planerar att lätta på politiken. Under denna period tenderar US-dollarindex (DXY) att sjunka. Indexet har sjunkit från en högsta av $115 2022 till den lägsta $101.

SLV ETF aktiekursanalys

SLV-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att SLV ETF-aktien har varit i en stark hausseartad trend de senaste dagarna. Den har lyckats ta sig över den viktiga motståndsnivån på $22,56, den högsta punkten i december, januari och februari. Aktien har ogiltigförklarat dubbeltoppsmönstret. Det har rört sig över det 50-perioders exponentiella glidande medelvärdet medan Relative Strength Index (RSI) har rört sig över den överköpta nivån.

Därför finns det en sannolikhet att SLV-aktien kommer att fortsätta stiga när tjurar siktar på nästa nyckelmotstånd på $25, den högsta punkten i mars förra året.