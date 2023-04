Det amerikanska dollarindexet (DXY) fortsatte sin nedåtgående trend den här veckan efter att minuter från Federal Reserve pekade på en lågkonjunktur senare i år. Och när inflationen faller finns det en möjlighet att Fed snart kommer att börja svänga. DXY-indexet handlades till $100,49, ~15% under den högsta punkten 2022.

Den kinesiska yuanen, å andra sidan, har varit i en stark hausseartad trend. Enligt TradingView handlades USD/CNY-paret på 6,831 på fredagen, en nedgång med 6,70 % från 2022 års högsta. Detta resultat inträffade när den kinesiska ekonomin startar om efter förra årets Covid-noll-strategi.

Så när den amerikanska dollarn och den kinesiska yuanen skiljer sig åt, finns det vissa farhågor om huruvida den amerikanska dollarn kommer att behålla sin status som reservvaluta.

DXY-index vs USD/CNY

Globalt obehag om den amerikanska dollarns status

Verkligheten är att det finns ett globalt obehag kring den amerikanska dollarns roll som världens reservvaluta. Dessa farhågor händer både bland Amerikavänliga länder och fiender som Ryssland och Kina. Bland europeiska allierade har det alltid funnits en oro över varför euron inte är lika populär som dollarn.

Situationen tror jag har blivit värre under Covid-19-pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. Under de senaste månaderna har Federal Reserve höjt räntorna med mer än 400 punkter i sitt försök att bekämpa inflationen.

Efterdyningarna av detta är att de flesta länder som har dollarobligationer har sett kostnaden för att betjäna dem stiga. Som jag skrev här så går många tillväxt- och gränsmarknader igenom sin värsta likviditetskris någonsin som dollarbristen eskalerar. Länder som Ghana, Kenya, Pakistan och Sri Lanka är alla på väg att kollapsa.

Samtidigt gav den amerikanska regeringens beslut att sanktionera Rysslands centralbank och blockera dess valutareserver chockvågor bland många länder. Oron är att USA nu har makten att sanktionera alla centralbanker som de verkar lämpliga.

Är den kinesiska yuan lösningen?

Oron för den amerikanska dollarns dominans förklarar varför centralbanker köpte rekordmängder guld 2022. De flesta av dessa köp skedde i länder som är kritiska mot USA som Turkiet, Kina, Indien och de i Mellanöstern.

Nu pågår en kvardröjande debatt om huruvida den kinesiska yuanen kan få den amerikanska dollarn av tronen. Som vi skrev här, en av de största valutanyheterna av året var att Ryssland har vänt sig till den kinesiska yuanen nyligen. Och när Kinas inflytande växer på utvecklings- och gränsmarknaderna kan vi börja se mer efterfrågan på yuan. Som framgår av denna rapport har många afrikanska länder anammat yuanen.

För att avsätta den amerikanska dollarn måste länder lita på Peking och dess handlingar. För närvarande har de flesta länder, inklusive allierade, mycket misstro mot Peking. Till exempel beklagar många länder som finansieras av Kina att landets praxis är rovdrift. Som ett resultat har protesterna mot kinesiska medborgare i många utvecklingsländer ökat

Det viktigaste är att det finns tecken på att Kinas ekonomiska tillväxt nådde en topp. I decennier drevs det mesta av Kinas ekonomiska tillväxt av fastighetssektorn, en industri som är på livstöd. Vidare verkar exportmarknaden som drev ekonomin som om den saktar ner när länder hittar alternativ.

Samtidigt är de rättsliga och politiska systemen inte förenliga med de flesta länders. För att människor ska lita på en valuta är dessa grundläggande frågor. Därför kommer den amerikanska dollarn att behålla sin status som reservvaluta på grund av den demokratiska processen i USA, ett starkt rättssystem och Federal Reserves oberoende.