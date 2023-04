Hongkong är nu tredje mest hållbara börsen då USA ligger på 16:e plats och Storbritannien sjunker till 20:e plats

En nyligen publicerad utsikter för börser när det gäller de globala poängen visar att Nederländerna är rankad som världens mest hållbara aktiemarknad – fjärde året i rad och Hongkong ligger nu på tredje plats efter att ha gått om Frankrike. USA och Storbritannien ligger på 16:e respektive 20:e plats.

Morningstar täcker 48 aktiemarknader som representerar 97 % av det globala börsvärdet

Investerare som letar efter de bästa ESG-relaterade aktierna kan titta på den senaste hållbarhetsrapporten för 48 nationella aktieindex som nyligen publicerats av Morningstar för insikt.

Det kan vara bra för due diligence att notera att risken i sig är hög i energisektorn, som toppar tack vare kolrisken och fossila bränslen. Andra ekonomiska sektorer som har betydande risk inkluderar verktyg, industrier och basmaterial.

Morningstars Portfolio Sustainability Score representerar det landsspecifika indexets totala poäng mätt över företag som ingår i indexet.

Poängsättningen omfattar både utvecklade och tillväxtmarknader som tillsammans står för 97 % av det globala börsvärdet.

Rangordning gäller endast för en aktiemarknad om mer än 67 % av dess börsvärde finns i företag som återspeglar riskpoäng för miljö, social och styrning (ESG). Enligt Morningstar har UAE-marknaden den lägsta poängen i ESG-risk med 85,3 % täckning.

Nederländerna har det mest hållbara indexet, Hongkong går om Frankrike på 3: e plats

Medan Europa leder vägen när det gäller hållbarhet på företagsnivå, vilket framhålls i Morningstars Sustainability Atlas, har Hongkongs Hang Seng Index gått om Frankrike till tredje plats efter Finland.

Nederländerna toppar rankingen tack vare ESG-poäng för företag som betalningsbearbetningsföretaget Adyen, den globala internetgruppen Prosus och halvledarsektorjätten ASML Holding. I Finland beror det bland annat på det multinationella telekommunikationsföretaget Nokia och försäkringsbolaget Sampo.

Hongkongs uppgång i rankingen från 2022 gjorde att det gick om Frankrike och kom på tredje plats då de flesta portföljnamnen gav mycket låg exponering mot ESG-risker. Enligt Morningstar leder AIA Group riktmärket.

Franska beståndsdelar med höga ESG-riskpoäng som har hjälpt Frankrike att förbli bland de fem bästa i fjärde inkluderar lyxmärket LVMH, leverantören av elektrisk utrustning och ingenjörstjänster Schneider Electric och L’Oréal, ett känt namn inom sektorn för personlig vård.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ( TSMC ), som är en global ESG-ledare, har hjälpt Taiwan att hamna på femte plats – upp från 11 :e plats 2022. Enligt Morningstar-rapporten utgör Portugal och Italien topp 10, rankade sjätte respektive nionde.

USA rankas 16: e med Amazon, Meta och Exxon med höga ESG-riskbetyg

Portfolio Sustainability Score för globala index rankar det amerikanska riktmärket på 16:e plats av 48, oförändrat från 2022. Samtidigt tappar det brittiska indexet tre platser till 20 :e plats.

USA:s globala hållbarhetsrankning i den andra kvintilen får hjälp av Apple, Microsoft, Berkshire Hathaway, Nvidia, Visa och UnitedHealth Group. Medan de flesta företag går mot ett mer hållbarhetsfokuserat tillvägagångssätt klassificeras ESG-riskbetygen Amazon, Meta och Exxon Mobil som höga.

I andra mätvärden får USA bra poäng i koldioxidmätningarna, rankas som 19:e av 48 trots att de är världens näst största för koldioxidutsläpp efter Kina. Enligt rapporten är endast 4,6 % av indexportföljen energiaktier – vilket är fallet med den amerikanska aktiemarknaden som domineras massivt av teknologi, hälsoläkemedel, finans och konsumentaktier.

Kina får dåliga resultat när det gäller hållbarhet eftersom det rankas 39 av 48 marknader

I Kina har marknadsjättarna Tencent och Alibaba båda medel ESG-riskbetyg men är de största komponenterna i det kinesiska indexet. Industrial and Commercial Bank of China och Bank of China håller höga risknivåer, där Kina faller till fjärde kvintilen för att placera sig på 39:e plats totalt (landsindexet har tappat nio positioner sedan 2021).

Medan Singapore rankas i den andra kvintilen, ligger Japan och Sydkorea på tredje och Indien ligger i den nedre kvartilen tillsammans med andra marknader i Mellanöstern och Latinamerika. Östeuropas tillväxtmarknader ingår också i denna sista grupp, inklusive Turkiet.

Pakistan har 60 % av börsvärdet i energi- och energiaktier

Pakistans börs har cirka 60 % av börsvärdet i aktier med hög kolrisk. Dessa inkluderar energilager, verktyg och lager av basmaterial. Andra energitunga aktiemarknader med betydande koldioxidriskpoäng är Saudiarabien, Tjeckien och Qatar.