Netflix aktiekurs sjunker, fungerar åtgärdande av lösenordsdelning?

För ett år sedan satte jag ihop en analys av Netflix ( Nasdaq: NFLX ) efter ett fall med 35 % i aktiekursen. 50 miljarder dollar raderades bort från företagets börsvärde den dagen efter en otäck vinstmiss för första kvartalet 2022.

Den främsta orsaken var en förlust på 200 000 prenumeranter, vilket var långt under det förväntade nettotillskottet på 2,5 miljoner, och första gången på över ett decennium som Netflix tappade prenumeranter. Den varnade också för att den förväntade sig att förlora ytterligare 2 miljoner abonnenter under det följande kvartalet.

Streamingjätten har sett sin aktiekurs öka med 43 % sedan dess. I går rapporterade man resultatet för första kvartalet 2023. Nedfallet var förvisso mindre dramatiskt än förra året, men aktien sjönk och tappade 3%, trots att den initialt föll med 10%.

Netflix rapporterade en abonnenttillväxt på 1,75 miljoner, ungefär i linje med förväntningarna. Vinsten var ett litet slag, 2,88 USD per aktie jämfört med 2,86 USD per aktie förväntat. Men intäkterna kom under förväntan, 8,16 miljarder dollar, under de 8,18 miljoner dollar som prognostiserats.

Vad är Netflix plan för lösenordsdelning?

Vi känner alla till det anekdotiskt (sluta titta på mig), men lösenordsdelning är en enorm belastning på Netflix intäkter. Det enda problemet är att det är svårt att polisa.

Investerare var glada över att veta att företaget planerade att implementera åtgärder för att säkerställa att flera personer inte kunde använda samma Netflix-konto lika enkelt. Initiativet, som involverade utnämningen av en primär plats för ett konto, testades i fyra länder (Kanada, Nya Zeeland, Portugal och Spanien) och hade planerats att lanseras globalt vid denna tidpunkt.

Streamingjätten sa dock i går att detta skulle försenas ytterligare ett kvartal.

“Även om detta innebär att en del av den förväntade medlemstillväxten och intäktsfördelarna kommer att falla under Q3 snarare än Q2, tror vi att detta kommer att resultera i ett bättre resultat från både våra medlemmar och vår verksamhet”, sa företaget om beslutet att driva ut lösenordspolisering.

Med 43 % av sina användare som uppskattas (av Netflix själv) dela konton – det vill säga över 100 miljoner konton – är det uppenbarligen ett viktigt steg. Den stora frågan är om detta framgångsrikt kan rullas ut utan en dipp i antalet prenumeranter.

För med stigande priser och redan en så stor prenumeranttillväxt blir det svårt för Netflix att fortsätta lägga till prenumeranter. Tillväxttakten för nya registreringar har avtagit avsevärt från de meteoriska tidiga dagarna, som diagrammet nedan visar.

Detta klubbas in när man bedömer var abonnenttillväxten nu kommer ifrån. Förra kvartalet kom 80 % av nya registreringar utanför USA och Europa. Det här låter som en optimistisk poäng, men jag är inte så säker. Faktum är att Netflix måste börja gå över till intäkter snarare än registreringar eftersom det inte finns mycket mer det kan göra för det senare.

Och det är vad den gör. Netflix tror att initiativet för lösenordsdelning i slutändan kommer att öka intäkterna för företaget, eftersom även om prenumeranter säger upp sig, kommer de extra intäkterna från utnämningen av underkonton att vara större än den del som går förlorad genom avbokningar.

Kan Netflix lyckas öka intäkterna?

Om företaget kommer att bli framgångsrikt eller inte är en annan sak.

Hittills har företagsledningen målat en hausse ton. Nedanstående anteckning om Kanada, som är ett av de fyra länderna som testar programmet för lösenordsdelning, stack upp för mig:

I Kanada, som vi tror är en pålitlig prediktor för USA, är vår betalda medlemsbas nu större än innan lanseringen av betald delning och intäktstillväxten har accelererat och växer nu snabbare än i USA.

Det är ett enormt förtroende för framtida planer. Ändå kommer det fortfarande att vara svårt när utbyggnaden väl har drivits in i USA och resten av Europa.

Det finns också den gammaldags konkurrensfaktorn att diskutera. Under de senaste åren har Netflix totala monopol på streamingutrymmet försvunnit, och konsumenterna har nu många alternativ. Disney+, Hulu, HBO Max och så vidare kämpar alla om ögonglober och, ännu viktigare, kunddollar.

Detta har helt klart påverkat företaget också. Aktien har släpat efter Nasdaq, även under ett år som har sett tekniksektorn krossas.

Teknikjätten handlas för närvarande till en aktiekurs på 323 dollar, vilket motsvarar ett börsvärde på 144 miljarder dollar. Det är en ökning med 43 % från förra året, efter den fruktansvärda 35-procentiga nedgången efter resultatkatastrofen, då den sjönk till en värdering på 100 miljarder dollar.

Att ta ett steg tillbaka och bedöma företagets framtidsutsikter mitt i denna miljö av ökad konkurrens, när inflationen pressar de disponibla inkomsterna för soffsittare runt om i världen, känns 144 miljarder dollar inte billigt.

Berättelsen om ett växande antal prenumeranter är borta, vilket betyder att det gamla svårfångade konceptet inom teknikvärlden, vinst, är så mycket svårare att växa. Netflix svänger för stängslen med lösenordsnedbrytningen, och resultaten kan vara avgörande för det under de kommande kvartalen.

I en ekonomi som fortfarande styrs av en stram penningpolitik är vilken teknisk aktie som helst en risk. Netflix är verkligen inget undantag.