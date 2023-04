Storbritanniens inflation är nu bland de högsta i Europa: levnadskostnadskris

Jag har skrivit massor av rapporter om den brittiska ekonomin under de senaste månaderna. Det har varit en vild resa för nationen, inte mer än i oktober förra året, när före detta premiärminister Lizz Truss katastrofala budget nästan gjorde landet i konkurs (djupdykning i det debaclet här ).

Men även om resten av världen åtminstone har gjort framsteg, känns det som att Storbritannien fortfarande är fast i ett ekonomiskt träsk. Ingenting är tydligare än inflationstakten, som fortfarande envist är tvåsiffrig.

Med inflationssiffran för mars på 10,1 % vägrar levnadskostnadskrisen att lätta.

Ordet kris överanvänds skamlöst inom ekonomin, men gör inget misstag, levnadskostnadskrisen i Storbritannien är precis det.

Det förvärras jämfört med andra länder runt om i Europa. Medan regionen har skakat av inflation det senaste året, genom en kombination av kriget i Ukraina, injicerad likviditet under pandemin och leveranskedjeproblem, har prisstegringarna avtagit de senaste månaderna för de flesta nationer.

Inte för Storbritannien, som fortfarande är tvåsiffrigt och nu bland de sämsta i Västeuropa.

Inflationen straffar inte lika

Huw Pill, chefsekonom på Bank of England, sa förra veckan att Storbritannien “måste acceptera att de har det sämre”, en kommentar som förståeligt nog drabbade många av befolkningen.

“Du behöver inte vara mycket av en ekonom för att inse att om det du köper har gått upp i förhållande till vad du säljer, kommer du att få det sämre”, sa han och hänvisade till effekterna av hiked. energikostnader, med Storbritannien en stor importör av naturgas.

För vissa är situationen värre än vad siffrorna förmedlar, och många fördömer att påverkan på marken är mycket värre än officiella åtgärder. Detta kommer till kärnan i frågan, och vad jag har skrivit om så mycket under det senaste året: inflation är ett så skadligt problem eftersom det påverkar de fattiga mer än de rika.

De på botten har inga tillgångar att skydda sig själva. Medan risktillgångarna föll tillbaka under 2022, såg den pandemiska prisboomen medeoriska uppgångar. Inte nog med det, utan den Storbritannien-baserade FTSE 100 är nära rekordnivåer (djupdykning om det här ). Ett försvagat pund (75 % av intäkterna kommer från utlandet) och stigande energipriser (indexet är råvarutungt och saknar tekniska aktier) har varit vänliga.

Tillgångsägare har alltså isolerats genom prisökningar de senaste åren, samtidigt som de också lägger en mindre del av sin inkomst på saker som mat och energi, vilket har varit särskilt straffbart. Sedan finns det bostäder. Även med en viss mjukhet under det senaste kvartalet, har bostäder gått bananas under de senaste åren, vilket ökat klyftan mellan hyresgäster och husägare.

KPI kritiserade ett mått på inflationen

Det finns också frågan om själva mätningen, KPI, som vissa anser vara felaktig.

Jag skrev ett inlägg om denna debattförra året. Kort sagt, KPI beräknas genom att bedöma priset på en korg med varor och tjänster från en period till en annan. Detta innebär att den mäter den eroderande köpkraften för en dollar (eller pund i detta fall), istället för en person. Höginkomstpersoner spenderar mer, vilket innebär att de har en större vikt på indexet.

Därför ger varje dollar en röst, istället för varje person, och detta kan bidra till känslor av att indexet inte är representativt för vissa demografier.

Ett exempel på en alternativ åtgärd är via företaget Truflation, som säger att det tar “miljontals datapunkter” jämfört med Storbritanniens Office for National Statistics-metod, som bara använde “hundratusentals”.

Den har för närvarande inflationen i Storbritannien på 15,5 %, långt norr om de officiella 10,1 %.

”Det största inflytandet (på skillnaden i inflationssiffror) är bostadskategorin. Det är här vårt antal ligger på en högre nivå än ONS, och det beror på att våra uppgifter inkluderar amorteringar av bolån. Under de senaste månaderna har bostadskategorin upplevt en avkylning när det gäller ökningstakten jämfört med för ett år sedan”, säger Oliver Rust, produktchef.

Vad händer härnäst för Storbritannien?

Hur du än svänger det är inflationen extraordinärt hög och många i Storbritannien lider.

På den positiva sidan känns det äntligen som att saker åtminstone börjar bli platå. Inflationen är fortfarande hög, men det finns en växande optimism om att den åtminstone kan ha nått sin topp och snart kommer att följa resten av Europa på att komma tillbaka. Med det sagt är kursen så långt norr om centralbankernas konventionella 2%-mål att de tuffa tiderna inte kommer att gå någonstans snart.

På den politiska fronten är Rishi Sunak sex månader in i jobbet nu, med kaoset av Lizz Truss 49 dagars regeringstid och katastrofala budget äntligen i bakrutan. Saker och ting är åtminstone lite mer stabila, och resten av Europa, liksom USA, har haft ett relativt positivt kvartal när man tittar på de flesta ekonomiska mått.

Ändå är Storbritannien inte längre en del av EU, och det känner sig värst tungt att gå upp mot blocket och USA var för sig. Det är en stor ekonomi, men långt ifrån lika kraftfull som USA, och den har känt pressen när den anpassar sig till en värld efter Brexit.

Energikrisen, med Storbritannien som en så hög importör, slog hårt mot det, och det har blivit extremt tydligt att Storbritanniens beslut att fly från Europa var, åtminstone ekonomiskt sett, ett stort bakslag. Framöver kan saker och ting bara förbättras, eftersom nationen flaxar runt och försöker hitta sin plats i den nya ekonomiska ordningen. Men åtgärden är inte lätt, och det kommer inte att gå snabbt.