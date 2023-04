First Republic Bank (FRC) kollaps är på gång när FDIC söker räddning

First Republic Banks ( NYSE: FRC ) kollaps är nära förestående eftersom FDIC arbetar för att rädda den oroliga ryggen. På fredagen slutade FRC-aktiens pris veckan på 3,51 dollar, vilket var lägre än sin rekordnivå på 225 dollar. Dess börsvärde kraschade till bara 638 miljoner dollar, vilket betyder att investerare tror att dess eget kapital är värdelöst.

Första räddningen av Republiken Bank

Samtalen pågår i USA för att försöka rädda företaget och dess insättare. Enligt Bloomberg har FDIC vänt sig till några av de största bankerna för att försöka köpa företaget. Några av de banker som den har kontaktat är JP Morgan, Bank of America, US Bancorp och PNC Financial.

Dessa banker ombads först att visa indikationer på intresse, potentiellt pris och den uppskattade kostnaden för byrån. Den minskade sedan listan till ett fåtal banker eftersom den försöker slutföra transaktionen innan marknaden öppnar på måndag.

Banker är lite skeptiska till att ta över First Republic, ett företag som förlorade över 100 miljarder dollar i insättningar under första kvartalet. Dessa förluster ökade sannolikt efter att bolagets aktier kollapsade under veckan.

Ytterligare oro är de potentiella förlusterna efter sammanslagningen. First Republics balansräkning har miljarder dollar i orealiserade förluster som köparen kommer att behöva täcka.

Banker som JP Morgan har ytterligare problem eftersom regleringar hindrar stora amerikanska banker från att fortsätta växa. Som sådant kommer varje bud att behöva garantier för att dessa regler kommer att avstås.

Varför FDIC vill ha en köpare

FDIC hoppas att FRC kommer att hitta en köpare med tanke på att aktiekursen har fallit, vilket gör det till ett attraktivt mål. Genom att gå in i konkurs innebär det också att FDIC kommer att undvika att betala miljarder dollar till insättare.

Inget av alla dessa alternativ är bra för aktieägare i First Republic Bank som har sett sina aktier krascha med över 90 % under de senaste månaderna. Som jag skrev här , med utgångspunkt från lärdomarna från Credit Suisse och SVB, är det farligt att fånga en fallande kniv när det kommer till oroliga banker.

Även andra regionbanker har problem då fler flyttar sina pengar till storbankerna. Det finns också oro för säkerheten för den kommersiella fastighetssektorn. Några av de största regionala bankerna i riskzonen är bland annat Valley National Bancorp, PacWest Bancorp, Pacific Premier Bancorp och Independent Bank.