Kärninflationen i euroområdet avtog i april – är det dags att sälja euron?

Den första handelsveckan i maj är fullspäckad, trots att man börjar med semester. Fed och ECB kommer att meddela sina räntebeslut, och RBA i Australien har redan överraskat marknaderna med en oväntad räntehöjning.

Förutom centralbankernas meddelanden är andra ekonomiska data intressanta för handlare. Till exempel, Non-Farm Payrolls i USA är planerade på fredag.

För de som handlar med euron låg fokus fram till ECB-mötet på torsdagen på inflationsdata från april. Inflationen i euroområdet ökade till 7 % på årsbasis, men marknaden hade redan prisat in den.

Det som förvånade var kärninflationen i euroområdet. Den minskade något, men ändå minskade den något i april, från 5,7 % till 5,6 %.

Inte mycket, men toppen kan vara inne. Därför är det troligt att ECB kommer att höja endast med 25bp på torsdag, eftersom nedgången i kärninflationen är ett tecken på att högre räntor är på väg in i ekonomin.

ECB kommer att gå mer försiktigt härifrån

Mat, alkohol och tobak hade den högsta årstakten i april. Icke-energiindustrivaror följde på en nära andraplats.

Men kärninflationen, den som exkluderar energi- och livsmedelspriserna, sjönk. Så det är bevis på att överföring från högre hastigheter fungerar och att toppen kan vara inne.

Med andra ord är chansen stor att ECB inte höjer styrräntorna med 50bp på torsdag, utan den höjer bara en kvarts procentenheter. Som sådan borde euron hitta säljare, som den gjorde idag, när EUR/USD sjönk från över 1,10 till 1,0950-området när inflationen släpptes.

Sammantaget är inflationsdatan baisse för euron när marknaden börjar prissätta färre räntehöjningar från ECB. Euron kan falla ytterligare beroende på vilken ton ECB kommer att använda på torsdag.