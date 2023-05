McMillan om amerikanska aktier: "marknaderna kan ha lite dämpning denna månad"

Det finns anledning att tro att kan driva upp ytterligare denna månad, säger Brad McMillan. Han är Chief Investment Officer för Commonwealth Financial Network.

Varför är McMillan positiv till amerikanska aktier?

McMillan förblir konstruktiv främst på grund av att den någonsin så omtalade vinstnedgången inte har förverkligats hittills.

Utöver det förväntar han sig inte att Federal Reserve kommer att strama åt ytterligare nu när tecken på en avmattning dyker upp i olika beståndsdelar av ekonomin.

På kort sikt förväntas ekonomin växa långsammare. Men än så länge håller vinsttillväxten i sig, vilket är goda nyheter. Mellan det och utsikterna till lägre räntor kan marknaderna ha en viss dämpning denna månad.

Förra veckan signalerade den amerikanska centralbanken en “paus” efter att ha levererat sin tionde räntehöjning i rad som Invezz rapporterade HÄR.

Hur stor risk är det federala skuldtaket?

McMillan driver också optimism från inflationen som han är övertygad om kommer att avta ytterligare när ekonomin tappar i takt. I mars steg prisindexet för privata konsumtionsutgifter upp i linje med förväntningarna ( läs mer ).

CIO:n förväntar sig att riskerna kring det federala skuldtaket också kommer att lösas om än i sista minuten. I ett blogginlägg idag sa McMillan:

Medan vi står inför risker, med skuldtaket överst på listan, innebär de solida resultaten från april att utsikterna för resten av året fortsätter att se bra ut.

I skrivande stund är aktiemarknaden upp ungefär 8,0 % jämfört med början av året.