Här är anledningen till att Asos aktiekurs just föll till en lägsta nivå på 13 år

Asos ( LON: ASC ) aktiekurs föll till den lägsta nivån sedan 2010 då oron för företagets framtid kvarstod. Aktien sjönk till den lägsta nivån på 430p, vilket var cirka 90 % under sin rekordnivå någonsin. Andra snabbmodeföretag som Boohoo kraschade också hårt på måndagen.

Asos ekonomiska resultat

Asos, det snabba modebutiksföretaget, har kommit ur modet i snabb takt. Företagets efterfrågan har kraschat i takt med att levnadskostnadskrisen i landet har eskalerat. Resultat som publicerades förra veckan visade att företagets intäkter sjönk under de senaste sex månaderna.

Företagets intäkter med 8 % till 1,84 miljarder pund medan dess justerade resultat före räntor och skatt sjönk med 20 punkter från 43,1 % till 42,9 %. Det viktigaste är att företagets fria kassaflöde sjönk från 256,5 miljoner pund till 262,7 miljoner pund under samma period.

Företaget meddelade att rörelseförlusten före skatt sjönk från 15,6 miljoner pund till 290 miljoner pund. Försäljningen i Storbritannien har minskat med 10% medan försäljningen i USA minskat med 7%. Asos förväntar sig att dess försäljningsmomentum kommer att sjunka med 15% medan justerad EBIT kommer att vara mellan £40 miljoner och £60 miljoner. VD sa :

“Vårt fokus ligger på att förbättra vår kärnlönsamhet, prioritera orderekonomi framför omsättningstillväxt och jag är nöjd med de strategiska och snabba operativa framsteg som verksamheten har gjort under det första halvåret av räkenskapsåret, mot några mycket utmanande handelsförhållanden.”

Som ett resultat sjönk Asos aktiekurs efter att analytiker nedgraderat sina utsikter för aktien. Barclays nedgraderade aktiemålet från 625p till 500p eftersom det varnade för att företaget kommer att behöva samla in pengar. Det har ett konvertibelt lån på 500 miljoner pund som förfaller 2016 och ett utflöde på 100 miljoner pund.

Asos aktiekursprognos

ASC-diagram av TradingView

Asos aktiekurs har gjort ett baisseartat utbrott, som jag varnade här . Aktien lyckades gå under nyckelstödet på 467,3p, den lägsta nivån den 7 oktober förra året. Det har sjunkit under 50-dagars glidande medelvärde medan Relative Strength Index (RSI) har rört sig under den översålda nivån. Den har sjunkit efter att ha nått den överköpta nivån på 78,30 den 2 februari.

Därför kommer aktierna sannolikt att fortsätta falla eftersom säljarna siktar på att nästa viktiga stödnivå att se kommer att vara 400p. Ett steg under detta stöd kommer att se det sjunka till nyckelstödet vid 350p.