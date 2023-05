Hang Seng-index faller när energiaktier leder, fastigheter släpar efter

Hang Seng -indexet har rört sig i sidled sedan mars i år trots att dess globala jämförbara index som Topix- och Nasdaq 100-indexen hoppade. Indexet handlades för H$20 000, där det har varit de senaste månaderna. Detta pris ligger cirka 36 % över den lägsta punkten 2022.

Hongkongaktier träffade en vägg

Hang Seng-indexet började året bra då investerarna fokuserade på den stora comebacken i Kina. Förväntningarna bland investerare var att Kina skulle få en spektakulär comeback när det öppnade sina gränser igen och avslutade Covid-noll-politiken.

De senaste uppgifterna visar att situationen inte har varit som förväntat. Som jag skrev i den här artikeln visade data som publicerades i tisdags att ekonomin inte går bra. Industriproduktionen steg med 5,6 % på årsbasis, lägre än uppskattningen på 10,9 %.

Ytterligare uppgifter visade att ungdomsarbetslösheten steg trots återöppningen. Detaljhandelsförsäljningen ökade med 18,4 % i april på årsbasis. Denna årliga ökning berodde mest på en låg bas sedan landet var i en lockdown i april förra året,

Hongkongs ekonomi återhämtar sig också i en långsammare takt än väntat. Data som publicerades på fredagen visade att ekonomin expanderade med 2,7 % på årsbasis, med hjälp av turism och detaljhandel. Regeringen räknar med att ekonomin växer med mellan 3,5 % och 5,5 % i år.

De bästa Hang Seng-beståndsdelarna i år är PetroChina, China Petroleum & Chemicals och CNOOC. Dessa olje- och gasbolag har gjort bra ifrån sig även när priserna på olja och gas backade i år. Andra topppresterande i indexet är China Unicom och China Mobile, som är telekommunikationsföretag. De två har ökat med över 25 % i år.

De andra topppresterande i Hang Seng-indexet är BYD, HSBC, China Shenhua Energy och Citic Pacific. Å andra sidan har fastighetsbolag som Country Carden, Longfor Properties och Hang Lung varit de sämst presterande. Teknikföretag som Alibaba och Meituan har också halkat.

Hang Seng index prognos

HSI-diagram av TradingView

4H-diagrammet visar att Hang Seng-indexet har rört sig i sidled de senaste dagarna. Detta pris förblir under den viktiga motståndspunkten på H$20 766, den högsta punkten den 24 april. Det konsolideras också vid 25-periods och 50-perioders exponentiella glidande medelvärden (EMA).

Relative Strength Index (RSI) har rört sig något över neutralpunkten. Därför kommer indexet sannolikt att förbli inom detta intervall på kort sikt. Mer uppsida kommer att bekräftas om priset rör sig över nyckelmotståndet på H$20 766.