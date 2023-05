Silverprisanalys: prognos när guld/silver-förhållandet skjuter i höjden

Silverpriset har kommit under hög press efter den relativt svaga kinesiska industriella tillväxten. Efter att ha stigit i höjden till $26,12 den 5 maj, har XAG/USD-paret sjunkit till $24, den lägsta punkten sedan den 4 april i år. Å andra sidan har guld/silver-förhållandet hoppat till $84, den högsta nivån sedan 30 mars.

Guld silver förhållande hopp

Den största silvernyheten på tisdagen var det relativt svaga resultatet för Kinas industriproduktionssektor. Enligt statistikbyrån steg Kinas industriproduktion med 5,6 % på årsbasis i april. Analytiker förväntade sig att siffran skulle komma in på 10,9%.

Även om 5,6% inte nödvändigtvis är en dålig tillväxttakt, var det en stor besvikelse eftersom landet var i en låsning samma månad 2022. Produktionen hoppade med bara 3,6% på månadsbasis.

Silver påverkas vanligtvis av nyckelländernas ekonomiska resultat på grund av dess roll som industriell metall. Det används bland annat för att tillverka produkter som köksutrustning, speglar och solpaneler.

Silver har också minskat på grund av utvecklingen av US-dollarindex (DXY). Dollarindexet hoppade till en topp på 102,25 dollar förra veckan när det gjorde en stor comeback. Det är fortfarande nära den lägsta nivån på 100 dollar hittills i år.

Silver har ett omvänt förhållande till den amerikanska dollarn eftersom det vanligtvis påverkas av Federal Reserves penningpolitik. Detsamma gäller guld, som vanligtvis ses som ett alternativ till den amerikanska dollarn.

Samtidigt har guld/silver-förhållandet hoppat till den högsta punkten sedan den 30 mars. Detta hände även när guldpriset backade från den högsta någonsin på $2 081 till nuvarande $2 016.

Silverprisprognos

Silverdiagram av TradingView

Silver har gjort ett baisseartat utbrott de senaste dagarna. Den har lyckats ta sig under nyckelstödsnivån på 24,45 $, den lägsta punkten den 25 april. Detta pris var också urringningen av dubbeltoppsmönstret på 26,08 $ som bildades den 14 april och 5 maj. Det rörde sig också under 23,6 % Fibonacci retracement nivå.

Silverpriset har också rört sig under 25-dagars och 50-dagars exponentiella glidande medelvärden (EMA). Den har också bildat ett baisseartat vimpelmönster. Därför finns det en sannolikhet att silver kommer att få ett baisseartat utbrott när säljarna siktar på nästa nyckelstöd till $23. Ett drag över nyckelmotståndspunkten på $24,45 kommer att ogiltigförklara den baisseartade synen.