Majspriserna kraschade till den lägsta nivån sedan december 2021 efter att Ryssland gick med på att förlänga spannmålsavtalet. Data från TradingView visar att priset på majs sjönk till det lägsta på 5,72 $, vilket fortsatte årets svaga resultat. På samma sätt sjönk den noggrant bevakade Teucrium Corn Fund (CORN) till en lägsta nivå på 22,20 $, vilket var ~27% under den högsta nivån 2022.

Ryssland förlänger Ukrainas spannmålsavtal

En av de största råvarunyheterna den här veckan fattades Rysslands beslut att förlänga Ukraina Svarta havets spannmålsaffär med ytterligare två månader. Beskedet innebär nu att Ukraina kommer att kunna frakta varor genom Svarta havet.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ukraina och Ryssland är några av de viktigaste länderna inom spannmålsindustrin. Data visar att Ukraina är den fjärde största majsexportören i världen efter USA, Brasilien och Argentina. Ryssland är den sjunde.

Därför tror analytiker att världen kommer att försörjas väl med majs i år. Som jag skrev i min artikel På vete ligger en förlängning av spannmålsexportavtalet i Rysslands intresse, som har stora mängder av dem i lager.

Vidare förväntas många majsplanterande länder ha en blandad skörd i år på grund av vädersituationen. Argentina, vars valuta faller, förväntas ha lägre avkastning på grund av värmen i mars. Detsamma gäller i Europa, Serbien och Uruguay. Å andra sidan förväntas Ryssland ha en högre avkastning i år. WASDE-rapporten sa :

“Utländska majslager är lägre, främst beroende på nedgångar för Ukraina, EU, Mexiko och Serbien som delvis kompenseras av ökningar för Ryssland och Brasilien. Globala majslager, på 295,3 miljoner ton, minskade med 1,1 miljoner från förra månaden.”

Majspris förutsägelse

Majs har varit i en stark försäljning under de senaste månaderna. Och på onsdagen lyckades den gå under $5,8, vilket jag ser som point of no return. Det var den lägsta svingen i juni 2022.

Majs sjönk också under 50-dagars glidande medelvärde medan Awesome Oscillator rörde sig under den neutrala punkten. Relative Strength Index (RSI) har glidit närmare den översålda nivån.

Därför är vägen för det minsta motståndet för majs lägre, med nästa nivå att titta på är på $5, vilket är ~12% under den nuvarande nivån. En flytt till $4,5 kan inte uteslutas efter det.