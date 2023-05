USD/IDR-prognos inför Bank of Indonesia-beslutet

Den indonesiska rupian backade mot den amerikanska dollarn inför det kommande räntebeslutet från Bank of Indonesia. USD/IDR- paret hoppade till en högsta nivå på 14 960, vilket var några punkter över månadens lägsta på 14 616.

Bank of Indonesias räntebeslut

Flera centralbanker på tillväxtmarknader är planerade att fatta sina räntebeslut. En av dem kommer att vara Bank of Indonesia, som avslutar sitt tvådagarsmöte på torsdag.

Ekonomer tror att banken kommer att besluta att lämna räntorna oförändrade på 5,75 %, där de varit de senaste månaderna. Centralbanken är orolig för att Indonesiens ekonomiska tillväxt saktar ner som jag skrevhär .

Det börjar också bli bekvämt med de senaste trenderna i inflationen. De senaste uppgifterna visar att landets konsument- och producentinflation har avtagit under de senaste månaderna. Det överordnade konsumentprisindexet sjönk till 4,33 % i april från tidigare 4,97 %. Sammantaget har inflationen sjunkit från förra årets högsta på 5,95 %.

I ett meddelande nyligen hävdade analytiker vid ING att centralbanken kommer att lämna räntorna oförändrade fram till tredje kvartalet och sedan börja skära för att stimulera tillväxten. Rapporten sa :

“Vårt grundfall skulle vara att Warjiyo förlänger sin paus till tredje kvartalet innan han genomför räntesänkningar för att stödja den pågående ekonomiska återhämtningen.”

I en separat rapport sa Bloomberg att analytiker som de tillfrågade förväntar sig att centralbanken lämnar räntorna intakta och sedan sänker dem 2024. De förväntar sig också att den kommer att sänka kassakravskvoten för att underlätta likviditeten i landet.

Därför kommer en räntepaus från centralbanken sannolikt inte att ha någon inverkan på USD/IDR eftersom scenariot har prisats in av marknaden. Innan dess kommer paret att reagera måttligt på de kommande FOMC-minuterna.

USD/IDR teknisk analys

USD/IDR-diagram av TradingView

I min senaste artikel om den indonesiska rupien sa jag att den skulle flyttas till 14 836, vilket var korrekt. Nu har paret rört sig något över nyckelmotståndsnivån på 14 838, den lägsta nivån den 2 februari. Det har sjunkit under 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden medan Relative Strength Index (RSI) närmar sig den överköpta nivån.

Därför misstänker jag att USD/IDR-växelkursen kommer att fortsätta falla när säljarna siktar på den lägsta hittills i år på 14 611. Ett drag över motståndspunkten vid 14 970 kommer att ogiltigförklara den baisseartade synen.