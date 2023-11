Vestas Wind Systems (VWS) aktie bildar ett dödskors före vinsten

Aktiekursen på Vestas Wind Systems (ETR: VWS) fortsatte sin nedåtgående trend när oron för vindindustrin fortsatte. Aktien sjönk med mer än 2% på onsdagen efter den överraskande resultatrapporten från Orsted. De har kraschat med mer än 53 % från den högsta punkten 2022.

VWS resultat framåt

Det har varit en tuff resa för företag inom vindenergibranschen. Förra veckan sjönk aktierna i Siemens Energy med över 30 % efter att företaget sökt garantier från den tyska regeringen.

Och på onsdagen föll Orstedaktien efter att företaget skrev av 4 miljarder dollar av sin amerikanska vindverksamhet. Flera andra företag i sektorn har kraschat hårt de senaste månaderna.

Samma sak händer i solenergibranschen, där företag som Sunrun och Enphase Enphase Energy har sjunkit de senaste månaderna. Samtidigt har företag som BP och Shell meddelat planer på att minska sina mål för ren energi

Det är mot denna bakgrund som Vestas Wind Systems kommer att publicera sina finansiella resultat för tredje kvartalet den 8 november. Investerare har låga förväntningar på bolagets vinst eftersom höga räntor bromsar branschen.

Till att börja med är Vestas Wind Systems ett företag som tillhandahåller vindkraftverk över tre plattformar: EnVentus, 4 MW och 2 MW plattformar. Företaget kommer sannolikt att se långsam tillväxt när efterfrågan inom sektorn försämras.

De senaste finansiella resultaten visade att bolagets orderingång ökade med 8% under andra kvartalet. Dess intäkter steg med 4 % till över 3,4 miljarder euro. Denna tillväxt bidrog till 29% av tjänstetillväxten, vilket bidrog till att öka dess marginaler.

Företaget avslutade kvartalet med över 31,6 miljarder euro i orderstock, varav de flesta var i EMEA-regionen följt av Americas och APAC. Nu när branschen saktar ner finns det en sannolikhet att företagets verksamhet kommer att sakta ner.

Vestas Wind Systems aktiekursutsikter

VWS-diagram av TradingView

Veckodiagrammet visar att VWS-aktien har varit i en stark baisseartad trend under de senaste månaderna. Aktien har sjunkit från den högsta på 318,4 DKK 2021 till den lägsta på 132,98 DKK. Det har kämpat för att flytta från stödet på 132,98 DKK. Som ett resultat har det bildat vad som ser ut som ett dubbelbottnat mönster.

Vestas Wind Systems aktiekurs ligger fortfarande under 50-veckors och 200-veckors glidande medelvärden. De två har precis gjort ett dödskorsmönster, vilket är ett av de mest populära baisseartecknen på marknaden.

Därför är utsikterna för aktien baisse, med nästa viktiga stödnivå att titta på är på 132,98. En minskning under det stödet kommer att ogiltigförklara dubbelbottenmönstret och leda till mer avigsida till den psykologiska nivån på 100 EUR.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.