Svag men över förväntan Storbritanniens BNP lyckas inte skaka GBPUSD

I dagens release rapporterade Office of National Statistics (ONS) att den efterlängtade BNP för tredje kvartalet förbättrades med 0,6 % på årsbasis, vilket var i linje med marknadens uppskattningar och oförändrat jämfört med resultatet för andra kvartalet.

Detta var också över konsensusuppskattningar på 0,5% som rapporterats av TradingEconomics.com.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Source: TradingEconomics.com

Med det sagt är detta den lägsta registrerade tillväxten sedan april 2021 som hade sett en sammandragning på 6,7 % på årsbasis mitt i den globala hälsokrisen.

På kvartalsbasis visade data ingen tillväxt på 0,0 % QoQ för Q3 BNP, även om detta överträffade konsensusberäkningar på (-)0,1% QoQ.

Detta var också den svagaste tillväxten på fyra kvartal.

Source: TradingEconomics.com

För september månad 2023 ökade Storbritanniens BNP med 1,3 % på årsbasis jämfört med 0,5 % på årsbasis för augusti 2023.

Tremånadersgenomsnittet för BNP var oförändrat på 0,0 % men överträffade konsensusuppskattningar på (-)0,1 % samtidigt som det understeg den tidigare avläsningen på 0,3 %.

Sammantaget var den årliga uppsidan sannolikt en lättnad för marknaderna, men ekonomin fortsätter att upprätthålla en ljum tillväxtbana i år, plågad av den högsta inflationen bland avancerade ekonomier, ohållbara energikostnader, restriktiv penningpolitik och rädsla för en förestående lågkonjunktur.

Andra ekonomiska uppgifter publiceras

Copy link to section

På årsbasis steg industriproduktionen och tillverkningsproduktionen med 1,5 % på årsbasis respektive 3,0 % på årsbasis för september månad 2023.

Men på månadsbasis registrerade industriproduktionen ingen tillväxt på 0,0% MoM, även om den var över föregående månads nedgång på (-)0,5% MoM.

Tillverkningsproduktionen förbättrades kraftigt från (-)0,7 % MoM i augusti 2023 till 0,1 % MoM i den senaste rapporten.

Preliminära data för företagsinvesteringar såg en uppgång på 2,8 % på årsbasis men dämpades kraftigt från föregående kvartals 9,2 % på årsbasis.

Dessutom var detta klart under marknadens prognoser på över 6 % på årsbasis.

Byggorder fortsatte sin kraftiga nedgång och föll (-)20,0% på årsbasis jämfört med föregående rapports (-)17,6% på årsbasis.

Detta var en kraftig smäll givet uppskattningar av positiv tillväxt bland branschanalytiker på TradingEconomics.com.

Ljuspunkten kom i form av byggproduktionen som steg 2,8 % på årsbasis i september 2023, högre än den tidigare rapporten som visade en tillväxt på 1,8 % på årsbasis.

Source: TradingEconomics.com

Det brittiska pundet

Copy link to section

Med tanke på den ökade globala rädslan för en kraftig recession har flera centrala centralbanker pausat sina räntehöjningar tills vidare.

Detta inkluderar Bank of England där beslutsfattare har hållit bankräntan på 5,25 % under sitt möte i november.

Även om BNP-data var i stort sett över marknadens förväntningar, visade GBPUSD-paret inte mycket fart.

Valutaparet handlas vid 1,2221 i skrivande stund, marginellt över sessionens lägsta 1,2211.

Genom att glida konsekvent sedan det nådde en 52-veckors högsta på 1,3142 i mitten av juli 2023, kommer pundet att finna det utmanande att få betydande fart utan att åtminstone bryta 1,240 nivåer.

Men med tanke på de relativt svaga utsikterna för den brittiska ekonomin att gå framåt, verkar det osannolikt att uppnå detta på en varaktig basis.

En avgörande dämpare är inflationen med september-KPI som kommer in på 6,7 % på årsbasis och kärninflationen förblir hög på 6,1 % på årsbasis.

Trots accelerationen i prisnivån väntas räntesänkningar träda i kraft 2024, medan National Institute of Economic and Social Research (NIESR) har uppskattat en tre-av-fem chans att ekonomin går in i en lågkonjunktur 2024.

Rapporten föreslår att för att försvara sig mot levnadskostnadskrisen i den ekonomiskt svagaste demografin i Storbritannien skulle detta kräva

…en inkomstökning på £4 000 per år (till de lägsta 10 % av befolkningen) för att ha samma levnadsstandard som de åtnjöt året innan Covid-19 kom.

Detta signalerar att regeringen sannolikt kommer att behöva göra stödbetalningar och investera i ytterligare välfärdspolitik, eventuellt avstå från åtminstone en viss tillväxtpotential i framtiden.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.