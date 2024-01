Exklusivt: Dr Charan Singh satsar på “försiktigt ankare” i havet av globala skulder

Världsbankens nyligen publicerade ‘International Debt Report 2023’ belyste den “allvarliga faran” som utgörs av låg- och medelinkomstländer på grund av den snabba ökningen av ohållbara skuldbördor.

Under det senaste decenniet har takten i skulduppbyggnaden i flera länder överträffat den ekonomiska tillväxten som förväntas dämpas ytterligare.

Som ett resultat av detta överstiger stora skuldtjänstkostnader nödvändiga investeringar inom viktiga områden inklusive hälsa och utbildning; medan många länder runt om i världen mycket väl kan vara på randen av en fullskalig skuldkris.

Vi hade turen att prata med den berömda ekonomen Dr. Charan Singh, VD och grundare, EGROW Foundation, för att bättre förstå villkoren som ledde till de nuvarande förhöjda skuldnivåerna; den rådande situationen i avancerade ekonomier, tillväxtmarknader och de minst utvecklade länderna; konsekvenserna av sådana obalanser för ekonomisk tillväxt och beslutsfattande; potentiella skyddsåtgärder och lösningar; och välbehövliga reformer i den internationella finansiella arkitekturen.

Source: EGROW Foundation

Dr. Charan Singh är VD och grundare för EGROW Foundation. Han är också icke-verkställande ordförande i Punjab & Sind Bank. Tidigare var han RBI ordförande professor i ekonomi vid det prestigefyllda Indian Institute of Management Bangalore, Indien; Seniorekonom vid IMF, Washington DC; och forskningschef (ekonomisk politik, skuldförvaltning) vid RBI. Dr Singh var bland andra uppdrag i styrelsen för NHB och NABFINS. Dr Singh har publicerat flitigt och har två böcker till sin kredit.

Dr Singh avslutade M.Phil i tillämpad ekonomi från JNU, Delhi och doktorsexamen i ekonomi från University of New South Wales, Sydney 1997. Han följde upp det med postdoktorala studier vid Department of Economics, Harvard University från augusti 2003 till augusti 2004 och SCID, Stanford University från augusti 2004 till januari 2006.

Följande är lätt redigerade utdrag från diskussionen.

F) Tack för din tid, Dr Charan Singh. Skulle du vara snäll att ge våra läsare en översikt över allvaret och komplexiteten i skuldkrisen idag – i USA, avancerade ekonomier (AE), Emerging Markets (EM) och minst utvecklade länder (LDC)?

A) Det här är en mycket komplex historia och den börjar inte bara från igår eller förrgår. Historien går tillbaka till vad som hände under subprime-krisen 2008. Den amerikanska administrationen använde de nya finansiella instrumenten – derivaten. Dessa var väldigt dödliga, förstod inte av många och alldeles för komplexa för att finansvärlden skulle förstå konsekvenserna. Sedan inträffade subprime-krisen och Lehman Brothers.

Den liberala penningpolitiken eller den okonventionella penningpolitiken i USA kom också till Europa genom Europeiska centralbanken och in i England genom Bank of England.

Nu var världen inte van vid den här typen av typisk, kritisk ekonomisk utveckling och förstod inte dess implikationer. Så när hela det finansiella systemet kollapsade blev den globala ekonomin väldigt, väldigt sårbar.

Det är vid denna tidpunkt som storleken på balansräkningen ökade 4 gånger på cirka 4 år. Det betyder att det fanns massor av penningpolitiska konsekvenser eftersom den globala ekonomin stammade , därför var skattemyndigheterna tvungna att ge enormt stöd. Så å ena sidan ökade penningmängden och å andra sidan fick finanspolitiken stödja den.

Som ett resultat rubbades den ekonomiska balansen helt. Medan världen fortfarande försökte återhämta sig från nätet av liberal penningpolitik och ackommoderande finanspolitik, stod vi plötsligt inför covid.

Nu var covid en nödsituation och alla var tvungna att agera för att rädda människoliv. Återigen hände samma sak – penningpolitiken måste vara liberal, och finanspolitiken måste vara ackommoderande.

Baserat på massor av empiriska bevis beslutade Maastrichtfördraget att 3 % av underskottet i förhållande till BNP och 60 % av skulden i förhållande till BNP är försiktiga gränser. Emellertid, mitt i subprime-krisen, gick dessa gränser för en total kast. Världens skulder i förhållande till BNP ökade till mer än 100 % och underskotten ökade också enormt.

Resultatet av allt detta blev att räntebetalningarna på budgetar blev mycket stora eftersom så mycket upplåning gjorts under så lång tid. Räntebördan blev större än utgifterna för hälsa och utbildning. Detta hände särskilt bland EM och MUL.

Nu, utifrån detta i sig, kan du förstå att dessa ekonomier har varit fångade. Du har tagit på dig en enorm upplåning för att ta hand om utsatta delar av samhället och nu måste du betala den där skulden som tagits. Du måste antingen betala tillbaka eller betala räntebetalningar – så du befinner dig i något av en “skuldfälla”. Det är där komplexiteten finns, och i tillväxtländer och minst utvecklade länder där räntebördan är mer än utgifterna för hälsa och utbildning, lider välfärdsorienterade system enormt.

F) Vilken är den primära kanalen genom vilken investerarportföljer och hushållare i AE, EM och MUL kan påverkas mest av skuldkrisen?

A) Skuldkrisen har flera konsekvenser. En av konsekvenserna är att bostadslånen blev mycket lidande. När inflationen är mycket hög och de offentliga underskotten ökar, måste enskilda hushåll bära bördan av misskötseln av finans- och penningpolitiken.

För det första, på grund av räntepolitiken, mina lån till många saker som bostäder, bilar, eller till och med när det gäller varaktiga konsumtionsvaror – alla kommer att få en smäll.

Räntorna är väldigt snedvridna i systemet och därför är jag inte villig att ta beslut om långsiktiga investeringar. Företag, entreprenörer och nystartade företag lider också för att räntan inte är vad den borde vara, utan fluktuerar hela tiden.

Samtidigt har regeringarnas finanspolitik inte heller varit särskilt bra. De är inte säkra på skattelättnader, skatterabatter och skattesatser – dessa kan stiga, falla eller stå stilla. All denna osäkerhet som har kommit in har konsekvenser för det ekonomiska beslutsfattandet.

Dessutom återspeglar inte aktiemarknaderna den exakta positionen och därför kan de vara vilseledande. Växelkursen kan också vara missvisande. Den förväntningskanal genom vilken överföringen sker är helt störd och trubbig.

Så både hushållens beslutsfattande och investeringar lider och har gått in i en mycket osäker fas. Eftersom ingen vet när denna osäkerhet kan ta slut, påverkas beslutsfattandet på hushållsnivå och även på företagsnivå. Detta är den situation som råder i AE, EM och MUL.

Två fenomen – Lehman Brothers kollaps och covid fick långtgående konsekvenser i detta avseende. Medan Lehman Brothers långsamt spred sig över världen och därför utlöste en svår situation på ett cykliskt sätt – först från USA till Europa och Storbritannien, hände covid för oss alla samtidigt.

Det jag har delat i min analys är gemensamt för avancerade ekonomier, tillväxtmarknader och minst utvecklade ekonomier.

F) Vad är din åsikt om de senaste Fed-protokollen och den troliga bana du förväntar dig för USA:s penningpolitik idag?

A) USA har fört både penning- och finanspolitik på ett mycket hänsynslöst sätt. Det är den största ekonomin i världen – som står för över 20 % av världens BNP. Dess beslutsfattande har konsekvenser över hela världen.

Även när USA inte är en part i handelsavtalet sker 80 % av handelsfaktureringen i amerikanska dollar. Med tanke på ett sådant ansvar på axlarna av offentligt beslutsfattande i Amerika, uppträdde USA verkligen inte på ett ansvarsfullt sätt.

Subprime-krisen uppstod genom användningen av derivatprodukter. Dessa var inte särskilt ansvarsfulla finansiella instrument, och det var inte politiken som reaktion på Lehman Brothers, eller den rikliga finanspolitik som hände under covid. Allt detta har lett till den globala krisen bara på grund av USA:s hänsynslösa beteende.

Efter kriget mellan Ryssland och Ukraina utlöstes effekterna av den långvariga misskötseln av ekonomin av deras räntehöjningar och det blev ett vulkanutbrott. Allt som de hade gjort under de senaste 10 åren och ignorerades av marknaden kom plötsligt upp och vulkanutbrottet som ägde rum påverkade alla.

Så, USA:s politik har varit väldigt, väldigt oansvarig under de senaste 15-20 åren. De har påverkat amerikanerna själva och resten av världen.

Medan USA är en rik ekonomi, och de har råd att övervinna dessa utmaningar, finner andra länder som är associerade med USA att det är en verklig utmaning. Till exempel, om marknaderna i USA och avancerade länder inte går särskilt bra, går exporten från tillväxtländer och minst utvecklade länder inte särskilt bra. Så det är en spegelbild som händer.

Medan de rika amerikanerna, européerna och britterna har råd med dessa små hicka, kan länder som Indien och många afrikanska länder inte, eftersom vi inte har reserverna och backupen. Så, amerikanska beslutsfattare har inte agerat ansvarsfullt och inte betett sig ansvarsfullt gentemot resten av världen.

Nu har inflationen dämpats något. Om de varit tillräckligt bra borde de ha börjat sänka räntorna, men det har de inte. De var själva redo för en lågkonjunktur. De har råd att övervinna konsekvenserna av en lågkonjunktur, men om den lågkonjunkturen återspeglas i våra länder kommer lokalbefolkningen att få det mycket svårt.

Ändå har de nu stabiliserats och sänker inte räntorna. De har avvärjt den lågkonjunktur som fanns i de tidigare faserna, så i den utsträckningen har de gjort gott för sin ekonomi.

Världen har också tagit hänsyn till vad som har hänt i Ryssland och Ukraina, och därför har världen gått vidare vid det här laget. Så även om Fed har indikerat på olika ställen att det kan finnas stabil repo under en tid, är min läsning att mot slutet av 2024 kan de börja skära.

Om de börjar sänka den, då måste resten av världen också följa efter, för genom att imitera och härma vad USA gjorde höjde de flesta länder räntorna och de räntorna borde börja sjunka. I samma ögonblick som priserna börjar sjunka kan du föreställa dig att det kommer en återhämtning i ekonomin och tillväxtmotorerna kan starta.

F) Som penningpolitisk beslutsfattare, var ser du de mest förhöjda riskerna idag?

A) Min känsla är att förväntningarna måste förankras, och dessa förväntningar har framgångsrikt förankrats i Indien och andra tillväxtländer, såväl som i USA.

En sak är klar – det råder nolltolerans för hög inflation. Men då är frågan, hur definierar man hög inflation och vem ska definiera om inflation på 2% är rätt eller 4% är rätt?

Det har varit många diskussioner om detta inom Internationella valutafonden (IMF). Olivier Blanchard som var chefsekonom på IMF publicerade en artikel där han ifrågasatte om 2% är rätt inflationsmål eller om det borde vara lite högre.

Min känsla är att en centralbank inte bör hoppa för att höja räntorna när det finns en tillfällig ökning av inflationen. Kriget mellan Ryssland och Ukraina var en svacka, när inflationen hade ökat enormt – fem gånger mer än 30-årsgenomsnittet (eller 10% jämfört med 2% som är 30-årsgenomsnittet), var amerikanerna tvungna att göra något. Fed behöver dock inte ha hoppat.

Det var uppenbart var inflationen steg, och var resultatet av massor av misskötsel av ekonomin från 2008 och framåt. Det borde ha hanterats på ett mycket mer sofistikerat sätt än att använda släggan att höja räntorna så snabbt.

När räntorna höjdes så snabbt påverkades sysselsättningen, tillväxten och investeringarna. Men när det var uppenbart att Lehman Brothers var orsaken, inteckningssäkrade värdepapper var orsaken, eller kriget mellan Ukraina och Ryssland var orsaken, borde saker och ting ha hanterats på ett mycket mer sofistikerat och måttligt sätt.

Lärdomen att dra är att närhelst en kris inträffar – vare sig det är Lehman Brothers eller en som COVID där man var tvungen att lägga ner industrin, eller som kriget mellan Ukraina och Ryssland – bör en försiktig penning- och finanspolitik vara mycket mer moderat. Men jag tror att de avancerade länderna var väldigt reaktiva under de senaste 15–20 åren. De borde ha varit mer moderata och hänsynsfulla och debatterat frågorna mycket mer seriöst och mer detaljerat än vad som hände.

Jag hoppas att lärdomen är att ränteinstrumentet inte bör användas som det första instrumentet för att bekämpa inflationen. Det är där jag tror att centralbankerna har en läxa att lära.

Den andra lärdomen att dra är att råvarupriserna är mer känsliga för stora fluktuationer och är på väg ned, särskilt oljepriserna. Så oljebuffertar måste göras och alternativ till olja måste övervägas på allvar. Det är precis så världen går mot solenergi, vindenergi och till och med kärnenergi.

Vi vet att monopolet på vad som helst inte är bra. På samma sätt tror jag att monopolet på olja som energikälla måste brytas, och därför måste alternativ undersökas. Jag tror att världen har börjat göra detta och den insatsen måste stärkas.

F) Hur skulle du beskriva “försiktig penning- och finanspolitik” och hur skiljer sig dessa mellan AE, EMDE och MUL?

A) Penningpolitiken behöver som sagt ett ankare – vad ska vara ankaret? Ska det vara inflationsmål på 2% tror jag inte. Man måste vara riktigt tydlig. I åldrande länder som Japan kan 2 % vara för lågt , och det är därför de lider. I absolut levande ekonomier som Amerika borde detta kanske vara runt 3%-4%. I ett tillväxtland som Indien, där människor är mycket unga, är 2%-4% för lågt, och 6% kan vara mer lämpade.

Därför måste ett försiktigt ankare ges till penningpolitiken för att förankra förväntningarna.

När det gäller finanspolitiken måste det finnas en förståelse för vad som är rätt indikator. Maastrichtfördraget hade angett 3 % av BNP för underskottet. Är det rätt indikator? Bör ett tillväxtland som Indien tvinga ner sina utgifter för investeringar eller infrastruktur i det ögonblick det passerar 3 %? Jag tror nej.

Så kvaliteten på utgifterna måste analyseras. Var sker de statliga utgifterna? När kvaliteten på utgifterna väl har bestämts kommer beslutet om vad som ska vara skuldkvoten i förhållande till BNP.

Hela denna tid fick vi lära oss i klassrummen att om skuldkvoten överstiger 60 % av BNP, kommer landet att vara i kris. Indien har legat över 60 % under mycket lång tid. Nu har även resten av världen legat över 60 % i mer än ett decennium.

Därför tror jag att ankaren för finanspolitiken också måste omdefinieras från 3 % för budgetunderskott i förhållande till BNP och 60 % för skuld i förhållande till BNP. Innan det är gjort är det mycket svårt att ha en lämplig blandning av penning- och finanspolitik.

När det gäller finanssektorn måste man vara väldigt, väldigt försiktig. De icke-presterande tillgångarna (NPA) bör inte behandlas som en mycket skrämmande sak.

I nödsituationer som covid, där hela världen stängdes och alla måste vara mycket försiktiga med när de ska ge tillgång till sina lokaler, när de ska göra affärer eller inte – vid sådana tidpunkter, NPA, som är en av indikatorerna om huruvida banken befinner sig i en kris, bör behandlas mer liberalt.

På samma sätt, när den globala ekonomin är i kris, bör kapitaltäckningskvoterna också beaktas mer flexibelt för den tid för vilken det diskuteras.

Både penning- och finanspolitiken behöver ses över, och inom finanssektorn har vi ännu inte satt dessa riktmärken, men jag tror att vi måste titta på makroekonomiska indikatorer och sedan avgöra om en institution befinner sig i en kris eller inte. Sedan kan vi ta ställning till om avhjälpande åtgärder måste vidtas eller om anstalten ska läggas ner.

Vi måste gå vidare land för land och göra en detaljerad analys samtidigt som vi tittar på de fel som har hänt tidigare på grund av vilka kriser utlöstes. Endast ett sådant granulerat tillvägagångssätt kan hjälpa snarare än en slägghammare som används i världsekonomin av experter på finanssektorn idag.

F) I rikare länder, tillväxtländer och hårt skuldsatta länder, vilka är sannolikt de mest effektiva skyddsåtgärderna och lösningarna i förhållande till den globala skuldkrisen?

A) Min läsning är att två institutioner spelar en mycket framträdande roll i den globala ekonomin – Världsbanken (WB) och IMF. Båda två har en viktig roll att spela nu och de är uppmärksamma på det, men deras uppmärksamhet har riktats mot klimatfinansiering.

Vid det här laget tror jag att de båda måste fokusera på penning- och finanspolitik. Klimatfinansiering är viktigt men det bör inte åsidosätta och lägga dessa två viktiga saker på baksidan.

Nu är frågan, vad kan man göra? IMF och WB behöver organisera rundabordssamtal med beslutsfattare och titta på vad som bör prioriteras och vad som inte bör prioriteras.

Eftersom det finns en brist på resurser som kanaliseras genom multilaterala institutioner som WB och IMF, spelar den privata sektorn en mycket stor roll. Medan de multilaterala institutionerna tar ut en mycket nominell ränta, tar den privata sektorn inte ut en nominell ränta. De fleear dig och har en mycket hög avkastning.

Därför diskuterades även reformer för multilaterala institutioner – NK Singh från Indien och Larry Summers från Harvard satte ihop en mycket bra studie för G20 som pratade om både multilaterala banker och multilateral skuld. Den konstaterade att den privata sektorns roll i utlåningen till de minst utvecklade länderna och tillväxtländerna måste begränsas, och att de multilaterala byråernas roll måste ökas så att dessa länder kan få tillgång till de medel och resurser som de behöver till en lägre ränta. Det är vad de har råd med.

Om jag måste bygga en väg, vilken avkastning kan jag då förvänta mig av detta? Du kan säga att du kan installera en tullbro för att ta ut en avgift, men hur många människor kommer ens att ha råd med vägtullen? De kommer att hitta sätt att kringgå det, och därför tar dessa saker tid. Retur tar 50-75 år att täcka kostnaden.

De multilaterala institutionerna har mekanismerna för att låna ut i 50-75 år och vi måste vara försiktiga med att inte placera de mest sårbara minst utvecklade länderna bland hajarna i den privata sektorn som förför dem att ta lån, visa dem retsamma räntor och senare när den lokala ekonomin tillåter det inte – dessa länder hamnar i en skuldfälla.

Så de globala övervakarna – IMF och WB måste spela en mycket stor roll i detta.

F) Vilka är de viktigaste lärdomarna från GFC eller andra skuldkriser som beslutsfattare kan dra nytta av för att främja globalt samarbete kring skuldhantering?

A) Enligt min mening är den viktigaste lärdomen att prioritera dina utgifter och prioritera var pengarna spenderas. Låt dig inte förföras av långivare som är villiga att låna ut dig så mycket du vill men till teaser-priser i början och orimliga priser mot slutet. Gör inte det. Vän dig inte för van vid att låna ut eller låna från de internationella marknaderna. Samtidigt som det finns en valutarisk finns det också ränterisken – prioritera det område där du vill växa.

För det andra, enligt min erfarenhet, är det alltid bättre att odla organiskt snarare än att låna och odla. Så det måste finnas en gräns för vilken du kan låna och växa, och den gränsen bör vara kontextuell och landsspecifik beroende på hur mycket finansiellt utrymme som finns tillgängligt. Bo inom det utrymmet när du bestämmer hur mycket du ska låna.

Varje ekonomi har också en absorptionsförmåga. Till exempel är du och jag vana vid en viss mängd mat under dagen. Om vi konsumerar fem gånger så mycket mat kommer vi inte bara att bli svälla, det kommer att påverka vårt matsmältningssystem och det kan skada oss.

På samma sätt har varje ekonomi en absorptionsförmåga. Man kan inte äta för mycket och försöka växa genom överkonsumtion. Det kan också vara kontraproduktivt. Så därför, gör dina prioriteringar, ställ in din aptit och titta sedan på kostnads-nyttoanalysen genom projektets livslängd, hur länge du behöver låna och när förväntas avkastningen börja.

Poängen som jag försöker framhålla är att i budgeten, om räntebetalningar blir den största delen av utgifterna, så har du tappat känslan av budgetarbete.

I en budget bör i allmänhet dina utgifter prioriteras, och räntebetalningar bör vara den sista posten, medan hälsa, utbildning, kompetens och sysselsättning bör vara de första fyra posterna.

Så, min egen läsning är att det finns länder som blir förförda att låna eftersom detta är tillgängligt till lätta räntor. När de väl har lånat kommer inte de lokala politikerna och den lokala byråkratin att förstå att det här kan komma och bita på dem om 20 år från idag, eller ens 15 år framåt.

Att låna är aldrig en bra idé, som i privatekonomi så i offentlig ekonomi. Om det måste lånas måste det lånas försiktigt och bör övervakas regelbundet.

Upplåningen bör i allmänhet investeras i kapitalbildning – bygga dammar, bygga vägar, utbilda, tillhandahålla utbildning för att förbereda arbetskraften för en bättre framtid, och inte bara användas för löner och löner, eller bara för konsumtionsutgifter.

Den bör användas för investeringar där tillgångar skapas och tillgångar genererar avkastning.

F) Vad är dollarns framtid under de kommande åren, och finns det något hot om att den förskjuts från sin reservvalutaposition?

A) Inte under min livstid, så inte på ytterligare 25 år.

Den amerikanska ekonomin står för 25 % av den globala BNP. Kina försöker gå om det och har sina egna begränsningar och utmaningar. Vi har precis sett bostadssektorn kollapsa, och jag är inte säker på om de har kunnat hålla tillbaka den kollapsen. Nyårsföreläsningen av chefen i Kina bygger på att 2024 är ett utmanande år och noterade att ekonomin inte har gått bra 2023 av uppenbara skäl. Därför är den globala ekonomin i djupa problem.

Jag skulle säga att i den utsträckningen har den amerikanska ekonomin vuxit fram mycket mer robust jämfört med den kinesiska ekonomin.

Kinas ekonomi har också fått bära angreppet av konsekvenserna av covid. Därför letar utländska företag som verkar i Kina efter vägar utanför Kina, och Amerika går oemotsagt.

Andra valutor som indiska rupier och pund ligger långt efter.

Förresten, hur många människor, när Indien inte är en handelspartner för dem, skulle skapa en faktura i indiska rupier? Ingen. Medan 85 % av den globala handeln, även där USA inte är en part, faktureras i amerikanska dollar.

Andra länder har en lång väg att gå innan de utgör en allvarlig utmaning för USA. Jag förutser inte att något kommer att hända med det inom en snar framtid.

Euron går väldigt bra och kan möjligen utgöra någon form av utmaning, och är också en valuta som efterfrågas.

En valuta anses också vara en internationell reservvaluta om uppgifterna som den utför är mycket viktiga, som att vara tillgänglig för transaktionsändamål och lagring. Dessa uppgifter kan endast utföras av en valuta som är mycket trovärdig, och att etablera trovärdighet tar det lång tid.

Som ett resultat ser jag inte att amerikanska dollar ersätts inom en snar framtid.

F) Kan du också vänligen kommentera skälen till centralbankernas köp av fysiskt guld? Har detta samband med skuldkrisen?

A) Guld är en vara som alltid har varit centralbankens vän. Det är en internationell valuta. Jag behöver inte förklara för någon vad den här metallen i min hand är. Jag kan använda den likvida tillgången i Afrikas och New Yorks djungel. Det är det fina med guld.

Varje centralbank kommer att lagra guld i stora mängder. Jag skulle inte säga att köp av guld av några centralbanker beror på eran efter COVID. Jag skulle säga att det har hänt i århundraden. Centralbanker har alltid upprätthållit guldreserver i sitt land, och det är det som ger stabilitet till valutan. Därför kommer guld fortsätta att köpas av centralbanker.

Vår centralbank i Indien köper det också, och även i andra delar av världen har guld funnits på de flesta av centralbankernas balansräkningar. Det ger stabilitet samtidigt som alla andra finansiella tillgångar kan fluktuera. Alla andra valutor fluktuerade i värde efter covid, men guld har varit en valuta som har varit stabil och ger trovärdighet till centralbankens balansräkning.

F) Vill du dela några avskedsord med våra läsare om tillståndet för globala finanser?

A) Ja, det finns ett behov av att se över den internationella finansiella arkitekturen.

IMF och WB borde ha tillhandahållit försäkring till länder som behövde det mest när en olycka inträffade. Men vi såg vad som hände i Sri Lanka nyligen. Olyckan inträffade, folk var på gatan, men IMF hade lite svårt att ge dem pengar när de ville ha dem som mest.

Även om IMF och WB har funnits i 75 år eller så, har deras roll förändrats över tiden – och har blivit mycket mer övertygande nu, samtidigt som deras täckning också måste utökas med förändringen i utvecklingen av finanssektorn i tillväxtländerna.

För det andra bör den internationella finansiella arkitekturen kunna ge hjälp och assistans, vägledning och handhavande till länder som behöver det mest. Det betyder att det inte är USA, Storbritannien eller europeiska länder som behöver IMF och WB mest. Jag tror att särskilt länder i Latinamerika och Afrika också behöver representeras i dessa institutioner.

Så, min läsning är att den internationella finansiella arkitekturen måste ses över snart, den måste utöka sin täckning och sedan ta hänsyn till de frågor och utmaningar som världen står inför nu gentemot 1950 när de skapades. Det saknas nu och det faktumet har informerat mina svar på några av dina tidigare frågor.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.