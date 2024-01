Indien slår till “första oljan” för att komma in i “världens djupvattenklubb”

Efter att ha identifierat betydande litiumresurser förra året, den 7 januari 2024, påbörjade Indien utvinning av färska råoljereserver belägna i Deep-Water Block 98/2 vid Krishna-Godavari-bassängen.

Projektet ligger cirka 30 km utanför Kakinadas kust, Andhra Pradesh.

Indiens Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), ett förmögenhet-200-företag, har aktiverat en rapporterad 4 av totalt 26 brunnar på platsen i Bengaliska viken.

Medan det första arbetet med projektet började 2016-17, orsakade pandemi-ledda störningar förseningar som det centrala offentliga företaget under ägandet av ministeriet för petroleum och naturgas framgångsrikt har övervunnit.

När fas 2 nu är avslutad förväntas det mycket betydande fyndet ge 45 000 fat per dag när det är fullt operativt, vilket ökar den nationella produktionen med 7 %.

Dessutom kommer projektet att producera gas motsvarande 7 % av landets totala produktion när fas 3 av projektet avslutas i maj-juni 2024.

Vid tillfället meddelade unionens minister för petroleum och naturgas , Hardeep Singh Puri, på en presskonferens,

…Jag är glad att kunna meddela alla mina landsmän att den första oljan har utvunnits i går…Jag vill gratulera ONGC och alla dem som har gjort det möjligt.

När det gäller ONGC:s produktion förväntas projektet öka årliga volymer av olja och gas med 11 % respektive 15 %.

Bygga Indiens energisjälvförsörjning

Som den tredje största importören av olja har Indien historiskt ådragit sig en stor budgetbörda för att uppfylla de nödvändiga betalningarna för sitt cirka 85 % oljeimportberoende.

Som ordförande för Independent Energy Policy Institute, en tankesmedja baserad i New Delhi, och Distinguished Research Fellow vid Oxford Institute for Energy Studies, hyllade Narendra Taneja flytten som “ett mycket stort steg” när det gäller att säkra Indiens energinärvaro och minska landets energiberoende.

Han lade till,

…(detta är) mycket goda nyheter för i världen finns det bara 7 eller 8 länder som har kapaciteten och teknikerna för att gå ut i djuphavet för att identifiera olje- och gasresurser och sedan börja utvinna också…. Indien är nu en del av världens djupvattenklubb för olja och gas…

Denna stora utveckling kommer kort efter att Indien undertecknade ett preliminärt olje- och gasavtal med Guyana i slutet av 2023.

Efterfrågan på olja och raffinering

En Reuters- rapport som publicerades tidigare i veckan visade att bränsleefterfrågan har nått en 7-månaders högsta i Indien, efter att ha stigit 6,2 % på månadsbasis och 2,6 % på årsbasis.

I ett försök att fortsätta att säkra landets energiposition förväntas raffineringskapaciteten se en avsevärd ökning med över 20 % till 2028.

Notera: Mr. Narendra Tanejas kommentarer var på hindi. Översättningen är min egen.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.