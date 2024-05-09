Lisk, gelişmekte olan pazarlarda Blockchain’in benimsenmesini artırmak için Obligate ile ortaklık kuruyor

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Layer 2 blockchain çözümlerinde önemli bir oyuncu ve Optimism Superchain’in bir üyesi olan Lisk, İsviçre merkezli zincir üzeri sermaye piyasaları platformu Obligate ile önemli bir işbirliği yaptığını duyurdu.

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Bu ortaklık, Obligate örneğinin Lisk ağında konuşlandırılmasına odaklanıyor ve gelişmekte olan pazarlarda merkezi olmayan finansal hizmetlere erişimi dönüştürmeyi hedefliyor.

Erişilebilir sermaye çözümleri için blockchain’den faydalanma

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Obligate, Ethereum tarafından güvence altına alınan verimliliği, hızı ve ölçeklenebilirliği ile tanınan Lisk L2 ağını kullanacak.

Bu hamlenin amacı, blockchain teknolojisi aracılığıyla daha erişilebilir ve uygun maliyetli sermaye çözümleri sunarak gelişmekte olan pazarlardaki işletmeleri güçlendirmektir.

Bu yaklaşım, geleneksel bankacılık aracılarının getirdiği yüksek maliyetleri ve karmaşıklıkları aşmayı amaçlamaktadır.

liderlik ne diyor?

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Lisk CPO’su Dominic Schwenter, işbirliğinin misyon odaklı odağını vurguladı ve şunları söyledi:

“Lisk, özellikle gelişmekte olan pazarlardaki gerçek dünya sorunlarını çözmeye odaklanarak, blockchain teknolojisini erişilebilir hale getirme konusunda sürekli olarak öncülük etti.”

Obligate’in kurucu ortağı Benedikt Schuppli de iki platform arasındaki sinerji hakkında şunları söyledi:

“Lisk L2’nin gerçek dünya uygulamalarını ve varlıklarını desteklemeye yönelik tasarımı, Obligate’in güvenli ve düzenlenmiş blockchain çözümleri sunma misyonuyla mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor.”

Gerçek dünyadaki varlıklar ve ekonomik büyüme üzerindeki etki

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Obligate’in Lisk L2 ağında konuşlandırılması, işletmelerin finansman için fiziksel varlıklarını kullanma şeklini önemli ölçüde etkileyerek, potansiyel olarak gelişmekte olan pazarlarda daha fazla ekonomik büyüme ve istikrarı teşvik edecek.

Lisk L2 ve Obligate, sermaye erişimini basitleştirerek ve geliştirerek işletmelerin varlık değerlerini etkili bir şekilde maksimuma çıkarmalarına destek olmayı amaçlıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.