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Dijital varlık ve fintech yatırım şirketi Fineqia International, bugün Nisan Kripto ETP AUM raporunu duyurdu.

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Şirketin, temel teminat olarak dijital varlıklara sahip küresel Borsa Yatırım Ürünleri (ETP’ler) ile ilgili aylık analizi, 2024 yılında şu ana kadar toplam Yönetim Altındaki Varlıklarda (AUM) %64’lük bir büyüme ortaya çıkardı.

Kripto paralar için zorlu bir Nisan

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Ancak aylık bazda toplam AUM, Mart ayı sonundaki 94,4 milyar dolardan %14,2 düşüşle Nisan ayında 81 milyar dolara düştü.

Dijital varlıkların toplam piyasa değeri, bir önceki aya göre %18,8 düşüşle 2,82 trilyon dolardan Nisan ayında yaklaşık 2,29 trilyon dolara geriledi.

Fineqia araştırmasına göre, çeşitlendirilmiş bir kripto para sepetini temsil eden ETP’ler, AUM’da Mart ayı sonunda kaydedilen 3,36 milyar dolardan Nisan ayında %9,5 düşüşle 2,8 milyar dolara geriledi.

Bununla birlikte, yıl başından bu yana, bir kripto para sepeti tutan ETP’lerin AUM’u 2024’ün başındaki 2,25 milyar dolardan %24,2 arttı.

BTC sayesinde çok mu pahalı?

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Bu kısmen şu anda kripto ETP’lerin göreceli pahalılığına bağlanabilir. Fineqia’nın belirttiği gibi:

Piyasadaki düşüşün ortasında bile, dijital varlıklarla desteklenen finansal ürünler, birinci çeyrekte görülen eğilimle tutarlı olarak dijital varlıklar piyasasına göre %24,5’lik bir primi korudu. Bu yıldan bugüne, dijital varlıkları tutan ETP’ler AUM’da %64 artarken, dijital varlıkların piyasa değeri %29,2 arttı. Bu, ETP’ler için göreceli temel ile karşılaştırıldığında yaklaşık %117’lik bir prim artışının altını çiziyor.”

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Fineqia, primdeki bu artışı ağırlıklı olarak ABD’de 11 Ocak’ta işlem görmeye başlayan Bitcoin (BTC) Spot ETF’lerinin onayına bağlıyor ve bu da birinci çeyrek boyunca temel varlık olarak dijital varlıkları içeren finansal ürünlere sermaye girişini teşvik ediyor.

Fineqia CEO’su Bundeep Singh Rangar, Hong Kong’un yakın zamanda kripto para ETF’lerinin lansmanına tanık olduğunu ve İngiltere’nin de yakında bunu takip etmeye hazır olduğunu söyledi. “Artık tamamen pişmiş” dedi. “SEC’in (BTC ETF onayının) ilk yükselişinin soğumasıyla birlikte somunlar hazır ve dünya çapındaki ETF ve ETN raflarında servis ediliyor.”

Fineqia’nın raporu ayrıca kripto para birimlerinin Nisan ayında özellikle iyi ve kötü performans gösterdiğini vurguladı.

Solana vurgulandı

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Özellikle, alternatif kripto paraların toplam AUM’unun neredeyse yarısını oluşturan Solana (SOL), “dayanıklı” olarak övüldü:

Nisan ayında, temel varlığı SOL olan ETP’lerin AUM’unda %31,4 düşüş görüldü ve Mart ayı sonunda kaydedilen 1,87 milyar dolardan 1,29 milyar dolara düştü. Aynı dönemde SOL fiyatı %37,4 düşerek Mart ayı sonunda kaydedilen 203 $’dan 127 $’a geriledi. Bu istatistikler, dijital varlıkları tutan ETP’lerin AUM’unda Nisan ayında gözlemlenen primin, daha geniş dijital varlıkların piyasa değeriyle karşılaştırıldığında temel olarak SOL tutan ETP’lerin gösterdiği dayanıklılığa atfedilebileceğini vurguluyor.

Bunu, fiyatı Mart ayı sonunda 69.650 dolardan Nisan ayında %13,6 düşüşle 60.150 dolara düşen Bitcoin ile karşılaştırın. Fineqia’ya göre “Eş zamanlı olarak”, “temel varlığı BTC olan ETP’lerin AUM’u %13,2 düşüş yaşadı ve Mart ayı sonunda kaydedilen 72,8 milyar dolardan Nisan ayında 63,2 milyar dolara düştü.”

Ethereum %15’e yakın düşüş görüyor

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Bu arada Ethereum (ETH) daha az olumlu bir rapor aldı:

Nisan ayında Ethereum (ETH) değerinde %14,9’luk bir düşüş gördü ve Mart ayı sonunda kaydedilen 3.508 $’dan 2.985 $’a düştü. Aynı dönemde, ETH cinsinden ETP’lerin AUM’u %16,4 azalarak Mart ayı sonunda kaydedilen 14,3 milyar dolardan 12 milyar dolara düştü. Yılbaşından bugüne, ETH tutan ETP’ler %26,6 artış gösterirken, ETH fiyatı %31,1 arttı. Bu, SEC’in piyasa katılımcıları arasında Mayıs ayında ETH Spot ETF’lerin onayını reddeden artan beklentinin, kurumsal ETH riskinde BTC lehine nasıl bir azalmaya yol açtığını vurguluyor.”

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.