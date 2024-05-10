Hindistan seçim hisseleri: beklenenden sıkı anketlerin Sensex’i aşağı çekmesiyle yatırımcıların sinirleri seğiriyor

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Bu yılki genel seçimlerde 900 milyondan fazla Hindistan vatandaşının oy kullanması nedeniyle yatırımcılar finansal piyasaları temkinli izliyor.

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2024’ün ilk çeyreğinde Hindistan hisse senetlerine önemli miktarda sermaye akışı olduğu ve Hint hisse senetlerinde uzmanlaşmış Avrupa fonlarına ve borsada işlem gören fonlara (ETF’ler) 3 milyar Euro’dan fazla akıtıldığı göz önüne alındığında, riskler özellikle yüksek.

Hindistan hisse senedi endeksleri Sensex ve Nifty, önemli olumsuz küresel işaretlerin olmamasına rağmen Perşembe günü yaklaşık %1,5 oranında değer kaybetti.

BSE Sensex seansı 1.062,22 puan veya %1,46 düşüşle 72.404,17 puanda tamamlarken, NSE Nifty 50 endeksi 345,00 puan veya %1,55 düşüşle 21.957,50 puandan kapandı.

Son beş seansta hem Nifty hem de Sensex yaklaşık %3,5’lik bir düzeltme gördü.

Modi’nin beklenen zaferi ve ekonomik sonuçları

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Başbakan Narendra Modi’nin yeniden seçilmesi muhtemel görünse de, bu sonucun kesinliği yatırımcılar arasında hem iyimserliğe hem de ihtiyatlılığa yol açtı.

Modi yönetimi, ekonomik büyümeyi teşvik etme ve enflasyonu kontrol altında tutma konusunda itibar kazandı; Uluslararası Para Fonu, Hindistan’ın GSYİH büyümesinin 2024-25 için %6,8 olacağını tahmin ediyor.

Bununla birlikte, Modi’nin zaferi beklentisi piyasada büyük ölçüde fiyatlandı ve seçim sonuçlarında beklenmedik bir dönüş olması durumunda yatırımcılar için önemli sonuçlar doğurdu.

Piyasa iyimserliği değerleme endişeleriyle karşı karşıya

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İyimser ekonomik verilere rağmen Hindistan borsasının aşırı değerli olabileceğine dair endişeler artıyor.

Uzmanlar, Modi’nin zaferinin ekonomik büyümeyi daha da hızlandırabileceğini ve Hindistan pazarının çekiciliğini artırabileceğini öne sürüyor.

Bununla birlikte, bireysel hisse senetlerinin değerlemesi konusunda da dikkatli olunması yönünde çağrıda bulunuyor.

Seçimde riskler yaklaşıyor

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Piyasa, beklenenden daha sıkı bir seçim sonucundan kaynaklanabilecek potansiyel şoklara hazırlanıyor.

Modi’nin iktidara dönüşünün siyasi istikrarı ve ekonomi politikalarında sürekliliği sağlaması beklenirken, bu beklenen sonuçtan herhangi bir sapma piyasada ciddi dalgalanmalara neden olabilir.

Ek olarak, büyümenin sürdürülmesi, enflasyonun yönetilmesi ve ihracatın artırılması gibi ekonomik zorluklar, bir sonraki hükümetin ele alması gereken kritik konular olmaya devam ediyor.

Uluslararası çıkarlar ve kurumsal hareketler

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Hindistan’ın stratejik ekonomik konumu, büyüyen pazar potansiyeli nedeniyle ve Çin’den uzaklaşma stratejisi olarak Hindistan’daki faaliyetlerini genişleten Apple ve Tesla gibi büyük şirketlerin yabancı ilgisinin artmasıyla da vurgulanıyor.

Bu tür hareketlerin Hindistan’ın ekonomik manzarası üzerinde uzun vadeli olumlu etkileri olması muhtemeldir.

Dinamik bir pazarda yatırımcı stratejisi

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Yatırımcıların temkinli ve seçici davranmaları, sürdürülebilir kazanç potansiyeli olan ve makul değerlemelere sahip şirketlere odaklanmaları tavsiye ediliyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.