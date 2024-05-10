IBIT ve FBTC, ETF’lerin rekorunu kırarak 10 milyar dolarlık varlığa ulaştı

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Bitcoin, Mart ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden düştüğünden bu yana ivme kazanmakta zorlanıyor olabilir.

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Ancak en iyi iki Bitcoin ETF’si sorun yaşamadı: BlackRock’un iShares Bitcoin Trust ($IBIT) ve Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund ($FBTC).

Bloomberg’in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas’a göre $IBIT ve $FBTC, 10 milyar dolarlık yönetim altındaki varlıklar (AUM) kilometre taşına en hızlı ulaşan borsa yatırım fonları.

$IBIT ve $FBTC, $JEPQ’yu koltuğundan indirdi

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Analistin Cuma günü X aracılığıyla paylaştığı ayrıntılar, her iki spot Bitcoin ETF’sinin de önceki rekoru elinde bulunduran ETF’den çok daha az gün içinde dönüm noktasına ulaşmayı başardığını gösteriyor. Balchunas, X hesabı aracılığıyla şunları kaydetti:

“Bitcoin ETF’lerinden önce, bir ETF’nin varlıklarda 10 milyar dolara ulaşmasındaki rekor hız, bunu 647 işlem gününde (neredeyse üç yıl) yapan $JEPQ’ya aitti. $IBIT oraya 49 günde, $FBTC ise 77 günde ulaştı.”

Prior to the bitcoin ETFs the record speed for an ETF to reach $10b in assets was held by $JEPQ who did it in 647 trading days (nearly three years). $IBIT got there in 49 days, $FBTC in 77 days. Cool visual from @thetrinianalyst pic.twitter.com/ILZOdrOEYJ — Eric Balchunas (@EricBalchunas) May 10, 2024

BlackRock’un $IBIT’i, ticarete çıkışının ardından sadece 49 gün içinde hızla 10 milyar doları geçerek tarih yazdı. Bu arada, $FBTC 77 günde bu seviyeye ulaştı.

$IBIT ve $FBTC’yi yeni rekorlara fırlatan süpersonik hızdan önce, bir ETF’nin yönetimi altındaki varlıkların 10 milyar doları aştığı en hızlı süre 647 işlem günüydü.

Bu rekor, JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF’si $JEPQ’ya aitti. Aktif olarak yönetilen fonun şu anda 12,37 milyar dolarlık varlığı var. $JEPQ 3 Mayıs 2022’de piyasaya sürüldü.

İki spot Bitcoin ETF’sinin tarihi koşusu, yılın başında piyasaya vuran büyük heyecanın ardından geldi. Bu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) nihayet ABD pazarı için ilk spot BTC ETF’lerine onay vermesinden sonra gerçekleşti.

$IBIT ve FBTC, Ocak ayında onaylanan diğer fonlar gibi, yatırımcıların geleneksel bir aracı kurum hesabından Bitcoin’e yatırım yapmalarına olanak tanıyor.

9 Mayıs itibarıyla veriler, BlackRock’un 17,1 milyar doların üzerinde değerde 274.550 BTC’ye sahip olduğunu gösterdi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.